прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.55

«Крылья Советов» встретится с «Динамо» в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 26 сентября и начнется в 18:00 по мск.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Самарская команда занимает 10-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Крылья Советов» после 9-и туров опережает зону вылета на 5 пунктов.

Команда набрала 7 очков из 12-и возможных на своем поле в нынешнем сезоне, занимая по этому показателю на 11-й позиции в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Крылья Советов» уступили «Спартаку» со счетом 1:2, провалив 2-й тайм. До этого команда проиграла «Краснодару» (1:2) в Кубке России.

В последних 5-и встречах «Крылья» по 2 раза выиграли и проиграли, а также однажды сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2). За этот отрезок команда обыгрывала «Сочи» (2:0) и московское «Динамо» по пенальти в Кубке России.

Не сыграет: Вадим Раков (травма).

Состояние команды: В последнее время «Крылья Советов» пробуксовывает. Команда проиграла пару последних матчей, опустившись вниз по турнирной таблице.

Безусловно, на результат последних матчей повлияло отсутствие лучшего бомбардира команды Вадима Ракова, который получил травму. Этот форвард продолжает занимать 3-е место в списке лучших по результативности лиги.

«Динамо» М

Турнирное положение: «Бело-голубые» занимают 8-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе после 9-и туров. «Динамо» отстает от 5-ки лидеров в чемпионате на 4 балла.

В гостях команда играет далеко не лучшим образом, занимая по этому показателю 11-е место в лиге. «Динамо» набрало 4 очка из 12-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ команда в гостях обыграла «Оренбург» со счетом 3:1, забив все голы во 2-м тайме. Матчем ранее «Динамо» одолело «Сочи» (4:0) в Кубке России.

В прошедших 5-и матчах во всех турнирах «бело-голубые» по 2 раза выиграли и проиграли, а также однажды сыграли вничью со «Спартаком» (2:2) в РПЛ. За этот отрезок команда сумела забить 9 голов при 4-х пропущенных.

Не сыграют: Хуан Касерес (перебор желтых карточек), Артур Гомес, Чавес, Гладышев (у троих — травмы) и Майсторович (не в форме).

Состояние команды: Кажется, «бело-голубые» потихоньку находят свою игру. «Динамо» набирает очки частенько в последнее время, забивая довольно много голов.

В последних 5-и очных встречах команда четырежды обыграла «Крыльев Советов» и однажды уступила по пенальти. Смогут ли «бело-голубые» на сей раз победить? В гостях команда выступает далеко не лучшим образом...

Статистика для ставок

«Крылья Советов» проиграли 2 последних матча во всех турнирах

В последних 2-х встречах «Динамо» М забило 7 голов

В последних 5-и очных матчах «Динамо» М 4 раза обыгрывало «Крылья Советов»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» М — 1.85, победа «Крыльев Советов» — 4.10, ничья — за 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Динамо» М уверенно обыграет «Крылья Советов» в Самаре.

2.55 Победа «Динамо» М с форой (-1). Ставка на матч #1

Ставка: Победа «Динамо» М с форой (-1) за 2.55.

Прогноз: В 1-м тайме одна из команд выйдет вперед.

1.85 В 1-м тайме забьет только одна команда. Ставка на матч #2

Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.85.