26 сентября в матче 6-го тура чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Марсель». Начало игры — в 21:45 мск.
«Страсбург»
Турнирное положение: команда из одноименного города в Эльзасе просто здорово стартовала в новом сезоне французской Лиги 1.
Страсбургцы смогли набрать 12 очков в пяти турах и занимают четвертую строчку в турнирной таблице.
За пять туров коллектив из Страсбурга смог забить восемь мячей, а пропустил всего пять.
Последние матчи: в чемпионате Франции страсбургский коллектив победил «Париж» (3:2), «Гавр» (1:0), «Нант» (1:0) и «Мец» (1:0), но проиграл «Монако» (2:3).
Также «Страсбург» смог пробиться в общий этап Лиги конференций, победив «Брондбю» (0:0, 3:2).
Не сыграют травмированы Абакар Силла, Сайду Соу, Хулио Энсисо, Себастьян Нанаси и Максимилиан Ойеделе.
Состояние команды: подопечные Лиама Росеньора сейчас являются достаточно крепким орешком, с которым легко точно никому не бывает. В прошлом сезоне «Страсбург» финишировал седьмым, а сейчас вполне может рассчитывать на то, чтобы быть еще выше.
Да и в Лиге конференций «Страсбург» может «пошуметь», у команды есть для этого достаточно приличный состав.
«Марсель»
Турнирное положение: марсельский коллектив достаточно неоднозначно стартовал в новой кампании чемпионата Франции.
В первых пяти турах команда из одноименного города набрала девять очков и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице.
«Бело-голубые» за пять матчей смогли забить целых десять мячей, а пропустили всего три.
Последние матчи: в прошлом туре команда из Марселя смогла победить «ПСЖ» (1:0).
До этого же «провансальцы» проиграли «Реалу» (1:2) в матче Лиги чемпионов.
До этого марсельцы выиграли у «Лорьяна» (4:0) и «Парижа» (5:2), но проиграли «Лиону» (0:1) и «Ренну» (0:1).
Не сыграют: в лазарете «южан» находятся Жоффрей Кондогбиа и Хамед Траоре.
Состояние команды: подопечные Роберто Де Дзерби вполне могут показать себя во всей красе в этом сезоне. «Марсель» силен и по составу, и по игре.
В прошлом сезоне «Марсель» стал вторым в чемпионате Франции и даже повторить этот результат будет крайне сложно. Команда вряд ли станет чемпионом с таким «ПСЖ», а вот в Лиге чемпионов для «Марселя» будет удачей выход в плей-офф.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа «Страсбурга» — в 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.10.
Прогноз: «Страсбург» удачно стартовал и играет дома, а «Марсель» считается фаворитом, поэтому вполне все может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.70.
Прогноз: команды наверняка будут больше играть от обороны, поэтому могут и не пробить тотал.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.