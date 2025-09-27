прогноз на матч Ла Лиги и ставка за 2.12

27 сентября в седьмом туре испанской Ла Лиги сыграют «Мальорка» и «Алавес». Начало встречи — в 19:30 мск.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» после шести поединков испанской Ла Лиги имеет два балла в активе и находится внизу таблицы.

Команда занимает предпоследнюю, 19-ю позицию в зоне вылета (18-20-я строчки) с отставанием в два очка от 17-го спасительного места, тогда как последняя «Жирона» отстает от нее по разнице мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел минимальное поражение от «Реал Сосьедада» (0:1).

Перед этим в пятом туре чемпионата Испании балеарский коллектив уже набрал один балл, когда теперь уже в домашних стенах разошелся мировой с «Атлетико» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Кумбулла и Родригес, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Мальорка» ни разу не выиграла при четырех поражениях и двух ничьих.

Это вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть не лучшую форму соперника, а также фактор своего поля.

Ведат Мурики — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» после шести поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет восемь баллов в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает 10-ю позицию и лишь на два очка отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также лишь по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя — «Валенсию».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура Ла Лиги баскский клуб на чужом поле со счетом 1:1 сыграл вничью с «Хетафе».

Перед этим в пятом туре испанского первенства коллектив и вовсе остался без очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 1:2 потерпел поражение от «Севильи».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, шесть из которых были официальными, а один — товарищеским, «Алавес» проиграл лишь дважды при двух победах и трех ничьих.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно если учесть явные проблемы в игре соперника, пусть даже и на чужом поле.

Карлос Висенте — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Мальорка» проиграла

в четырех из пяти последних матчей «Мальорки» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Алавес» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.00, выигрыш «Алавеса» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.48.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости не проиграли, и было забито меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

При этом в двух последних матчах хозяева не выиграли, и было забито меньше 2,5 голов.

2.12 «Алавес» не проиграет при тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: «Алавес» не проиграет при тотал меньше 2,5 голов за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в трех из четырех последних матчей.

3.40 «Алавес» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: «Алавес» победит за 3.40