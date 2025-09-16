16 сентября в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» и «Марсель». Начало игры — в 22:00 мск.

«Реал»

Турнирное положение: мадридский коллектив ударно стартовал в новом сезоне испанской Примеры.

«Сливочные» смогли выиграть все четыре матча, набрали 12 очков и лидируют в турнирной таблице. Мадридцы за четыре игры смогли забить восемь мячей, а пропустили всего два.

Последние матчи: на старте сезона «королевский клуб» обыграл «Реал Сосьедад» (2:1), «Мальорку» (2:1), «Овьедо» (3:0) и «Осасуну» (1:0).

Прошлый сезон же команда из Мадрида завершила поражением от «ПСЖ» (0:4) в полуфинале Клубного чемпионата мира.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Ферлан Менди и Антонио Рюдигер.

Состояние команды: подопечные Хаби Алонсо показывают отличную игру при новом тренере. «Реал» уже на старте сезона показал свои амбиции и стал главным претендентом на чемпионский титул по итогам сезона.

В Лиге чемпионов «Реал» тоже должен показывать свой класс. У команды не должно быть проблем с выходом в плей-офф, а дальше уже, конечно, будет намного сложнее.

«Марсель»

Турнирное положение: провансальцы относительно неплохо начали свой путь в новом сезоне французской Лиги 1.

Команда из Марселя смогла набрать шесть очков в четырех турах и занимает шестое место в турнирной таблице. Марсельский коллектив смог девять раз поразить ворота соперника и четыре раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых марсельцы разгромили «Лорьян» (4:0), но уступили «Лиону» (0:1). До этого же «бело-синие» выиграли у «Парижа» (5:2) и проиграли «Ренну» (0:1).

Не сыграют: повреждения есть у Рубена Бланко и Поля Лиролы.

Состояние команды: подопечные Роберт Де Дзерби в этом сезоне нестабильны и чередуют отличные матчи с провальными. «Марсель» побеждает дома, но на выезде у команды провалы.

Безусловно, целью «Марселя» есть место в топ-3 Лиги 1, потому что за чемпионство побороться будет крайне сложно, а вот в Лиге чемпионов команде главное выйти в плей-офф, а далее уже будет сложнее.

Статистика для ставок

«Реал» выиграл все 4 матча в текущем сезоне

«Марсель» в этом сезоне 2 матча выиграл и 2 матча проиграл

«Реал» выиграл у «Марселя» все 4 очных матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.60, а победа «Марселя» — в 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.45 и 2.75.

Прогноз: «Реал» играет дома и намного сильнее соперника, поэтому должен уверенно побеждать.

2.00 победа Реала с форой-1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Зайдёт25%Нет25% Всего голосов: = 20

Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 2.00.

Прогноз: команды много забивают в текущем сезоне, поэтому матч вполне может получиться результативным.

2.07 тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Зайдёт25%Нет25% Всего голосов: = 20

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.07.