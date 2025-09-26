В пятницу, 26 сентября, состоится матч 6-го тура французской Лиги 1, в котором «Страсбург» примет «Марсель». Начало встречи — в 21:45 МСК. Следить за ходом игры можно в нашем онлайне.

32' Гуири вышел один на один с Пендерсом и не смог его переиграть! Не очень удобно было подработать мяч по удар, но момент-то всё равно голевой.

31' Балерди добрался головой до мяча после подачи с углового, но послал его выше перекладины.

30' И здорово пробил Гуири! В левый угол мяч летел, но Пендерс отбил на угловой.

29' Опасный штрафной заработал Пайшао — Чилуэлл сбил его. Хорошая точка для удара, метров 27 до ворот.

28' Оказывают помощь врачи Морейре, небольшая пауза в нашем матче.

27' И тут же ещё один защитник гостей получает предупреждение. Майкл Мурильо так пнул Морейру по ногам, что крик бельгийца услышал весь Страсбург.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 3 Удары мимо 2 44 Владение мячом 56 1 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 3 Фолы 4

25' Снова активен Морейра на левом краю — ещё одна его подача низом в штрафную была отбита защитниками «Марселя».

24' Наиф Агуэрд получает первую жёлтую карточку в матче — сфолил он против Эмега в центре поля.

23' Энджел Гомес получил по ногам от Хогсберга, который помешал весьма интересной атаке «Марселя».

21' «Марсель» тем временем продолжает душить соперника высоким прессингом. Но вот иногда хозяевам всё же удаётся из-под него выбираться.

20' Едва не забивает «Страсбург»! Морейра здорово вырезал слева на дальнюю штангу, где Барко тянулся к мячу в падении и в итоге немного промазал!

19' Хитрый пас в штрафную отдавал Медина со своего левого фланга, но партнёры не поняли задумку аргентинца.

18' Подтверждает VAR, что было положение «вне игры». Свободный разыграют гости.

17' ГОЛ забил Эмануэль Эмега, красиво переиграв Рульи, но перед этим в небольшом офсайде оказался форвард «Страсбурга» в момент приёма мяча.

16' Дальняя попытка Паэса очень далеко от створа ворот «Марселя» пролетела.

15' Долгий контроль мяча от гостей на своей половине. «Страсбург» не позволяет просто так сопернику перейти середину поля.

14' Чилуэлл перспективно врывался в штрафную «Марселя» с левого края, но поскользнулся и лишился мяча.

13' Балерди почти с центра поля попробовал закинуть мяч за шиворот Пендерсу, но не попал по воротам.

12' Продолжается игра, и снова с мячом гости — «Страсбург» очень быстро его потерял.

11' Веа грубо сыграл против Дуэ, мог и жёлтую получить, но пока Пиньяр прощает. А Дуэ лежит на газоне.

10' Потихоньку завладевает преимуществом «Марсель». Последние минуты «Страсбург» в защите без мяча.

09' Простреливал Мурильо вдоль ворот с правого фланга, не достал там до мяча Амин Гуири.

08' Шанс у «Марселя»! Веа пробил издали, Пендерс отразил прямо перед собой, но не сумел Гуири на добивании сыграть как следует.

07' Не прошла быстрая контратака у хозяев. Переходит в позиционку «Страсбург».

06' Лемаршаль подал с углового низом на Эмега, но удар не получился у форварда «Страсбурга».

05' Дошёл мяч до Эмега в штрафной «Марселя», но не прошёл пас от него под удар Лемаршалю.

04' Забрали себе мяч гости и тоже моментально попали под высокий прессинг «Страсбурга». Но перестарались хозяева и нарушили правила на Медине.

03' Активное начало игры от «Марселя». Хозяева под плотным прессингом и пока не могут на чужую половину выбраться.

02' Хёйбьерг первый удар в матче нанёс из-за пределов штрафной, мяч выше ворот пролетел.

01' Матч начался!

До матча

21:43 Через пару минут прозвучит стартовый свисток — команды уже на поле!

21:37 Главный арбитр встречи — 38-летний Жереми Пиньяр.

21:32 Шок-контент: лучшие игроки на старте сезона в составах обеих команд начнут матч на скамейке! У «Страсбурга» в запасе остался автор трёх мячей Роберто Паничелли, у «Марселя» — Мейсон Гринвуд (2+3).

21:26 Состав «Страсбурга»: Пендерс, Дукуре, Хогсберг, Сарр, Барко, Эмега, Дуэ, Чилуэлл, Морейра, Лемаршаль, Паэс.

21:26 Состав «Марселя»: Рульи, Мурильо, Агуэрд, Балерди, Медина, Хёйбьерг, О'Райли, Пайшао, Гомес, Веа, Гуири.

21:20 Сегодняшний матч пройдёт на домашнем стадионе «Страсбурга» — арене «Стад де ла Мено», вмещающей 27 500 зрителей.

«Страсбург»

Прошлый сезон Лиги 1 «Страсбург» завершил на седьмой строчке, а в этом, судя по всему, планирует подняться ещё выше. По крайней мере на старте команда Лиама Росеньора смотрится солидно: «Страсбург» уже пробился через квалы в основной этап Лиги конференций, переиграв датский «Брондбю» (3:2 по сумме), а в чемпионате идёт в лидирующей четвёрке, набрав 12 очков за 5 туров — столько же у «ПСЖ», «Монако» и «Лиона».

Впрочем, нужно признать, что из реально серьёзных соперников у эльзасцев пока был только «Монако», которому они и уступили (2:3), а победы одержаны над весьма скромными «Мецем» (1:0), «Нантом» (1:0), «Гавром» (1:0) и «Парижем» (3:2). Лидером «Страсбурга» стал перешедший летом за 16,5 млн евро из «Алавеса» аргентинец Роберто Паничелли, забивший 3 гола в 5 матчах и идущий в топе бомбардирской гонки во Франции. Из-за травм участие в игре с «Марселем» не примут Абакар Силла, Сайду Соу, Хулио Энсисо и Себастьян Нанаси, дисквалифицирован Рабби Нзингула.

«Марсель»

После серебряных медалей прошлого сезона «Марсель» ещё и прилично укрепился летом: клуб с юга Франции купил либо взял в аренду качественных игроков вроде Пайшао, Павара, Агуэрда, Веа, Обамеянга и много кого ещё. Однако начало сезона получилось неоднозначным: если поражение в ЛЧ от «Реала» на «Бернабеу» ещё можно простить, то вот проигрыши «Ренну» (0:1) и «Лиону» (0:1) руководство клуба, потратившего почти 100 млн евро на летние покупки, вряд ли оценило.

Зато в прошлом туре, «Марсель», пожалуй, сполна реабилитировался за эти лузы: команда Роберто де Дзерби всухую обыграла дома действующего чемпиона и обладателя ЛЧ — «ПСЖ» (1:0). Как и в прошлом сезоне, команду тащит Мейсон Гринвуд — у англичанина 5 результативных действий в 5 турах (2+3). В матче против «Страсбурга» гостям не помогут восстанавливающиеся после травм Жоффрей Кондогбиа и Хамед Траоре.

Личные встречи

За 19 последних встреч с «Марселем» «Страсбург» одержал всего лишь одну победу, зато случилась она как раз в прошлом сезоне — тоже дома и тоже в конце сентября (1:0). Примечательно, что самый популярный исход в их личках — это ничья: в 5 из 6 последних матчей между собой «Страсбург» и «Марсель» поделили очки.

