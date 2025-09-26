прогноз на матч французской Лиги 1, ставка за 3.70

26 сентября в матче 6-го тура чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Марсель». Начало игры — в 21:45 мск.

«Страсбург»

Турнирное положение: команда из одноименного города в Эльзасе просто здорово стартовала в новом сезоне французской Лиги 1.

Страсбургцы смогли набрать 12 очков в пяти турах и занимают четвертую строчку в турнирной таблице.

За пять туров коллектив из Страсбурга смог забить восемь мячей, а пропустил всего пять.

Последние матчи: в чемпионате Франции страсбургский коллектив победил «Париж» (3:2), «Гавр» (1:0), «Нант» (1:0) и «Мец» (1:0), но проиграл «Монако» (2:3).

Также «Страсбург» смог пробиться в общий этап Лиги конференций, победив «Брондбю» (0:0, 3:2).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют травмированы Абакар Силла, Сайду Соу, Хулио Энсисо, Себастьян Нанаси и Максимилиан Ойеделе.

Состояние команды: подопечные Лиама Росеньора сейчас являются достаточно крепким орешком, с которым легко точно никому не бывает. В прошлом сезоне «Страсбург» финишировал седьмым, а сейчас вполне может рассчитывать на то, чтобы быть еще выше.

Да и в Лиге конференций «Страсбург» может «пошуметь», у команды есть для этого достаточно приличный состав.

«Марсель»

Турнирное положение: марсельский коллектив достаточно неоднозначно стартовал в новой кампании чемпионата Франции.

В первых пяти турах команда из одноименного города набрала девять очков и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице.

«Бело-голубые» за пять матчей смогли забить целых десять мячей, а пропустили всего три.

Последние матчи: в прошлом туре команда из Марселя смогла победить «ПСЖ» (1:0).

До этого же «провансальцы» проиграли «Реалу» (1:2) в матче Лиги чемпионов.

До этого марсельцы выиграли у «Лорьяна» (4:0) и «Парижа» (5:2), но проиграли «Лиону» (0:1) и «Ренну» (0:1).

Не сыграют: в лазарете «южан» находятся Жоффрей Кондогбиа и Хамед Траоре.

Состояние команды: подопечные Роберто Де Дзерби вполне могут показать себя во всей красе в этом сезоне. «Марсель» силен и по составу, и по игре.

В прошлом сезоне «Марсель» стал вторым в чемпионате Франции и даже повторить этот результат будет крайне сложно. Команда вряд ли станет чемпионом с таким «ПСЖ», а вот в Лиге чемпионов для «Марселя» будет удачей выход в плей-офф.

Статистика для ставок

«Бавария» выиграла все 7 матчей текущего сезона

«Вердер» выиграл только 1 из последних 5 матчей

В последнем очном матче «Бавария» победила «Вердер» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа «Страсбурга» — в 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

Прогноз: «Страсбург» удачно стартовал и играет дома, а «Марсель» считается фаворитом, поэтому вполне все может завершиться вничью.

3.70 ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: ничья за 3.70.

Прогноз: команды наверняка будут больше играть от обороны, поэтому могут и не пробить тотал.

2.10 тотал меньше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.