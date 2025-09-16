Жетысу — Кайсар: прогноз на матч чемпионата Казахстана, ставка за 2.44

16 сентября в 23-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Жетысу» и «Кайсар». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жетысу» — «Кайсар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Жетысу»

Турнирное положение: «Жетысу» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Жетысу» всего на 4 очка оторвался от зоны вылета. Да и пропустила команда 34 мяча в 22 поединках чемпионата.

Жетысу — Кайсар: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.103.253.35Бонус€600

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жетысу» уступил «Актобе» (2:3).

До того команда подписала мировую с «Атырау» (0:0). А вот в поединке с «Окжетпесом» ей присудили техническое поражение.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Жетысу» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Жетысу» не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает реже гола за матч.

Причем «Жетысу» исторически неудачно противостоит «Кайсару». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована оторваться от опасной зоны.

«Кайсар»

Турнирное положение: «Кайсар» нынешний чемпионат проводит слабовато. Команда на данный момент находится на 11 месте.

Причем «Кайсар» на 3 очка опережает опасную зону. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кайсар» был бит «Астаной» (1:5).

До того команда не смогла обыграть «Атырау» (0:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Турану» (0:1).

При этом «Кайсар» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кайсар» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще чуть реже 2 мячей за матч.

При этом «Кайсар» не побеждал в 4 своих последних матчах. А вот забила в них команда всего лишь 2 мяча.

Команда всеми силами пытается оторваться от группы аутсайдеров. Вот только состав по именам выглядит не столь выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Кайсар» не побеждал в 4 своих последних поединках

«Жетысу» не побеждает 3 матча кряду

«Кайсар» пропускает в среднем чуть реже 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жетысу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.11 и 1.66.

Прогноз: «Жетысу» нынче выглядит предпочтительнее соперника, к тому же мотивирован отдалиться от опасной зоны.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же «Кайсар» давненько не знает вкуса побед.

Ставка: Победа «Жетысу» за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.10