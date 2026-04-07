В предстоящем экспрессе разберем матчи в Кубке России и Лиге чемпионов. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 8 апреля с коэффициентом для ставки за 4.64.

«Динамо» Москва — «Краснодар»

Футбол. Кубок России

Финальное противостояние Пути РПЛ Кубка России стартует в Москве, где «Динамо» примет «Краснодар». В нынешнем сезоне соперники уже хорошо изучили друг друга: с августа они провели три официальных и один товарищеский матч.

На групповом этапе Кубка команды дважды пересекались, ещё не предполагая, что могут дойти до финала вместе. Тогда «Динамо» возглавлял Валерий Карпин, и за три официальные встречи москвичи так и не смогли поразить ворота Александра Карякина и Станислава Агкацева. В чемпионате «Краснодар» выглядел сильнее, но добился победы лишь в концовке благодаря дальнему удару Джона Кордобы. В Кубке «быки» разгромили соперника в Москве (4:0), а дома довели дело до серии пенальти, где удачливее оказался Карякин. Единственную победу динамовцы одержали в товарищеской встрече на Зимнем кубке РПЛ, где лучше проявили себя физически.

Новый матч пройдёт уже в иных условиях. Во-первых, «Динамо» теперь возглавляет Ролан Гусев, который хорошо знаком с соперником и получил время на подготовку зимой. Во-вторых, «Краснодар» оказался в плотном и изнурительном графике.

Букмекеры не выделяют явного фаворита, лишь немного склоняясь в сторону хозяев. Судя по последним играм, «Динамо» целенаправленно готовилось именно к этой встрече — в чемпионате команда уже не решает серьёзных задач, тогда как в Кубке остаётся реальный шанс на трофей. До него — всего три шага.

«Краснодар» же недавно провёл тяжёлый матч против «Ахмата» в Грозном, затратив много сил. При этом у команды ограниченная глубина состава, а впереди важнейшая игра с «Зенитом» в РПЛ. Если неудачу в Москве ещё можно исправить в ответной встрече, то потеря очков в Санкт-Петербурге может стоить лидерства в чемпионате.

С учётом этих факторов предпочтение в первом матче финала логично отдать «Динамо», которое выглядит более свежим и мотивированным именно в кубковом турнире.

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.50.

«Зенит» — «Спартак»

Футбол. Кубок России

Команда Сергея Семака подходит к игре в неплохой форме, но вынуждена учитывать плотный календарь — параллельно идёт борьба за чемпионство в РПЛ, где впереди важный матч с «Краснодаром». Это может привести к частичной ротации состава.

Тем не менее результаты у петербуржцев стабильные: серия побед продолжается, пусть и не всегда при яркой игре. В Кубке России «Зенит» прошёл «Балтику» и махачкалинское «Динамо» с одинаковым счётом 1:0. В чемпионате команда также регулярно набирает очки, несмотря на не самое выразительное качество футбола.

Особенно выделяется Александр Соболев, который набрал отличную форму и стабильно забивает. В недавнем матче РПЛ со «Спартаком» (2:0) именно он реализовал пенальти.

Москвичи после поражения от «Зенита» в чемпионате заметно прибавили и выдали серию из трёх викторий, включая волевую победу над «Локомотивом». При Хуане Карседо команда постепенно прогрессирует, особенно в атаке — лидеры вроде Барко, Солари и Маркиньоса демонстрируют хорошую форму.

Однако стабильности по-прежнему не хватает. «Спартак» может ярко проводить отдельные отрезки, но нередко допускает провалы, особенно в обороне. Именно такие проблемы ранее привели к вылету из Пути РПЛ после неудачного противостояния с «Динамо». Также стоит учитывать фактор выездных игр: «Спартак» исторически крайне неудачно выступает в Санкт-Петербурге и давно не побеждал на этом стадионе.

Ставка: Обе забьют за 1.77.

«ПСЖ» — «Ливерпуль»

Футбол. Лига чемпионов

«ПСЖ» в нынешнем сезоне входил в форму дольше обычного, и на это напрямую повлияло отсутствие полноценной предсезонной подготовки. Пока большинство европейских клубов отдыхали и проводили сборы, парижане были заняты выступлением на клубном чемпионате мира. Однако к стадии плей-офф Лиги чемпионов и матчам на внутренней арене команда Луиса Энрике заметно прибавила и сейчас выглядит как полноценный претендент на трофеи.

На общем этапе турнира «ПСЖ» не смог пробиться в топ-8, из-за чего вынужден был начинать путь в плей-офф с дополнительного раунда, где прошёл непростой «Монако». В дальнейшем, в том числе в противостоянии с «Челси», команда продемонстрировала уже более зрелую игру.

Если говорить о сложностях старта сезона, то «Ливерпуль» столкнулся с ещё большими проблемами. После масштабной трансферной кампании на сумму около полумиллиарда евро Арне Слоту пришлось буквально заново выстраивать команду. И хотя сейчас красные выглядят лучше, чем осенью, их игра по-прежнему оставляет ощущение недоработанности.

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи «ПСЖ». И это вполне объяснимо: к середине весны команда Луиса Энрике набрала отличный ход. В последних матчах парижане стабильно забивают по 3-5 голов и уверенно побеждают соперников. Отдельно стоит отметить ситуацию с вратарской позицией — она стабилизировалась. Основным голкипером, несмотря на отдельные ошибки, остаётся россиянин Матвей Сафонов.

Ставка: Победа «ПСЖ» за 1.75.

