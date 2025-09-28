прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.00

28 сентября в 5-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Гамбург». Начало игры — в 20:30 мск.

«Унион»

Турнирное положение: Берлинцы стартовали весьма скромно. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Унион» в 4 матчах набрал 6 зачетных баллов. В них команда отличилась 8 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Берлинцы переиграли «Айнтрахт» (4:3).

До того команда была бита «Хоффенхаймом» (2:4). А вот поединок с «Альтглинике» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Унион» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Берлинцы потенциально способны побороться за выход в еврокубки. Вот только стабильности результатов не сыщешь днем с огнем.

Причем «Унион» традиционно успешно противостоит «Гамбургу». В двух очных поединках команда по разу победила и сыграла вничью.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только оборона команды дает результативные сбои в среднем почти 3 раза за матч.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Динозавры» нынешний чемпионат начали неудачно. Команда ныне пребывает на 15 строчке турнирной таблицы.

Причем «Гамбург» на один пункт опережает опасную зону. Команда в четырех стартовых поединках отличилась всего 2 голами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Динозавры» одолели «Хайденхайм» (2:1).

До того команда вчистую уступила мощной «Баварии» (0:5). А вот чуть ранее она была бита «Ганновером» (1:3).

При этом «Гамбург» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Динозавры» наверняка будут сражаться лишь за выживание. Вот только стабильности команде заметно недостает.

При этом «Гамбург» только в минувшем туре открыл счет своим голам в чемпионате. А вот пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

Команда крайне слабо выглядит в плане реализации. Да и опыта на уровне Бундеслиги ей пока что заметно недостает.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Гамбург» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Унион» в среднем забивает 2 гола за матч

«Гамбург» еще ни разу не обыгрывал «Унион»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Унион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Унион» явно прибавит в плане реализации, да и «динозавры» имеют проблемы с надежностью тылов.

Номинальные хозяева бьются за выход в еврокубки, к тому же оппонент только привыкает к реалиям элитного дивизиона.

Ставка: Победа «Униона» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10