«Реал Мадрид»

Во вторник на «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» начнёт поход за 16-м трофеем Лиги чемпионов матчем против французского «Марселя». Это будет первая очная встреча команд с сезона-2009/10, когда Криштиану Роналду оформил дубль и дома, и на выезде. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоедняйтесь!

46' Второй тайм! Пока что без замен.

45+3' Перерыв! Максимально интенсивный первый тайм, обе команды могли забивать больше одного гола — но преимущество, конечно, на стороне Реала. Отдельный герой тайма — Херонимо Рульи, который вытащил несколько сложных ударов. Отдыхаем 15 минут!

45+3' Рульи спас после удара Мастантуоно! Мбаппе выкатил аргентинцу под удар в штрафной, обязан был забивать Франко!

45+1' Гюлер пробил издали, но выше ворот прошёл мяч.

45' Добавлено 3 минуты.

Статистика матча 11 Удары в створ 3 5 Удары мимо 3 47 Владение мячом 53 3 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 6 Фолы 8

44' Хёйсен получил по ноге от Обамеянга и требовал жёлтую карточку для соперника, арбитр не отреагировал.

41' И снова Рульи тащит! Плотно пробил Мбаппе издали.

39' Обамеянг вышел, по сути, 1 на 1 с Куртуа, но не попал в ближний угол! Мог выходить вперёд Марсель.

37' Не получилось даже в штрафную мяч доставить с углового, Вальверде перехватил.

36' Павар навешивал с правого фланга, только угловой будет.

35' Чуамени получил жёлтую карточку за фол на своей половине.

33' Рульи тащит дальний удар Чуамени! Мощнейше пробил Орельен из-за штрафной, аргентинский кипер снова выручает.

32' Кондогбия пробил в соперника из-за штрафной, сам он уверен, что в руку, но арбитр молчит.

30' Мастантуоно несколько соперников обыграл уже в штрафной, но немного не успел к мячу, Рульи сыграл на выходе.

29' ГООООООООЛ! Мбаппе сравнивает с пенальти! Плотно в левый верхний угол пробил Килиан, Рульи не дотянулся. 1:1!

27' Пенальти в ворота Марселя! Кондогбия сбил Родриго в своей штрафной!

27' Ничего не получилось у Реала с углового, но и контратаку гостей быстро остановили.

26' Родриго ушёл от Павара в штрафной, но смог лишь заработать угловой.

26' Мощно бил Веа из-за штрафной низом, Куртуа выручил!

25' Рульи чуть не привёз прямо на ленточке своих ворот! Запнулся с мячом в своей вратарской, но успел исправиться.

22' ГООООООООООЛ! Марсель впереди! Ошибся Гюлер на своей половине, Гринвуд отобрал мяч, скинул на Веа — и тот сильно пробил мимо Куртуа! 0:1!

19' Гюлер пошёл в обводку на углу штрафной, Хёйберг лишил его мяча.

17' Карвахаль жёстко плечом встретил Веа, на газоне игрок Марселя.

16' Мбаппе попал в защитника с линии штрафной, но, в любом случае, был в офсайде Килиан.

15' Гюлер бил из штрафной после паса Родриго, в руки Рульи.

14' Опасно бил Веа с угла штрафной! Здорово сместился под правую, но не попал в дальнюю девятку.

13' Мастантуоно пробил из-за штрафной, сильно выше ворот.

11' Хёйсен пробил головой после подачи с угла — в руки Рульи.

10' Рульи тащит удар Мбаппе из штрафной! Обыграл защитника Килиан и пробил с левой в ближний, вратарь в порядке!

10' И снова Родриго пробил в створ из-за штрафной, в руки Рульи.

08' Родриго с левой пробил в дальний, Рульи на месте!

06' В штангу попал Мастантуоно! Прорвался по правому флангу и протолкнул мяч мимо кипера, немного не хватило!

05' Карвахаль выходит вместо Трента.

04' Трент дёрнул мышцу и лежит на газоне. Вероятно, придётся его менять в самом начале матча.

03' Не дошёл мяч до Эмерсона на половине поля Реала, могло быть опасно.

02' Мбаппе чуть не забил через себя! Подстроился под мяч в штрафной после отскока, немного мимо дальнего угла!

01' Марсель начал с центра поля, поехали!

До матча

21:55 Команды в подтрибунке, всё готово к первому матчу Лиги Чемпионов на «Бернабеу» в этом сезоне!

21:40 В Мадриде по-прежнему летняя погода: во время матча прогнозируют от 25 до 28 градусов, так что в первом тайме точно ждём перерыв на водопой.

21:25 Судейскую бригаду на матч возглавит арбитр из Боснии и Герцеговины Ирфан Пельто. Ему будут помогать ассистенты Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельо (оба — Босния и Герцеговина). За работу системы видеоповторов будет отвечать нидерландец Деннис Хиглер, его ассистентом назначен немец Кристиан Дингерт. Четвёртым судьёй выступит Милош Гигович (Босния и Герцеговина).

21:10 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Реал»: Куртуа, Александер-Арнольд, Милитао, Хёйсен, Каррерас, Гюлер, Тчуамени, Вальверде, Родриго, Мастантуоно, Мбаппе.

«Марсель»: Рульи, Медина, Балерди, Павар, Эмерсон, Гринвуд, Кондогбиа, Хёйберг, Веа, О'Райли, Обамеянг.

«Реал Мадрид»

Команда Хаби Алонсо проводит яркий старт в Ла Лиге — четыре победы подряд и лидерство в таблице. В последнем туре «сливочные» сдержали «Реал Сосьедад», несмотря на удаление Дина Хёйсена, и удержали стопроцентный результат. Особую роль играет Килиан Мбаппе, уже забивший четыре гола в чемпионате, а также Арда Гюлер, который прибавляет с каждым матчем.

Однако кадровая ситуация остаётся непростой: Антонио Рюдигер выбыл из-за мышечной травмы, на скамейке остаются Ферлан Менди и Эндрик. В то же время возвращаются в заявку Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга — вряд ли они выйдут в старте, но их появление важно для глубины состава. На правом фланге обороны Алонсо может снова варьировать между Карвахалем и Александером-Арнольдом.

Исторически «Реал» выиграл все четыре матча против «Марселя», забивая минимум три мяча в трёх из них. Для Алонсо это дебют в Лиге чемпионов у руля мадридцев, и давление высоко: болельщики ждут возвращения клуба на европейскую вершину после вылета от «Арсенала» в прошлом сезоне.

«Марсель»

Французский клуб впервые с сезона-2022/23 играет в основной сетке Лиги чемпионов. Задача минимум — выйти в плей-офф, чего «Марсель» не добивался с 2012 года. Подопечные Роберто Де Дзерби начали сезон в Лиге 1 нестабильно: домашние победы сочетаются с поражениями на выезде. Но к матчу с «Реалом» они подходят после уверенной победы 4:0 над «Лорьяном», где отличились Гринвуд, Павар, Гомес и Агерд.

Однако кадровые трудности мешают: Наеф Агерд не сыграет ния, Амину Гуири под вопросом после повреждения головы. В случае его отсутствия впереди выйдет Пьер-Эмерик Обамеянг. Голкипер Рубен Бланко и защитник Лирола не заявлены в еврокубковый список, поэтому в воротах снова окажется Херонимо Рулли.

История не на стороне «Марселя»: французские клубы ни разу не побеждали «Реал» на выезде в еврокубках (11 поражений, 4 ничьи). Тем не менее команда Де Дзерби может удивить за счёт скорости и агрессии в атаке, а также умения прессинговать.

