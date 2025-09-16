Кристал Пэлас — Миллуолл. Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 16 сентября 2025 года

16 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Миллуолл». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Миллуолл», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Орлы» ходят в середняках АПЛ. Команда ныне находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Кристал Пэлас» на 2 очка отстает от пятой позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» не смогли одолеть «Сандерленд» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Астон Вилле» (3:0). А вот поединок с «Фредрикстада» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Кристал Пэлас» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Орлы» нынче выглядят довольно выгодно. Команда не пропускала в 3 своих последних матчах.

Причем «Кристал Пэлас» традиционно удачно противостоит «Миллуолл». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Орлы» уже 14 лет не проигрывают «львам».

«Миллуолл»

Турнирное положение: «Львы» являются середняками Чемпионшипа. Команда ныне пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.

Причем «Миллуолл» на 5 зачётных баллов опережает опасную зону. Команда отличилась 4 забитыми мячами в 5 поединках чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» не уступили «Чарльтону» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Рексхэма» (0:2). А вот чуть ранее она переиграла крепкий «Ковентри» (2:1).

При этом «Миллуолл» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Львы» нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

При этом «Миллуолл» имеет огромные проблемы в плане реализации. Да и кадрового потенциала для выступлений на нескольких фронтах может не хватить.

«Львы» явно постараются пройти как можно дальше в Кубке лиги. Да и тылы команды нынче выглядят не столь монолитно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда способна найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Миллуолл» не побеждал в 2 своих последних матчах

«Кристал Пэлас» не пропускал в 3 своих последних поединках

«Орлы» одолели «львов» в 5 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.85, а победа оппонента — в скромные 7.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.63 и 2.25.

Прогноз: «Орлы» превосходят соперника в классе, и уж точно будут максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены пробиться в следующий раунд турнира, к тому же «львы» нынче не блещут стабильностью.

Ставка: Фора «Кристал Пэласа» -1.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.54