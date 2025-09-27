Вернется ли «Челси» к победам в АПЛ?

27 сентября в шестом туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Брайтон». Начало игры — в 17:00 мск.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» после шести туров английской Премьер-лиги имеет восемь баллов в активе и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает шестую позицию с отставанием в один пункт от зоны еврокубков (топ-5), а также с отрывом в три очка от своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в 1/16 финала Кубка английской Лиги «Синие» на чужом поле одержали победу над заштатным «Линкольном» (2:1).

Перед этим коллектив в рамках пятого тура национального чемпионата остался ни с чем, когда снова-таки в чужих стенах потерпели поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Бадьяшиль, Буонанотте, Колуилл, Дилэп, Эссуго, Лавия и Палмер, дисквалифицирован — Мудрик.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Челси» выиграл лишь раз, а в двух последних матчах АПЛ ни разу не победил.

Это говорит о неплохих шансах хозяев по крайней мере на один балл, особенно если учесть непредсказуемую игру соперника, а также фактор своего поля.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в АПЛ нового сезона с двумя голами.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» после пяти туров английской Премьер-лиги набрал пять баллов и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 14-ю позицию и на три очка отстает от нынешнего соперника, а также на два пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке 1/16 финала Кубка английской Лиги «Чайки» на чужом поле одержали разгромную победу над заштатным «Барнсли» (6:0).

Перед этим в рамках пятого тура национального чемпионата коллектив набрал лишь один пункт, когда теперь в домашних стенах разошлись мировой с «Тоттенхэмом» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Хиншелвуд, Марч и Уэбстер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брайтон» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, им будет сложно этого достичь, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Шесть голов команды в АПЛ нового сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Челси» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Брайтон» не проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Брайтон» не проиграл при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.95, выигрыш «Брайтона» — в 4.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в четырех из пяти последних очных поединков этих соперников.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух последних матчах «Брайтона».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40.