прогноз на АПЛ и ставка за 1.82

28 сентября в шестом туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Фулхэм». Начало встречи — в 16:00 мск.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» плохо стартовала в новом сезоне АПЛ. Клуб находится лишь на 18-м месте в таблице, набрав три очка.

В данный момент у «Астон Виллы» в чемпионате Англии-2025/26 нет ни одной победы. Команда три раза сыграла вничью и дважды уступила.

Последние матчи: Болельщики «Астон Виллы» пока радуются лишь тому, что в сентябре удалось не проиграть ни одной встречи (кроме матча Кубка лиги, где была ничья в основное время, но в серии пенальти победил «Брентфорд»).

Ранее «Астон Вилла» удачно стартовала в Лиге Европы. Команда Унаи Эмери дома одолела «Болонью» со счетом 1:0. Единственный гол забил Джон Макгинн.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: После поединка с «Болоньей» до нового тура АПЛ у основы «Астон Виллы» есть всего 66 часов. Эмери не стал кардинально менять состав, однако лёгкая ротация всё же имела место: отдых получил Тайрон Мингс, а Люка Динь и Уоткинс появились только со скамейки. Голкипер Эмилиано Мартинес пропустил игру, но его травма не считается серьёзной. Зато Амаду Онана и Юри Тилеманс точно вне строя. В заявку попал защитник Андрес Гарсиа, который может разгрузить правый фланг и дать паузу Мэтти Кэшу.

Главная проблема коллектива Эмери ― слабая атака. Лишь в пятом туре чемпионата «Астон Вилла» впервые поразила ворота соперника. При этом за пять игр команда нанесла 51 удар, но только 12 пришлись в створ. Результативность оставляет желать лучшего: даже аутсайдер «Вулверхэмптон», не имеющий очков, забил втрое больше.

«Фулхэм»

Турнирное положение: В таблице АПЛ «Фулхэм» находится на 8-й позиции. Клуб записал в актив 8 очков.

В пяти встречах «Фулхэм» два раза победил, дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Команда забила 6 голов и пропустила 5 мячей.

Последние матчи: В текущем месяце «Фулхэм» демонстрирует отличные результаты. У команды трехматчевая выигрышная серия.

В сентябре «Фулхэм» в АПЛ смог победить «Лидс» (1:0) и «Брентфорд» (3:1). Кроме того, «дачники» прошли «Кэмбридж» в Кубке лиги, одолев соперника с минимальным счетом.

Состояние команды: «Фулхэм» продолжает подтверждать репутацию крепкого середняка. За семь первых матчей сезона лондонцы уступили только раз ― на выезде против «Челси» (0:2).

«Астон Вилла» ― неудобный соперник для «дачников». С 2020 года команды встречались восемь раз, и лишь в одной из этих игр «Фулхэму» удалось взять верх. На «Вилла Парк» статистика совсем не радует болельщиков гостей: последняя победа случилась ещё 2018-м, когда оба клуба выступали в Чемпионшипе. С тех пор было четыре визита в рамках АПЛ, и все завершились поражениями «дачников»: два минимальных и два с одинаковым счётом 1:3.

Статистика для ставок

«Астон Вилла» в чемпионате Англии-2025/26 еще ни разу не побеждала

В сентябре у «Фулхэма» трехматчевая выигрышная серия

«Дачники» последний раз побеждали на «Вилла Парк» еще в 2018 году

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.31. Ничья — в 3.14, выигрыш «Фулхэма» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.12 и 1.72.

Прогноз: «Астон Вилла» выиграла лишь один из восьми последних официальных матчей. Победа хозяев под большим вопросом. Гости способны навязать борьбу бирмингемскому коллективу.

Ставка: «Фулхэм» не проиграет за 1.66.

Прогноз: Еще один прогноз, что обе команды будут нацелены на атаку и смогут обменяться голами.

Ставка: обе забьют за 1.82.