Сельта — Жирона: прогноз на матч Ла Лиги и ставка за 2.25

Сельта
Жирона
«Сельта»
Турнирное положение: «Кельты» стартовали неудачно. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Сельта» в 4 матчах набрала 3 зачетных балла. В них команда отличилась 3 результативными выстрелами.
Сельта — Жирона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кельты» не смогли одолеть «Вильярреал» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Бетисом» (1:1). Да и поединок с «Мальоркой» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Сельта» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Кельты» потенциально способны побороться за попадание в еврокубки. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.
Причем «Сельта» традиционно неудачно противостоит «Жироне». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при 3 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Кельты» намерены прервать затянувшийся ничейный сериал.
«Жирона»
Турнирное положение: Жиронцы нынешний чемпионат начали ужасно. Команда ныне пребывает на 20 строчке турнирной таблицы.
Причем «Жирона» пока не набрала ни одного очка в чемпионате. Команда отличилась всего один раз в трех стартовых поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Жиронцы уступили «Севилье» (0:2).
До того команда была бита «Вильярреалом» (0:5). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Райо Вальекано» (1:3).
При этом «Жирона» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Жиронцы потенциально способны быть в середняках лиги. Да и кадровый потенциал для этого достаточен.
При этом «Жирона» уже 3 года не проигрывает «Сельте». А вот в среднем команда пропускает 3 мяча за матч.
Жиронцы явно постараются добыть свои первые очки в чемпионате. Да и украинский форвард Владислав Ванат постарается дебютировать результативно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Жирона» уже 3 года не проигрывает «Сельте»
- «Сельта» не побеждает уже 4 матча кряду
- «Жирона» уступила в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 3.35Динамо — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 16:45
- 2.02Реал Сосьедад — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
- 2.05Краснодар — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Сельта» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева намерены прервать свой неудачный сериал, к тому же «Жирона» крайне нестабильна.
Ставка: Победа «Сельты» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.90