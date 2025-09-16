Жетысу — Кайсар: прогноз на матч чемпионата Казахстана, ставка за 2.44

Жетысу
Кайсар
«Жетысу»
Турнирное положение: «Жетысу» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Жетысу» всего на 4 очка оторвался от зоны вылета. Да и пропустила команда 34 мяча в 22 поединках чемпионата.
Жетысу — Кайсар: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жетысу» уступил «Актобе» (2:3).
До того команда подписала мировую с «Атырау» (0:0). А вот в поединке с «Окжетпесом» ей присудили техническое поражение.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Жетысу» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Жетысу» не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает реже гола за матч.
Причем «Жетысу» исторически неудачно противостоит «Кайсару». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при 3 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована оторваться от опасной зоны.
«Кайсар»
Турнирное положение: «Кайсар» нынешний чемпионат проводит слабовато. Команда на данный момент находится на 11 месте.
Причем «Кайсар» на 3 очка опережает опасную зону. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кайсар» был бит «Астаной» (1:5).
До того команда не смогла обыграть «Атырау» (0:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Турану» (0:1).
При этом «Кайсар» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кайсар» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще чуть реже 2 мячей за матч.
При этом «Кайсар» не побеждал в 4 своих последних матчах. А вот забила в них команда всего лишь 2 мяча.
Команда всеми силами пытается оторваться от группы аутсайдеров. Вот только состав по именам выглядит не столь выгодно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Кайсар» не побеждал в 4 своих последних поединках
- «Жетысу» не побеждает 3 матча кряду
- «Кайсар» пропускает в среднем чуть реже 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Жетысу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.11 и 1.66.
Прогноз: «Жетысу» нынче выглядит предпочтительнее соперника, к тому же мотивирован отдалиться от опасной зоны.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же «Кайсар» давненько не знает вкуса побед.
Ставка: Победа «Жетысу» за 2.44.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.10