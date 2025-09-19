прогноз на матч Суперлиги, ставка за 2.60

19 сентября в 6-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Гёзтепе» и «Бешикташ». Начало игры — в 20:00 мск.

«Гёзтепе»

Турнирное положение: Измирцы сражаются за попадание в еврокубки. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Гёзтепе» на 6 очков отстает от лидера. А вот пропустила команда всего 2 мяча в 5 стартовых поединках Суперлиги.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гёзтепе» не смог одолеть «Кайсериспор» (1:1).

До того команда не сумела переиграть еще и «Коньяспор» (1:1). А вот поединок с «Фатих Карагюмрюком» принес три зачетных балла (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Гёзтепе» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Гёзтепе» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 7 мячей в 5 матчах чемпионата.

Причем «Гёзтепе» традиционно успешно противостоит «Бешикташу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда твердо мотивирована подтянуться к группе лидеров.

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Орлы» стартовали в чемпионате крайне слабо. Команда на данный момент находится на 10 месте.

Причем «Бешикташ» в трех первых турах набрал 6 очков. А вот забивает команда в среднем чуть чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бешикташ» переиграл «Истанбул Башакшехир» (2:1).

До того команда была бита скромным «Аланьяспором» (0:2). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Лозанне» (0:1).

При этом «Бешикташ» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» пока только раскачиваются. Команда имеет крепкий состав, которому пока не хватает стабильности.

При этом «Бешикташ» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чуть чаще гола за матч.

Команда уже больше трех лет не может одолеть измирцев. Так что с мотивацией в этой встрече проблем у гостей точно не будет!

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Тэмми Абрахам и его партнеры способны поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Бешикташ» в среднем забивает фактически гол за матч

«Гёзтепе» в среднем пропускает реже гола за матч

«Бешикташ» не может победить «Гёзтепе» уже более 3 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.67.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.86 и 1.94.

Прогноз: «Бешикташ» намерен подтянуться к группе лидеров, к тому же имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же максимально мотивированы наконец-то обыграть «Гёзтепе».

2.60 П2 Ставка на матч #1

Ставка: Победа «Бешикташа» за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.10 Обе не забьют Ставка на матч #2

Ставка: Обе не забьют за 2.10