прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.16

23 сентября в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют ПСК и «Урал». Начало игры — в 15:00 мск.

ПСК

Турнирное положение: ПСК блистает в Кубке России. Команда прошла уже 3 раунда турнира.

При этом ПСК победил в 2 своих последних матчах. В них команда неизменно забивала по два мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Броуки» одолели ставропольское «Динамо» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Кубани» (2:1). Да и поединок с «Дружбой» принес викторию в серию пенальти.

Вообще, в 3 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках ПСК забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ПСК нынче находятся на эмоциональном подъеме. При этом состав команды по именам выглядит весьма скромно.

Причем для ПСК поединок с «Уралом» будет настоящим экзаменом на прочность. Любители намерены дать бой одному из лидеров первой лиги.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. ПСК постарается найти свои шансы в контригре.

«Урал»

Турнирное положение: «Шмели» бьются за выход в РПЛ. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Урал» лишь на 2 пункта отстает от лидера. А вот пропустила команда 8 мячей в 11 поединках первенства.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шмели» не сумели одолеть «Ротор» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Уфе» (3:2). А вот чуть ранее она не смогла переиграть ершистый «Нефтехимик» (1:1).

При этом «Урал» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шмели» не особенно преуспевают в плане реализации. Команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

При этом «Урал» не проигрывает уже 6 матчей кряду. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.

«Шмели» намерены пройти как можно дальше в Кубке России. Да и кадровый ресурс, как для первого дивизиона, выглядит весьма мощно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Даже при некоторой кадровой ротации уральцы должны не замечать любителей.

Статистика для ставок

«Шмели» в среднем забивают реже 2 голов за матч

ПСК победил в 2 своих последних поединках

«Урал» не проигрывал в 6 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.94, а победа оппонента — в скромные 13.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.75.

Прогноз: «Шмели» на голову сильнее соперника, и уж точно будут максимально активно атаковать.

ПСК уже прыгнул значительно выше головы, и уж точно не собирается лишь отсиживаться в тылах.

2.16 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Обе забьют за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.24 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 3.5 за 2.24