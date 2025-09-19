19 сентября в 6-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Гёзтепе» и «Бешикташ». Начало игры — в 20:00 мск.

«Гёзтепе»

Турнирное положение: Измирцы сражаются за попадание в еврокубки.  Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Гёзтепе» на 6 очков отстает от лидера.  А вот пропустила команда всего 2 мяча в 5 стартовых поединках Суперлиги.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Гёзтепе» не смог одолеть «Кайсериспор» (1:1).

До того команда не сумела переиграть еще и «Коньяспор» (1:1).  А вот поединок с «Фатих Карагюмрюком» принес три зачетных балла (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории.  В этих поединках «Гёзтепе» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Гёзтепе» вполне преуспевает в плане реализации.  Команда настреляла 7 мячей в 5 матчах чемпионата.

Причем «Гёзтепе» традиционно успешно противостоит «Бешикташу».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Команда твердо мотивирована подтянуться к группе лидеров.

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Орлы» стартовали в чемпионате крайне слабо.  Команда на данный момент находится на 10 месте.

Причем «Бешикташ» в трех первых турах набрал 6 очков.  А вот забивает команда в среднем чуть чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Бешикташ» переиграл «Истанбул Башакшехир» (2:1).

До того команда была бита скромным «Аланьяспором» (0:2).  А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Лозанне» (0:1).

При этом «Бешикташ» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» пока только раскачиваются.  Команда имеет крепкий состав, которому пока не хватает стабильности.

При этом «Бешикташ» не преуспевает в плане надежности тылов.  Команда в среднем пропускает чуть чаще гола за матч.

Команда уже больше трех лет не может одолеть измирцев.  Так что с мотивацией в этой встрече проблем у гостей точно не будет!

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Тэмми Абрахам и его партнеры способны поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

  • «Бешикташ» в среднем забивает фактически гол за матч
  • «Гёзтепе» в среднем пропускает реже гола за матч
  • «Бешикташ» не может победить «Гёзтепе» уже более 3 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60.  Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.67.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.86 и 1.94.

Прогноз: «Бешикташ» намерен подтянуться к группе лидеров, к тому же имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же максимально мотивированы наконец-то обыграть «Гёзтепе».

2.60П2Ставка на матч #1

Ставка: Победа «Бешикташа» за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.10Обе не забьютСтавка на матч #2

Ставка: Обе не забьют за 2.10