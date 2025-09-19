прогноз на матч чемпионата Португалии, ставка за 2.12

19 сентября в 6-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Риу Аве» и «Порту». Начало встречи — в 22:15 мск.

«Риу Аве»

Турнирное положение: «Риу Аве» находится лишь на 15-м месте в таблице. В активе команды 3 набранных очка.

У «Риу Аве» три ничьи и одно поражение. Клуб не одержал ни одной победы. Разница мячей составляет 7-9.

Последние матчи: «Риу Аве» в августе не побеждал, но и не проигрывал. Были зафиксированы три ничьи кряду.

Ранее «Риу Аве» разошелся миром с «Насьоналом» (1:1), «Арокой» (3:3) и «Брагой» (2:2). В сентябре команда провела один матч и потерпела поражение. «Риу Аве» на выезде уступил «Морейренсе» со счетом 1:3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: В начале сезона «Риу Аве» особо не впечатляет. Победить пока не удается. Скорее всего, в предстоящей встрече виктории снова не будет.

Букмекеры уверены в победе «Порту». Шансов на то, что «Риу Аве» добьется положительного результата, совсем немного.

«Порту»

Турнирное положение: «Порту» пока идет без потерь. Команда в пяти встречах одержала пять побед, набрав 15 очков.

«Драконы» уверенно лидируют в таблице. «Порту» опережает ближайших преследователей на три балла.

Последние матчи: «Порту» в августе одержал четыре победы кряду. Были обыграны «Гимарайнш» (3:0), «Жил Висенте» (2:0), «Каса Пия» (4:0) и «Спортинг» (2:1).

В текущем месяце «Порту» провел одну встречу и также завоевал три очка. Удалось взять верх над «Насьоналом» со счетом 1:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Стоит отметить прекрасную атаку «Порту». В пяти матчах команда забила 12 голов и пропустила один мяч.

В 2025 году команды уже встречались в чемпионате Португалии. Матч состоялся 3 февраля. Тогда «Риу Аве» и «Порту» разошлись миром (2:2).

Безусловно, «Порту» будет действовать с позиции силы. Хозяевам будет сложно забить, но наверняка появится возможность реализовать свой момент в ходе контратак.

Статистика для ставок

«Риу Аве» в чемпионате Португалии еще ни разу не победил

«Порту» в пяти матчах забил 12 голов и пропустил один мяч

3 февраля 2025 года «Риу Аве» и «Порту» сыграли вничью 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.66, а победа оппонента — в скромные 7.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.72 и 2.12.

Прогноз: «Порту» набрал отличную форму. Скорее всего, команда снова наберет три очка. Не стоит сомневаться в уверенной победе «Порту».

Ставка: победа «Порту» с форой (-1.5) за 2.11.

Прогноз: «Риу Аве» перед своими болельщиками постарается создать проблемы фавориту. Команды за 90 минут могут не забить больше двух голов на двоих.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.12