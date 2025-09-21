прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.14

21 сентября в 5-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Астон Вилла». Начало игры — в 16:00 мск.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Чёрные коты» стартовали выше ожиданий. Команда нынче находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Сандерленд» в 4 матчах набрал 7 зачетных баллов. В них команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Чёрные коты» не уступили «Кристал Пэласу» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Брентфорду» (2:1). А вот поединок с «Хаддерсфилдом» завершился коллизией в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сандерленд» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Чёрные коты» намерены побороться за выход в еврокубки. Да и не проигрывает команда уже 3 матча кряду.

Причем «Сандерленд» традиционно неудачно противостоит «Астон Вилле». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чёрные коты» мотивированы подтянуться к первой шестерке.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» нынешний чемпионат начали крайне неудачно. Команда ныне пребывает на 19 строчке турнирной таблицы.

Причем «Астон Вилла» в 4 матчах набрал всего 2 очка. Команда пока еще не отличилась ни разу в чемпионате.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вилланы» в серии пенальти уступили «Брентфорду».

До того команда не дала себя обыграть «Эвертону» (0:0). А вот чуть ранее она была бита «Кристал Пэласом» (0:3).

При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих. Команда отличилась одним забитым мячом при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вилланы» ныне выглядят бледновато. Команда не побеждала в 5 своих последних поединках.

При этом «Астон Вилла» до последнего поединка не забивала 4 матча кряду. А вот среднем команда пропускает фактически гол за матч.

Команда все никак не поймает свою игру. Зато два последних очных поединка с «чёрными котами» завершились викториями.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается прервать свой неудачный сериал.

Статистика для ставок

«Астон Вилла» не побеждала в 5 своих последних матчах

«Сандерленд» не проигрывает 3 матча кряду

«Чёрные коты» уступили «вилланам» в 2 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.18 и 1.73.

Прогноз: «Вилланы» явно прибавят во всех компонентах, да и оппонент явно небезгрешен.

Номинальные гости максимально мотивированы выбраться из опасной зоны, к тому же исторически успешно противостоят «Сандерленду».

2.14 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.18 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 2.5 за 2.18