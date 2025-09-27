прогноз на матч Серии A, ставка за 2.10

27 сентября в 5-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Интер». Начало игры — в 21:45 мск.

«Кальяри»

Турнирное положение: Сардинцы стартовали весьма продуктивно. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Кальяри» в 4 матчах набрал 7 зачетных баллов. В них команда отличилась 5 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Сардинцы разгромили «Фрозиноне» (4:1).

До того команда нанесла поражение «Лечче» (2:1). Да и поединок с «Пармой» принес три зачетных балла (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыл 3 победы. В этих поединках «Кальяри» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Сардинцы потенциально способны избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Кальяри» традиционно неудачно противостоит «Интеру». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Сардинцы намерены продолжить добывать очки.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» нынешний чемпионат начали неудачно. Команда ныне пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем «Интер» в 4 матчах набрал всего 6 зачетных баллов. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Змеи» переиграли «Сассуоло» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Аяксу» (2:0). А вот чуть ранее она в перестрелке уступила «Ювентусу» (3:4).

При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Змеи» намерены как можно скорее подтянуться к лидирующей группе. А вот пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.

При этом «Интер» потенциально обязан прибавить в плане реализации. А вот сардинцам команда не проигрывает уже более 6 лет.

Команда победила в двух своих последних поединках. Причем в этих поединках миланцы пропустили всего один раз.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается продлить свой успешный сериал.

Статистика для ставок

«Интер» победил в 2 своих последних поединках

Сардинцы победили в 3 своих последних матчах

«Кальяри» более 6 лет не обыгрывает «змеев»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Интер» способен прибавить в плане реализации, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости намерены побороться за Скудетто, да и везение сардинцев должно закончиться.

2.10 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Интера» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

3.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00