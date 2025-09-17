прогноз на матча Кубка АФК 2.04, ставка за 2.04

17 сентября в 1-м туре группового этапа Кубка АФК по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Истиклол». Начало игры — в 21:15 мск.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» сражается за высокие места. Команда в своем чемпионате пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

При этом «Аль-Наср» в 2 стартовых турах аравийского чемпионата набрал 6 очков. Причем команда еще не пропустила ни разу.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Наср» одолел «Аль-Холуд» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Аль-Таавуну» (5:0). А вот поединок с «Аль-Ахли» завершился неудачей в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Аль-Наср» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Аравийцы явно намерены сразу закрепиться в группе лидеров. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.

Причем «Аль-Наср» традиционно успешно противостоит «Истиклолу». В двух очных поединках команда по разу победила и сыграла вничью.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда мотивирована добыть первую победу в турнире.

«Истиклол»

Турнирное положение: «Львы» в своем чемпионате выступают неудачно. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Истиклол» всего на 2 очка отстает от лидера. Причем забивает команда в среднем реже двух мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Истиклол» не сумел одолеть «ЦСКА-Памир» (3:3).

До того команда нанесла поражение «Панджшеру» (1:0). А вот чуть ранее она учинила разгром «Истаравшану» (6:0).

При этом «Истиклол» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Львы» без боя не сдаются никому. Команда способна побороться за проход в плей-офф турнира.

При этом «Истиклол» имеет весьма крепкий состав. Да и серия без поражений составляет уже четыре матча.

Команда имеет вполне-себе надежные тылы. В среднем она пропускает реже одного мяча за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда твердо намерена зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Истиклол» не проигрывал в 4 своих последних матчах

«Аль-Наср» победил в 2 последних поединках

«Аль-Наср» еще не пропускал в своем чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.35, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.37 и 2.78.

Прогноз: «Аль-Наср» в разы мощнее оппонента, плюс максимально мотивирован с первых туров выбиться в лидеры.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно активно понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00