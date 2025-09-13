ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаИмперия под угрозой. Почему Гвардиола оказался не готов к новым тенденциям АПЛ Майк ТайсонТайсон встретится с Мейвезером? Боксерский мир сошел с ума Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться
  • 11:22
    • Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  • 09:33
    • Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
  • 09:02
    • Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    • СКА уверенно обыграл «Трактор»
  • 21:30
    • Гол Смолова помог Broke Boys победить «Сатурн» в Кубке России
  • 23:46
    • «Трабзонспор» арендовал Онана
    Все новости спорта

    Гости вновь не проиграют?

    Арсенал Тула — Спартак Кострома: прогноз на матч Первой лиги и ставка за 2.29

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Первая лига Прогнозы на Арсенал Тула Прогнозы на Спартак Кс Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Спартак» Кострома
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак» Кострома
    13 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют тульский «Арсенал» и костромской «Спартак». Начало встречи — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Спартак» Кострома, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 13 Сентября 2025 года

    Арсенал Тула

  • Тула
    •  Арсенал Тула 17:00 Спартак Кс

    Спартак Кс

  • Кострома
    •

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: «Арсенал» после девяти туров занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги.

    В активе клуба 13 очков при трех победах, четырех матчах вничью и двух поражениях. «Арсенал» смог забить 14 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: туляки в последнем матче проиграли воронежскому «Факелу» со счетом 0:1.

    Ранее команда обыграла «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1 и проиграла «Волге» из Ульяновска со счетом 1:2.

    Как итог, в последних пяти матчах «Арсенал» одержал две победы, проиграл два поединка и один свел вничью.

    Не сыграют: все в строю.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Арсенал» показывает средний футбол. Команда солидно выглядит в атаке и достаточно посредственно в обороне. Например, в последних пяти матчах туляки пропускает как минимум один мяч.

    «Спартак» Кострома

    Турнирное положение: «Спартак» после девяти туров замыкает тройку лидеров в таблице Первой лиги.

    В активе клуба 20 очков при шести победах, двух матчах вничью и одном поражении. Коллектив из Костромы смог забить 14 мячей и пропустит восемь в свои ворота.

  • Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться
  • Дженнаро Гаттузо, похоже, решил сломать вековые традиции итальянского футбола
  • Вчера

    • Последние матчи: костромчане в последнем матче обыграли «Сокол» со счетом 2:1.

    Ранее команда поделила очки с «Уралом» (1:1) и обыграла волгоградский «Ротор» со счетом 1:2.

    Как итог, в последних пяти матчах «Спартак» одержал четыре победы и один матч свел вничью.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: Гости чувствуют себя уверенно как в таблице, так и в играх на выезде.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это подтверждает и статистика: «Спартак» выиграл три последние матчи на выезде с общим счетом 5:2. Продолжится ли в этом матче эта серия?

    Статистика для ставок

    • «Спартак» Кострома забивает в 3 последних матчах против «Арсенала»

    • «Спартак» Кострома забивает в 8 последних матчах

    • «Спартак» Кострома не проигрывает в 9 матчах подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 2.95, а победа «Спартака» — в 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.60 и 1.44.

    Прогноз: Ожидаем не самый результативный матч, однако обе команды должны забивать в этой игре. Это основная ставка.

    Ставка: Обе команды забьют за 2.29.

    Прогноз: Считаем, что гости способны победить. Можно сыграть на этом.

    Ставка: Победа гостей в матче за 4.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хосилот — Равшан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Азиягол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Прижмич — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:25
    •  1.93
  • Прогноз на матч Чилич — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Шабаб — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:35
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Торпедо — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шанхай — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Арсенал Тула — Спартак Кострома: прогноз и ставка за 2.29, статистика, коэффициенты матча 13.09.202517:00. Гости вновь не проиграют?