Пари НН — Динамо Мх: прогноз на матч Кубка России, ставка за 1.82

    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Динамо» Мх
    Хуан Боселли
    16 сентября в матче группового турнира Кубка России по футболу сыграют «Пари НН» и «Динамо» Махачкала. Начало встречи — 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Динамо» Мх, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    «Пари НН»

    Турнирное положение: после трех туров у «Пари НН» 3 очка в группе С и третье место.

    Последние матчи: в предыдущей игре Кубка России «Пари НН» потерпел разгромное поражение от московского «Спартака» со счетом 0:4. Соперник полностью доминировал на поле, а нижегородцы выглядели бледной тенью и почти не создавали моменты.

    Пари НН — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров

    В РПЛ был обыгран на своем поле «Оренбург» (3:1) и в гостях случилось поражение от «Зенита» (0:2).

  • Сперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года
  • Трансферные бомбы, которые не взорвались
  • 13/09/2025

    • Не сыграют: травмированы — Эктов (з), Фаринья (з).

    Состояние команды: к этому матчу «Пари НН» подходит в отличном настроении после победы в чемпионате России над «Оренбургом». Главный тренер Алексей Шпилевский уже назвал этот матч для нижегородцев лучшим в этом сезоне. Вернулся в строй Боселли, и сразу игра команды заиграла новыми красками. Постепенно адаптируются и другие новички.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: сейчас «Динамо» Махачкала возглавляет группу С с 8 очками.

    Последние матчи: в третьем туре Кубка России Динамо« Махачкала в гостях обыграла "Ростов" со счетом 3:1. К 82-й минуте дагестанский клуб уступал, но затем смог переломить ход матча и забил трижды. Голы на счету Мастури, Магомедова и Пальцева, уже покинувшего клуб.

    Также было поражение в гостях в РПЛ от "Рубина" (0:1) и победа на своем поле над московским "Динамо" (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Сандрачук (з), Дапо (з), дисквалифицирован — Сундуков (з).

    Состояние команды: в последние дни трансферного окна тренерский штаб во главе Хасанби Биджиевым получил несколько иностранных новичков, и теперь обойма стала значительно длиннее. С другой стороны, ушел из стана бело-голубых ведущий защитник Пальцев.

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне в РПЛ "Пари НН" выиграл дома со счетом 2:0

    • В матче первого круга Кубка России победа досталось "Динамо" Мх (1:0)

    • В прошлом сезоне в РПЛ "Пари НН" выиграл в гостях (1:0), а на своем поле сыграл вничью (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу "Пари НН" дают 2,60, а на "Динамо" Махачкала — 2,85, ничью букмекеры оценивают в 3.30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,58, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,48.

    Прогноз: обе команды, скорее всего, будут ротировать состав. У них много новичков, которым необходимо получать игровую практику и вливаться в состав. Так как будут нарушены игровые связи, то стоит ожидать голы в этой встрече. К тому же известно отношение большинства тренеров в Кубку России на групповой стадии.

    Основная ставка: тотал больше 2 за 1,82.

    Прогноз: "Пари НН" в этой игре гораздо больше нужны очки, матч будет проходить в уже привычном для них Саранске, поэтому можно попробовать и рискнуть.

    Дополнительная ставка: победа "Пари НН" за 2,60.

