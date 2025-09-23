Во вторник, 23 сентября, «Кальяри» примет «Фрозиноне» в рамках 1/16 финала Кубка Италии по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

80' Г-ОООООООООО-Л! «Кальяри» — 3:1! Маттиа Феличи получил мяч на левом углу штрафной площади, сделал резкий рывок и точно пробил по воротам «Фрозиноне».

79' «Кальяри» много контролирует мяч и не торопится делать обостряющие передачи вперед, вытягивая игроков соперника на свою половину поля.

77' Небольшое повреждение получает Джанлука Гаэтано («Кальяри») и покидает поле, вместо него выходит Себастьяно Эспозито.

74' Дженнаро Боррелли («Кальяри») прорвался по центру и мощно пробил, но мяч полетел мимо ворот.

72' Маттиа Феличи («Кальяри») отдает классную передачу на правый фланг, но Дженнаро Боррелли не понял задумку партнера и не побежал в ту сторону.

71' Угловой у ворот «Фрозиноне»: подача в штрафную, но первым на мяче оказывается Маттео Писсери и забирает его в руки.

69' «Кальяри» берет мяч под свой контроль и неспешно перекатывает его в центре поля.

68' Лука Маццителли («Кальяри») покидает поле, вместо него выходит Мишел Адопо.

67' Г-ОООООООООО-Л! «Кальяри» — 2:1! [Дженнаро Боррелли G] откликнулся на фланговую передачу и точно пробивает в правый нижний угол!

64' Дженнаро Боррелли («Кальяри») пробивает в пустые ворота и вроде бы мяч пересек линию ворот, но раньше был аут!

63' Хозяева поля продолжают давить на соперника, но нарушают правила в атаке — фол от Алессандро Дейола («Кальяри»).

62' Филиппо Гроссо («Фрозиноне») получает желтую карточку за подножку на Маттиа Феличи («Кальяри»).

60' Двойная замена у «Фрозиноне»: ушли Жереми Ойоно и Маттео Чичелла, вместо них вышли Илиас Кутсупиас и Габриэле Кальвани.

57' Небольшая пауза в игре: оказывают медицинскую помощь Маттео Чичелла («Фрозиноне»), его беспокоит боль в левой ноге.

56' Джанлука Гаэтано («Кальяри») зарабатывает угловой для соей команды.

54' Жереми Ойоно («Фрозиноне») надежно подчищает на левом фланге защиты, прерывая опасный заброс в штрафную на Маттиа Феличи («Кальяри»).

52' Дженнаро Боррелли («Кальяри») подхватывает мяч в центре поля, пробегает метров 30, но падает, пытаясь убрать под себя мяч.

50' Алессандро Ди Пардо («Кальяри») начинает атаку своей команды через дальний заброс, но там партнеры не смогли зацепиться за мяч.

49' Опаснейший момент у ворот гостей: Дженнаро Боррелли («Кальяри») получил мяч на линии вратарской, но протолкнуть его в ворота не смог.

47' В перерыве произошли две замены в составе хозяев поля: Маттиа Феличи и Алессандро Дейола сменили Марко Рога и Семиха Кылычсоя.

46' Стартовал второй тайм!

45+3' Звучит свисток! 1-й тайм окончен! Ничья — 1:1! Отдыхаем 15 минут...

45+2' Филиппо Гроссо («Фрозиноне») начинает атаку своей команды справа, но передача вперед оказывается неточной.

45' 3 минуты добавлено к первому тайму.

44' Габриэле Дзаппа («Кальяри») покидает поле, вместо него выходит Алессандро Ди Пардо.

43' Фол в центре поля от игроков «Фрозиноне», на газоне лежит Габриэле Дзаппа («Кальяри»). Он не сможет продолжить игру...

42' Опасный заброс вперед на Дженнаро Боррелли («Кальяри»), но первым на мяче Маттео Писсери («Фрозиноне»).

40' Главный тренер «Фрозиноне» Гвидо Пальюка активничает и все время что-то подсказывает своим игрокам.

39' Навес с углового — удар головой от Эдоардо Вергани пришелся в перекладину!

38' Гости продолжают давить на соперника и зарабатывают очередной угловой. Это может быть опасно!

36' Г-ООООООООО-Л! «Фрозиноне» — 1:1! Эдоардо Вергани откликнулся на Якопо Джелли прострел в штрафную и нанес удар по центру

34' Гости перехватили инициативу в середине тайма и много времени проводят в атаке.

32' Филиппо Гроссо («Фрозиноне») подает угловой — навес в штрафную хозяев: Габриэле Бракалья («Фрозиноне») пробивает в считанных сантиметрах над перекладиной.

31' Зе Педро («Кальяри») подал с левого фланга в штрафную гостей, но Маттео Писсери («Фрозиноне») в шикарном прыжке выбил мяч кулаками.

30' Дженнаро Боррелли («Кальяри») получает небольшую травму, ему оказывают помощь.

29' Филиппо Гроссо («Фрозиноне») получает по ногам, это перспективный штрафной для гостей в 30 метрах от ворот.

27' Позиционная атака «Кальяри»: всем составом хозяева перешли на половину поля соперника.

