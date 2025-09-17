В среду, 17 сентября, ПСЖ примет «Аталанту» в рамках 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

07' Угловой исполняет Хвича Кварацхелия (ПСЖ): навес в штрафную, но Берат Джимсити («Аталанта») разряжает обстановку.

06' Позиционная атака парижан — всем составом ПСЖ на половине поля гостей.

05' Жоау Невеш (ПСЖ) мчится в атаку по правому флангу, навес на Нуну Мендеша (ПСЖ), который пробил в считанных сантиметрах от штанги.

03' Г-ОООООООО-Л! ПСЖ — 1:0! Маркос Маркиньос получил пас на линии вратарской от Фабиана Руиса и переправляет мяч в ворота! Быстрый гол от хозяев поля!

02' Бредли Баркола (ПСЖ) обостряет справа, перевод в центр, но эта потеря и контратака «Аталанты»

Статистика матча 2 Удары в створ 0 44 Владение мячом 56 1 Угловые удары 0 1 Фолы 0

01' Раздается свисток арбитра! Матч ПСЖ — «Аталанта» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

21:59 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Парк-де-Пренс». Звучит гимн Лиги чемпионов. Игра вот-вот начнется!

21:57 Сегодня в Париже хорошая погода, во время матча температура будет около +20℃.

21:55 Главным арбитром встречи назначен Сандро Шерер из Швейцарии.

21:53 Сегодняшний матч пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс», который вмещает 48 229 зрителей.

21:50 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча первого тура основного этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и «Аталантой». За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

ПСЖ: Шевалье Люка, Хакими Ашраф, Маркиньос Маркос, Пачо Вильян, Мендеш Нуну, Невеш Жоау, Витинья, Руис Фабиан, Меюлю Сенни, Баркола Бредли, Кварацхелия Хвича.

«Аталанта»: Карнесекки Марко, Джимсити Берат, Хин Исак, Коссуну Одилон, Белланова Рауль, Муса Юнус, Де Рон Мартен, Бернаскони Лоренцо, Де Кетеларе Шарль, Пашалич Марио, Мальдини Даниэль.

ПСЖ

ПСЖ в нынешнем сезоне выступает превосходно. Команда уже успела завоевать один европейский трофей — Суперкубок УЕФА, который парижане вырвали из рук «Тоттенхэма», Напомним, что ПСЖ является действующим чемпионом ЛЧ поэтому идет в статусе фаворита практически в каждой игре.

В чемпионате Франции Пари Сен-Жермен пока очков не терял — четыре проведенных тура и 12 набранных баллов. Количество забитых и пропущенных голов — 10:3, это уверенное первое место в турнирной таблице. В последнем своем матче ПСЖ обыграл дома Ланс со счетом 2:0.

«Аталанта»

«Аталанта» не очень уверенно провела межсезонные сборы и много играл вничью и проигрывала. Это привело к не самому лучшему старту в Серии А. Два первых тура команда скатала вничью с не самыми сильными соперниками: «Пизой» (1:1) и «Пармой» (1:1). Срочно нужно было что-то менять и тренерский штаб отреагировал на эту ситуацию.

В последнем третьем туре «Аталанта выиграла на своем поле "Лечче" со счетом 4:1. После этой победы она поднялась со дна турнирной таблицы на 7-е место. Но сейчас мыслей о национальном первенстве у "Аталанты" быть не должно — настрой только на Лигу чемпионов.

Личные встречи

Между собой соперники играли всего раз, было это в четвертьфинале лиги чемпионов в 2020-м году. Тогда ПСЖ выиграл со счетом 1:2 — матч проходил на нейтральном поле.

