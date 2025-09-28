28 сентября в шестом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Брест». Начало игры — в 18:15 мск.

«Анже»

Турнирное положение: «Анже» после пяти туров французского первенства имеет в своем активе пять баллов и находится в нижней половине таблицы

Команда занимает 13-ю позицию и на один балл опережает как 16-ю строчку, которая дает право сыграть в плей-офф за выживание в элите, так и зону вылета (17-18-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на выезде потерпел поражение от «Лиона» (0:1).

Перед этим в четвертом туре национального первенства коллектив уже набрал один балл, когда теперь в чужих стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с «Мецом».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на французское первенство, «Анже» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть превосходство соперника в классе.

Три гола команды в Лиге 1 нового сезона забивали разные игроки.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» после пяти стартовых туров французского первенства имеет четыре очка в активе и также находится внизу таблицы.

Команда занимает 14-ю позицию, лишь по дополнительным показателям опережая как зону плей-офф за выживание в Лиге 1 (16-е место), так и зону вылета (17-18-е строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на своем поле одержал победу над «Ниццей» (4:1).

Перед этим в четвертом туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «ФК Парижа» со счетом 1:2.

Не сыграют: травмированы — Бальде и Тусар, вызван в сборную — Бурго, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были официальными, а один — товарищеским, «Брест» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы сулит гостям плохие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть превосходство в классе над соперником.

Роман Дель Кастильо и Камори Думбия — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в 12-ти последних матчах «Анже» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Бреста» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Брест» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.45, победа «Анже» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.83.

Прогноз: в 12-ти последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних домашних поединках.

И хотя в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов, малая результативность поединков их соперника, а он — аутсайдер в этой игре, все же обещает стать решающим фактором.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в восьми из 10-ти последних матчей «Анже».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.05