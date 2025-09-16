1-й тайм Родина — ФакелОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нападающий «Родины» Магомедхабиб Абдусаламов«Родина» — «Факел»: онлайн, прямая трансляция матча Первой Лиги Мартин Фрезе «Верона» — «Кремонезе»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А Энцо ФернандесТрансферный дайджест. 9 — 15 сентября
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных
  • 19:44
    • Умтити завершил карьеру в 31 год
  • 19:20
    • «Авангард» обыграл «Динамо» Минск в КХЛ
  • 15:12
    • РФС назвал судей на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
  • 15:06
    • КХЛ назвала лучших игроков первой недели сезона-2025/2026
  • 14:48
    • «Амур» победил «Шанхай Дрэгонс» в ярком матче КХЛ
  • 14:44
    • «Адмирал» дома обыграл «Сибирь»
    Все новости спорта

    «Орлы» уверенно расправятся с «Миллуоллом»

    Кристал Пэлас — Миллуолл. Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 16 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на Кристал Пэлас Прогнозы на Миллуолл
    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Миллуолл»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жан-Филипп Матета
    16 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Миллуолл». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Миллуолл», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок Лиги 16 Сентября 2025 года

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 22:00 Миллуолл

    Миллуолл

  • Лондон
    •

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Орлы» ходят в середняках АПЛ. Команда ныне находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кристал Пэлас» на 2 очка отстает от пятой позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

    Кристал Пэлас — Миллуолл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» не смогли одолеть «Сандерленд» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Астон Вилле» (3:0). А вот поединок с «Фредрикстада» завершился паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Кристал Пэлас» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 1.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Орлы» нынче выглядят довольно выгодно. Команда не пропускала в 3 своих последних матчах.

    Причем «Кристал Пэлас» традиционно удачно противостоит «Миллуолл». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Орлы» уже 14 лет не проигрывают «львам».

    «Миллуолл»

    Турнирное положение: «Львы» являются середняками Чемпионшипа. Команда ныне пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Миллуолл» на 5 зачётных баллов опережает опасную зону. Команда отличилась 4 забитыми мячами в 5 поединках чемпионата.

  • Не Алёша, но богатырь. Кто такой Матия Попович, сменивший «Наполи» на ЦСКА?
  • А когда-то мог стать игроком «Баварии» или «Манчестер Сити»
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» не уступили «Чарльтону» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Рексхэма» (0:2). А вот чуть ранее она переиграла крепкий «Ковентри» (2:1).

    При этом «Миллуолл» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Львы» нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Миллуолл» имеет огромные проблемы в плане реализации. Да и кадрового потенциала для выступлений на нескольких фронтах может не хватить.

    «Львы» явно постараются пройти как можно дальше в Кубке лиги. Да и тылы команды нынче выглядят не столь монолитно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда способна найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Миллуолл» не побеждал в 2 своих последних матчах

    • «Кристал Пэлас» не пропускал в 3 своих последних поединках

    • «Орлы» одолели «львов» в 5 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.85, а победа оппонента — в скромные 7.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.63 и 2.25.

    Прогноз: «Орлы» превосходят соперника в классе, и уж точно будут максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева намерены пробиться в следующий раунд турнира, к тому же «львы» нынче не блещут стабильностью.

    Ставка: Фора «Кристал Пэласа» -1.5 за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.54

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Верона — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Родина — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ризеспор — Генчлербирлиги
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Комо — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Байя — Крузейро
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шнайдер — Макнелли
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Крейчикова — Прозорова
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Чжу — Кырстя
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Жетысу — Кайсар
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рубин — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кристал Пэлас — Миллуолл: прогноз и ставка за 2.01, статистика, коэффициенты матча 16.09.202522:00. «Орлы» уверенно расправятся с «Миллуоллом»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры