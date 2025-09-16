Пари НН — Динамо Мх: прогноз на матч Кубка России, ставка за 1.82

Пари НН
Динамо Мх
«Пари НН»
Турнирное положение: после трех туров у «Пари НН» 3 очка в группе С и третье место.
Последние матчи: в предыдущей игре Кубка России «Пари НН» потерпел разгромное поражение от московского «Спартака» со счетом 0:4. Соперник полностью доминировал на поле, а нижегородцы выглядели бледной тенью и почти не создавали моменты.
Пари НН — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров
В РПЛ был обыгран на своем поле «Оренбург» (3:1) и в гостях случилось поражение от «Зенита» (0:2).
Не сыграют: травмированы — Эктов (з), Фаринья (з).
Состояние команды: к этому матчу «Пари НН» подходит в отличном настроении после победы в чемпионате России над «Оренбургом». Главный тренер Алексей Шпилевский уже назвал этот матч для нижегородцев лучшим в этом сезоне. Вернулся в строй Боселли, и сразу игра команды заиграла новыми красками. Постепенно адаптируются и другие новички.
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: сейчас «Динамо» Махачкала возглавляет группу С с 8 очками.
Последние матчи: в третьем туре Кубка России Динамо« Махачкала в гостях обыграла "Ростов" со счетом 3:1. К 82-й минуте дагестанский клуб уступал, но затем смог переломить ход матча и забил трижды. Голы на счету Мастури, Магомедова и Пальцева, уже покинувшего клуб.
Также было поражение в гостях в РПЛ от "Рубина" (0:1) и победа на своем поле над московским "Динамо" (1:0).
Не сыграют: травмированы — Сандрачук (з), Дапо (з), дисквалифицирован — Сундуков (з).
Состояние команды: в последние дни трансферного окна тренерский штаб во главе Хасанби Биджиевым получил несколько иностранных новичков, и теперь обойма стала значительно длиннее. С другой стороны, ушел из стана бело-голубых ведущий защитник Пальцев.
Статистика для ставок
- В этом сезоне в РПЛ "Пари НН" выиграл дома со счетом 2:0
- В матче первого круга Кубка России победа досталось "Динамо" Мх (1:0)
- В прошлом сезоне в РПЛ "Пари НН" выиграл в гостях (1:0), а на своем поле сыграл вничью (0:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу "Пари НН" дают 2,60, а на "Динамо" Махачкала — 2,85, ничью букмекеры оценивают в 3.30.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,58, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,48.
Прогноз: обе команды, скорее всего, будут ротировать состав. У них много новичков, которым необходимо получать игровую практику и вливаться в состав. Так как будут нарушены игровые связи, то стоит ожидать голы в этой встрече. К тому же известно отношение большинства тренеров в Кубку России на групповой стадии.
Основная ставка: тотал больше 2 за 1,82.
Прогноз: "Пари НН" в этой игре гораздо больше нужны очки, матч будет проходить в уже привычном для них Саранске, поэтому можно попробовать и рискнуть.
Дополнительная ставка: победа "Пари НН" за 2,60.