    Три очка для «Жетысу»?

    Жетысу — Кайсар: прогноз на матч чемпионата Казахстана, ставка за 2.44

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Казахстан. Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Жетысу» — «Кайсар»
    Новым игрокам
    «Жетысу»
    16 сентября в 23-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Жетысу» и «Кайсар». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жетысу» — «Кайсар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 16 Сентября 2025 года

    Жетысу

  Казахстан. Премьер-лига
    Жетысу 13:00 Кайсар

    Кайсар

  • Кызылорда
    •

    «Жетысу»

    Турнирное положение: «Жетысу» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Жетысу» всего на 4 очка оторвался от зоны вылета. Да и пропустила команда 34 мяча в 22 поединках чемпионата.

    Жетысу — Кайсар: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  2.103.253.35
    •

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жетысу» уступил «Актобе» (2:3).

    До того команда подписала мировую с «Атырау» (0:0). А вот в поединке с «Окжетпесом» ей присудили техническое поражение.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Жетысу» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Жетысу» не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает реже гола за матч.

    Причем «Жетысу» исторически неудачно противостоит «Кайсару». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при 3 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована оторваться от опасной зоны.

    «Кайсар»

    Турнирное положение: «Кайсар» нынешний чемпионат проводит слабовато. Команда на данный момент находится на 11 месте.

    Причем «Кайсар» на 3 очка опережает опасную зону. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.

  • Сперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года
  • Трансферные бомбы, которые не взорвались
  • 13/09/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кайсар» был бит «Астаной» (1:5).

    До того команда не смогла обыграть «Атырау» (0:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Турану» (0:1).

    При этом «Кайсар» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кайсар» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще чуть реже 2 мячей за матч.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Кайсар» не побеждал в 4 своих последних матчах. А вот забила в них команда всего лишь 2 мяча.

    Команда всеми силами пытается оторваться от группы аутсайдеров. Вот только состав по именам выглядит не столь выгодно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Кайсар» не побеждал в 4 своих последних поединках

    • «Жетысу» не побеждает 3 матча кряду

    • «Кайсар» пропускает в среднем чуть реже 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жетысу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.11 и 1.66.

    Прогноз: «Жетысу» нынче выглядит предпочтительнее соперника, к тому же мотивирован отдалиться от опасной зоны.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же «Кайсар» давненько не знает вкуса побед.

    Ставка: Победа «Жетысу» за 2.44.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.10

