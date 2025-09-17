Парижане не оставят шансов сопернику из Бергамо

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.25

ПСЖ встретится с «Аталантой» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет 17 сентября и начнется в 22:00 по мск.

ПСЖ

Перед матчем: Парижане начинают свой путь в общем этапе ЛЧ матчем против «Аталанты». Действующий чемпион турнира сыграет с итальянским соперником на своем поле.

В чемпионате Франции ПСЖ занимает 1-е место в таблице, набрав максимальные 12 очков за 4 тура. Команда опережает ближайшего преследователя на 2 балла.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги 1 парижане обыграли «Ланс» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. До этого ПСЖ разгромил «Тулузу» со счетом 6:3.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок ПСЖ сумел забить 12 голов при 5-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: Беральдо, Дембеле и Дуэ (у всех — травмы).

Состояние команды: ПСЖ провел прекрасный прошедший сезон, выиграв Лигу чемпионов и Лигу 1. Теперь парижане начали бодро, надеясь повторить этот результат.

В единственном очном поединке ПСЖ обыграл в гостях «Аталанту» со счетом 2:1, перевернув игру во 2-м тайме. Смогут ли парижане на сей раз набрать первые очки в общем этапе? На своем поле ПСЖ будет доминировать.

«Аталанта»

Перед матчем: В прошедшем сезоне чемпионата Италии команда заняла 3-е место, пробившись в общий этап Лиги чемпионов, где в 1-м туре сыграет против грозного ПСЖ.

В нынешнем сезоне Серии А «Аталанта» стартовала не очень здорово, набрав 5 очков из 9-и возможных. Команда занимает 7-е место в таблице, отставая от зоны еврокубков на 1 балл.

Последние матчи: В прошлом поединке «Аталанта» разгромила «Лечче» со счетом 4:1, а до этого команда сыграла вничью с «Пармой» (1:1), упустив минимальное преимущество на 85-й минуте.

В 3-х официальных матчах нынешнего сезона «Аталанта» ни разу не проиграла, дважды сыграла вничью и однажды победила. За этот отрезок команда также поделила очки с «Пизой» (1:1).

Не сыграют: Баккер и Колашинац (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Аталанта» начнет свой путь в ЛЧ матчем против ПСЖ, где шансов будет не так много. Атака парижан гораздо сильнее оборонительной линии итальянской команды.

В последнем матче у «Аталанты» феерил полузащитник Шарль де Кетеларе, оформив дубль. В предстоящем поединке этот игрок вполне способен стать ключевой фигурой на поле.

Статистика для ставок

ПСЖ выиграл 5 последних матчей во всех турнирах

«Аталанта» не проигрывает на протяжении 3-х последних поединков

В единственном очном поединке ПСЖ обыграл «Аталанту» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ПСЖ — 1.45, победа «Аталанты» — 6.50, ничья — за 4.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

Прогноз: ПСЖ начнет свой путь в общем этапе ЛЧ с уверенной победы.

2.25 Победа ПСЖ с форой (-1.5). Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа ПСЖ с форой (-1.5) за 2.25.

Прогноз: В 1-м тайме команды забьют парочку голов.

2.25 Тотал 1.5 больше в 1-м тайме. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.25.