прогноз на матч Ла Лиги и ставка за 1.95

21 сентября в пятом туре испанской Ла Лиги сыграют «Эльче» и «Овьедо». Начало встречи — в 19:30 мск.

«Эльче»

Турнирное положение: «Эльче» после четырех поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет шесть баллов в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает девятую позицию и на три очка отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на пять очков опережает зону вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура национального чемпионата клуб на чужом поле разошелся мировой с «Севильей» (2:2).

Перед этим в игре, которая была товарищеской, коллектив и вовсе остался ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Мурсии» (1:3).

Не сыграют: травмирован — Сантьяго, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех стартовых турах Ла Лиги «Эльче» ни разу не проиграл, а в семи последних поединках, включая товарищеские, проиграл лишь раз.

Это сулит хозяевам хорошие шансы как минимум на ничью и даже на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Рафа Мир — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с тремя голами.

«Овьедо»

Турнирное положение: «Овьедо» после четырех туров нового розыгрыша испанского чемпионата находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 16-ю позицию с отрывом лишь в два балла от зоны вылета (18-20-я строчки), а также с отставанием в три очка от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура Ла Лиги клуб на чудом поле со счетом 0:2 потерпел поражение от «Хетафе».

Перед этим в третьем туре испанского первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда в домашних стенах с результатом 1:0 одержал победу над «Реал Сосьедадом».

Не сыграют: травмированы — Костас, Эджария и Лемос, дисквалифицирован — Винас.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на испанское первенство, «Овьедо» трижды проиграл при одной победе.

Такая форма сулит гостям явное не лучшие шансы даже на один балл, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Леандер Дендонкер — автор пока что единственного гола команды в новом сезоне Ла Лиги.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Эльче» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Овьедо» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Овьедо» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эльче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.20, выигрыш «Оьедо» — в 4.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости проиграли. Так было и в их двух последних выездных поединках.

При этом хозяева выиграли в трех из четырех последних домашних матчей.

Ставка: «Эльче» победит за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют, ведь так было в четырех из пяти последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 2.30