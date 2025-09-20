прогноз на матч Серии А, ставка за 3.65

«Удинезе» встретится с «Миланом» в матче 4-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 20 сентября и начнется в 21:45 по мск.

«Удинезе»

Турнирное положение: Команда удачно стартовала в нынешнем сезоне Серии А, занимая 4-е место в таблице с 7-ю очками в активе. «Удинезе» отстает от лидерства в чемпионате лишь на 2 балла.

Также, в 3-х встречах нынешнего сезона команда пропустила всего 2 мяча при 4-х забитых. Оборона «Удинезе» отрабатывает на отлично.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда в гостях обыграла «Пизу» со счетом 1:0, забив решающий гол на 14-й минуте. До этого «Удинезе» неожиданно одолел «Интер» (2:1).

В 4-х официальных встречах во всех турнирах команда трижды победила и однажды сыграла вничью с «Вероной» (1:1). За этот отрезок «Удинезе» также обыграл «Каррарезе» со счетом 2:0 в Кубке Италии.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграет: Окойе из-за дисквалификации.

Состояние команды: «Удинезе» показывает отличный футбол на старте сезона, но большой вопрос, сможет ли команда стабильно набирать очки и побеждать? Это будет сделать довольно тяжело.

Лучший бомбардир «Удинезе» нападающий Кейнан Дэвис забил гол и сделал голевую передачу за 3 встречи в Серии А. Форвард занимает 12-е место по результативности в лиге.

«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» занимают 5-ю строчку в Серии А с 6-ю очками в активе. «Милан» отстает от лидерства в чемпионате Италии на 3 балла.

Команда провела одну встречу на чужом поле, в которой набрала максимальные 3 очка. В предстоящем матче «Милан» попытает прервать беспроигрышную серию «Удинезе».

Последние матчи: В прошлом поединке Серии А команда обыграла «Болонью» со счетом 1:0, забив победный гол на 61-й минуте. Матчем ранее «Милан» одолел «Лечче» (2:0).

В 4-х встречах во всех турнирах «россонери» трижды победили и однажды приграли «Кремонезе» со счетом 1:2. За этот отрезок «Милан» также одолел «Бари» (2:0) в Кубке Италии.

Не сыграет: Ардон Яшари из-за травмы.

Состояние команды: «Милан» показывает довольно неплохой футбол. В последних 2-х встречах «россонери» не пропустили ни одного мяча при 3-х забитых.

Интересно, что в последнее время довольно результативен 40-летний полузащитник «Милана» Лука Модрич. В предыдущих 2-х встречах игрок забил гол и сделал голевую передачу.

Статистика для ставок

«Удинезе» выиграл 2 последних матча в Серии А

«Милан» также одержал победу в 2-х последних встречах, не пропустив ни одного гола

В последних 3-х очных встречах «Милан» стабильно обыгрывал «Удинезе»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Милана» — 1.85, победа «Удинезе» — 4.50, ничья — за 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.78 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Удинезе» даст бой «Милану».

3.65 Ничья. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Ничья за 3.65.

Прогноз: «Милан» на чужом поле выступает довольно уверенно на старте сезона.

1.95 Обе забьют. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Обе забьют за 1.95.