прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.28

26 сентября в матче 7-го тура Чемпионшипа сыграют «Вест Бромвич» и «Лестер». Начало встречи — в 22:00 мск.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: «Вест Бромвич» в таблице Чемпионшипа находится на 7-м месте. Клуб набрал 10 очков в шести встречах.

У «Вест Бромвича» три победы, одна ничья и два поражения. Разница мячей составляет 7-6.

Последние матчи: В текущем месяце «Вест Бромвич» действует откровенно слабо. Ранее команда проиграла две встречи кряду.

Прогнозы и ставки на футбол

13 сентября «Вест Бромвич» дома уступил «Дерби Каунти» со счетом 0:1. 19 сентября клуб неудачно съездил в гости к «Мидлсбро» (1:2).

Состояние команды: «Вест Бромвич» вылетел из АПЛ еще по итогам кампании-2017/18. С тех пор клубу удалось лишь однажды вернуться в элитный дивизион, но закрепиться там не получилось. В итоге нынешний сезон стал для «дроздов» уже пятым подряд в Чемпионшипе.

Руководство и болельщики явно ждут скорейшего возвращения в элиту, но постоянные тренерские перестановки (за последние четыре года сменилось три наставника) только подчеркивают сложность этой задачи.

Напомним, два месяца назад «Вест Бромвич» возглавил Райан Мейсон. С его приходом перестроилась оборона и усилилась атака. Но в сентябре «Вест Бромвич» откровенно забуксовал.

«Лестер Сити»

Турнирное положение: «Лестер Сити» надеется в следующем сезоне сыграть в АПЛ. После шести туров команда в таблице Чемпионшипа располагается на четвертом месте, записав в актив 11 очков.

В шести встречах «Лестер Сити» одержал три победы, дважды сыграл вничью и один раз уступил. «Лисы» забили 8 голов и пропустили 5 мячей.

Последние матчи: В текущем месяце «Лестер Сити» не побеждал и не проигрывал. Команда дважды сыграла вничью.

13 сентября «лисы» разошлись миром с «Оксфордом» (2:2). 20 сентября клуб дома не смог одолеть «Ковентри» (0:0).

Состояние команды: «Лестер» после исторической победы в АПЛ прошел через тяжелые испытания: дважды за три года команда оказывалась среди аутсайдеров и покидала элиту. Перед стартом чемпионата букмекеры скептически оценивали шансы «лис» на возвращение в АПЛ, ставя выше Ипсвич, «Саутгемптон» и «Шеффилд Юнайтед». Но первые туры показали, что «Лестер» выглядит куда убедительнее конкурентов.

«Лестер» после шести игр опережает соперника на одно очко. Команда потерпела лишь одно поражение — на поле «Престона», где пропустила решающий мяч на 85-й минуте. При этом гостевая статистика у «лис» оставляет вопросы: лишь одна победа в трёх выездах.

История очных встреч также не в пользу «Вест Бромвича» — последние пять матчей неизменно выигрывал «Лестер».

Статистика для ставок

В сентябре «Вест Бромвич» проиграл два матча кряду

«Лестер» в Чемпионшипе из шести встреч уступил лишь в одной

В последних пяти очных матчах неизменно выигрывал «Лестер»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Бромвич» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.31, а победа «Лестера» — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.05 и 1.77.

Прогноз: «Вест Бромвич» в сентябре еще не набирал очков. Команда должна как следует настроиться на домашний матч. Хозяевам по силам наконец-то победить.

2.28 победа «Вест Бромвича» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: победа «Вест Бромвича» за 2.28.

Прогноз: Еще один прогноз, что одна из команд не сможет забить в предстоящем матче.

1.95 обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: обе не забьют за 1.95.