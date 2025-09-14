Санкт-Паули — Аугсбург: прогноз на матч Бундеслиги и ставка за 1.85

1-й таймПари НН — ОренбургОнлайн
    Прогноз и ставки на «Санкт-Паули» — «Аугсбург»
    Андреас Хутонджи
    14 сентября в третьем туре чемпионата Германии сыграют «Санкт-Паули» и «Аугсбург». Начало встречи — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Аугсбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Сентября 2025 года

    Санкт-Паули

  • Гамбург
    •  Санкт-Паули 16:30 Аугсбург

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: «Санкт-Паули» после двух туров немецкого первенства набрал четыре очка и находится в зоне континентальных турниров (топ-6).

    Команда занимает пятую позицию и лишь по дополнительным показателям уступает зоне Лиги чемпионов (топ-4), а также по ним же опережает седьмое, уже нееврокубковое место.

    Санкт-Паули — Аугсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужом поле сыграл вничью с «Хольштайном» (1:1).

    Перед этим в рамках второго тура чемпионата Германии коллектив набрал три очка, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 2:0 одержал победу над «Гамбургом».

    Не сыграют: травмированы — Джонс и Немет, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: в девяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Санкт-Паули» одержал шесть побед и ни разу не проиграл.

    Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно на своем поле, хотя это будет непросто, если учесть то, что соперник все же не уступает им в классе.

    Андреас Хутонджи — лучший бомбардир команды в новом сезоне Бундеслиги с двумя голами.

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Аугсбург» после двух туров немецкого первенства набрал три очка и находится в середине таблицы.

    Команда на один пункт отстает как от зоны континентальных турниров (топ-6) и от своего нынешнего соперника, а также по дополнительным показателям опережает сразу нескольких преследователй.

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на своем поле потерпел поражение от «Гройтер Фюрта» (1:22).

    Перед этим в рамках второго тура чемпионата Германии коллектив остался без очков, когда снова-таки в домашних стенах с результатом 2:3 проиграл «Баварии».

    Не сыграют: травмированы — Бауэр, Клод-Морис, Яннулис, Кемюр и Шлоттербек, дисквалифицированы — Эссенде.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были товарищескими и официальными, «Аугсбург» трижды проиграл и два раза выиграл.

    Это сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс их соперника.

    Пять голов команды в новом сезоне Бундеслиги забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в шести из девяти последних матчей «Санкт-Паули» выиграл

    • в трех последних матчах «Аугсбурга» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Аугсбурга» забивали забивали больше 2,5 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Паули» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.12. Ничья — в 3.40, победа «Аугсбурга» — в 3.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    Такой же сценарий при этом был реализован в двух из трех последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах гостей.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10

    Санкт-Паули — Аугсбург: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 14.09.2025
