прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.00

21 сентября в 4-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Вольфсбург». Начало игры — в 20:30 мск.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы стартовали вполне продуктивно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Боруссия» Д в 3 матчах набрала 7 зачетных балла. В них команда отличилась 8 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно успешно. Дортмундцы подписали мировую с «Ювентусом» (4:4).

До того команда нанесла поражение «Хайденхайму» (2:0). Да и поединок с «Унионом» завершился викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Боруссия» Д забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Дортмундцы потенциально способны побороться за Серебряную салатницу. Да и состав команды по именам выглядит весьма симпатично.

Причем «Боруссия» Д традиционно удачно противостоит «волкам». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Дортмундцы намерены не отставать от «Баварии».

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» нынешний чемпионат начали скромно. Команда ныне пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Вольфсбург» пока набрал 5 зачетных баллов в чемпионате. Команда в трех стартовых поединках отличилась 7 голами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» не сумели одолеть «Кёльн» (3:3).

До того команда не смогла обыграть «Майнц» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Хайденхайму» (3:1).

При этом «Вольфсбург» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Волки» потенциально способны быть в середняках лиги. Да и кадровый потенциал для этого вполне достаточен.

При этом «Вольфсбург» в 2 последних очных поединках уступил «Боруссию» Д. А вот в среднем команда пропускает фактически 2 мяча за матч.

Команда имеет неплохо выглядит в плане реализации. Вот только поединки с крепкими оппонентами ей даются крайне тяжело.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Вольфсбург» не проигрывает 4 матча кряду

«Боруссия» Д в среднем забивает больше 2 мячей за матч

«Вольфсбург» уступил дортмундцам в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — в скромные 5.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.77.

Прогноз: «Боруссия» Д вполне преуспевает в плане реализации, и явно начнет поединок с активных атак.

Номинальные хозяева бьются за лидерство, плюс традиционно успешно противостоят «волкам».

2.00 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.37 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Обе не забьют за 2.37