Сельта — Жирона: прогноз на матч Ла Лиги и ставка за 2.25

14 сентября в 4-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Жирона». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Жирона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» стартовали неудачно. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Сельта» в 4 матчах набрала 3 зачетных балла. В них команда отличилась 3 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кельты» не смогли одолеть «Вильярреал» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Бетисом» (1:1). Да и поединок с «Мальоркой» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Сельта» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кельты» потенциально способны побороться за попадание в еврокубки. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Сельта» традиционно неудачно противостоит «Жироне». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Кельты» намерены прервать затянувшийся ничейный сериал.

«Жирона»

Турнирное положение: Жиронцы нынешний чемпионат начали ужасно. Команда ныне пребывает на 20 строчке турнирной таблицы.

Причем «Жирона» пока не набрала ни одного очка в чемпионате. Команда отличилась всего один раз в трех стартовых поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Жиронцы уступили «Севилье» (0:2).

До того команда была бита «Вильярреалом» (0:5). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Райо Вальекано» (1:3).

При этом «Жирона» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Жиронцы потенциально способны быть в середняках лиги. Да и кадровый потенциал для этого достаточен.

При этом «Жирона» уже 3 года не проигрывает «Сельте». А вот в среднем команда пропускает 3 мяча за матч.

Жиронцы явно постараются добыть свои первые очки в чемпионате. Да и украинский форвард Владислав Ванат постарается дебютировать результативно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Жирона» уже 3 года не проигрывает «Сельте»

«Сельта» не побеждает уже 4 матча кряду

«Жирона» уступила в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Сельта» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены прервать свой неудачный сериал, к тому же «Жирона» крайне нестабильна.

Ставка: Победа «Сельты» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.90