прогноз на матч Кубка Италии, ставка за 1.88

23 сентября в 1/16 финала Кубка Италии сыграют «Кальяри» и «Фрозиноне». Начало игры — в 18:00 мск

«Кальяри»

Путь команды: «Кальяри» смог пройти первый раунд национального кубка, обыграв оппонента в серии пенальти.

Последние матчи: в первом раунде был пройден клуб «Виртус Энтелла». Команды завершили основное время матча вничью со счетом 1:1. Но в серии пенальти «Кальяри» смог добыть победу.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кальяри» смогла выиграть две последние встречи во внутреннем чемпионате с общим счетом 4:1. В кубке команду ожидает встреча с клубом из второго дивизиона, и хозяева подходят к поединку в качестве фаворита.

«Фронизоне»

Путь команды: «Фронизоне» смог пройти первый раунд кубка, минимально обыграв своего соперника.

Последние матчи: в первом раунде был пройден клуб «Монца». «Фронизоне» играл вторым номером в этом поединке и нанес всего пять ударов в сторону ворот соперника. Тогда как «Монца» имела за матч 11 попыток. Однако победу одержали гости, забив на 90+2-й минуте.

Состояние команды: «Фронизоне» уже смогла проявить характер в матче кубка, однако одного характера в игре с «Кальяри» может не хватить. Команде необходимо выжимать максимум из своих моментов и отработать на все 100% в обороне. Получится ли?

Статистика для ставок

«Фрозиноне» не пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Кальяри» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

«Кальяри» забивает в 6 из 7 последних против «Фрозиноне»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кальяри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.90 и 1.93.

Прогноз: Ожидаем победу гостей в этом матче. Это будет основная ставка.

1.88 Победа хозяев в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа хозяев в матче за 1.88.

Прогноз: «Кальяри» сыграла вничью в прошлой игре. Можно поставить на повторение сюжета.

3.25 Ничья в основное время Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Ничья в основное время матча за 3.25.