26' Джанлука Гаэтано («Кальяри») получает передачу в метрах 12 перед воротами, но удар у него не получается, мяч летит сильно выше.

24' Лука Маццителли («Кальяри») подключился в атаку слева, и прострелил в доль ворот, но защитники «Фрозиноне» выбили мяч.

22' Семих Киличсой («Кальяри») вышел один на один с вратарем гостей, но не смог его переиграть, в последний момент в подкате мяч выбил Габриэле Бракалья («Фрозиноне»)

21' С правого фланга Риад Идрисси («Кальяри») начинает атаку хозяев длинной передачей, но она оказалась безадресной.

20' В пылу борьбы Дженнаро Боррелли («Кальяри») разорвали футболку, он идет ее менять.

18' Филиппо Гроссо («Фрозиноне») попытался пробить издали, но мяч полетел сильно неточно.

17' Фол в центре поля от Джорджо Читтадини («Фрозиноне»), «Кальяри» пробьет стандарт.

15' Георгий Квернадзе («Фрозиноне») получил мяч в центре штрафной хозяев, сместился в лево и пробил, но угол был очень острый и мяч полетел мимо.

13' Машанджело Эдоардо («Фрозиноне») откликнулся на навес Георгия Квернадзе и пробил головой по воротам хозяев — мяч полетел чуть выше ворот.

12' Навес с углового и удар в исполнении Зе Педро («Кальяри»), но он оказался совсем неопасным.

11' Первый угловой в матче — он назначен у ворот гостей. Джорджо Читтадини («Фрозиноне») выбил мяч за лицевую линию.

10' Джорджо Читтадини («Фрозиноне») забрасывает диагональ на левый фланг, но фол в атаке фиксирует судья и мяч переходит «Кальяри».

08' Хозяева неспешно начинают позиционную атаку. Дальний заброс от Габриэле Дзаппа («Кальяри») оказался безадресным.

06' Джанлука Гаэтано («Кальяри») слева получил мяч, протянул метров 10 и решился нанести дальний удар, но в воротах надежен Маттео Писсери («Фрозиноне»).

05' Гости проводят свою первую атаку в матче. Эдоардо Вергани («Фрозиноне») нанес удар по воротам, но он оказался неточным.

03' «Фрозиноне» разводит с центра поля, но тут же теряет мяч.

02' Г-ООООООООО-Л! «Кальяри» — 1:0! Джанлука Гаэтано безупречно пробивает с точки и выводит свою команду вперед!

02' Джорджио Читтадини получает желтую карточку за фол в своей штрафной!

02' Пенальти назначен в ворота «Фрозиноне»!

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Кальяри» — «Фрозиноне» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

17:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Униполь Домус». Игра вот-вот начнется!

17:54 Главным арбитром встречи назначен Эрманно Феличиани.

17:52 Сегодняшний матч пройдет в Кальяри на стадионе «Униполь Домус», который вмещает 16 416 зрителей.

17:50 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка Италии по футболу между «Кальяри» и «Фрозиноне». Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Кальяри»: Чоччи Джузеппе, Дзаппа Габриэле, Зе Педро, Идрисси Риад, Луперто Себастьяно, Рог Марко, Маццителли Лука, Кавуоти Николо, Гаэтано Джанлука, Боррелли Дженнаро, Киличсой Семих.

«Фрозиноне»: Писсери Маттео, Ойоно Жереми, Читтадини Джорджо, Jacopo Gelli, Габриэле Бракалья, Abdoulie Ndow, Маттео Чичелла, Филиппо Гроссо, Квернадзе Георгий, Вергани Эдоардо, Машанджело Эдоардо.

«Кальяри»

«Кальяри» начал путь в Кубке италии с 1/32 финала, где сыграл с клубом «Энтелла». Та встреча получилась напряженной, но в итоге «крестоносцы» победили со счетом 2:1 и вышли в 1/16 финала, где их ждет противостояние с «Фрозиноне».

«Кальяри» неплохо стартовал в нынешнем сезоне в рамках Серии А и уверенно обосновался в центре турнирной таблице. В данный момент команда занимает седьмое место с семью набранными очками в четырех турах. В двух последних матчах чемпионата Италии «Кальяри» победил: «Парму» (2:0) и «Лечче» (2:1).

«Фрозиноне»

«Фрозиноне» стартовал в Кубке Италии с 1/32 финала, где обыграли в гостях крепкий клуб «Монца» (1:0). В той встрече соперник шел огромным букмекерским фаворитом, но у «желто-синих» было свое мнение по поводу победителя. В итоге «Фрозиноне» оказался в 1/16 финала.

«Фрозиноне» выступает в Серии В и пытается завоевать место, дающее выход в Серию А. В данный момент команда располагается на четвертой строчке с 8-ю набранными баллами в четырех турах. В последнем поединке «Фрозиноне» скатал вничью с «Зюдтеролем» (2:2).

Личные встречи

Между собой соперники пересекаются довольно часто, но никто явного преимущества не имеет. Последняя очная дуэль между ними состоялась в 2024-м году в рамках серии А, в той встрече сильнее оказался «Фрозиноне» (3:1).

