Кто будет круче в битве «россоблу»?

прогноз на матч Серии А и ставка за 2.00

20 сентября в четвертом туре Серии А сыграют «Болонья» и «Дженоа». Начало встречи — в 16:00 мск.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» после трех туров нового розыгрыша итальянской Серии А имеет три очка в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 13-ю позицию с отрывом в два балла от зоны вылета (18-20-я позиции) и в один — от своего нынешнего соперника, а также с отставанием в три пункта от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура национального первенства «россоблу» на чужом поле со счетом 0:1 проиграли «Милану».

Перед этим во втором туре чемпионата Италии коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах одержал победу над «Комо» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Бонифаци, Иммобиле, Побега и Сулемана, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Болонья» проиграла при одной победе.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть неуступчивость их нынешнего соперника.

Риккардо Орсолини — автор пока что единственного гола команды в новом сезоне Серии А.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» после трех туров нового розыгрыша итальянского чемпионата находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 15-ю позицию в Серии А с отрывом в один балл от зоны вылета (18-20-я позиции) и с отставанием в один пункт от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура национального первенства «россоблу» на чужом поле со счетом 1:1 сыграли вничью с «Комо».

Перед этим во втором туре национального первенства коллектив и вовсе остался ни с чем, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от «Ювентуса».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Дженоа» проиграл лишь раз при четырех победах и четырех ничьих.

Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть неубедительную форму соперника.

Калеб Экубан — автор пока что единственного гола команды в новом сезоне Серии А.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчах «Болонья» проиграла

в трех последних матчах «Болоньи» забивала только одна команда

в восьми из девяти последних матчей «Дженоа» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.35, выигрыш «Дженоа» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гости не проиграли. Так было и в их шести последних выездных поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли.

2.00 «Дженоа» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: «Дженоа» не проиграет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было трех последних матчах «Болоньи».

2.55 Тотал меньше 1,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.55