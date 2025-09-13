Арсенал Тула — Спартак Кострома: прогноз на матч Первой лиги и ставка за 2.29

Арсенал Тула
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: «Арсенал» после девяти туров занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги.
В активе клуба 13 очков при трех победах, четырех матчах вничью и двух поражениях. «Арсенал» смог забить 14 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: туляки в последнем матче проиграли воронежскому «Факелу» со счетом 0:1.
Ранее команда обыграла «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1 и проиграла «Волге» из Ульяновска со счетом 1:2.
Как итог, в последних пяти матчах «Арсенал» одержал две победы, проиграл два поединка и один свел вничью.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Арсенал» показывает средний футбол. Команда солидно выглядит в атаке и достаточно посредственно в обороне. Например, в последних пяти матчах туляки пропускает как минимум один мяч.
Турнирное положение: «Спартак» после девяти туров замыкает тройку лидеров в таблице Первой лиги.
В активе клуба 20 очков при шести победах, двух матчах вничью и одном поражении. Коллектив из Костромы смог забить 14 мячей и пропустит восемь в свои ворота.
Последние матчи: костромчане в последнем матче обыграли «Сокол» со счетом 2:1.
Ранее команда поделила очки с «Уралом» (1:1) и обыграла волгоградский «Ротор» со счетом 1:2.
Как итог, в последних пяти матчах «Спартак» одержал четыре победы и один матч свел вничью.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: Гости чувствуют себя уверенно как в таблице, так и в играх на выезде.
Это подтверждает и статистика: «Спартак» выиграл три последние матчи на выезде с общим счетом 5:2. Продолжится ли в этом матче эта серия?
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 2.95, а победа «Спартака» — в 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.60 и 1.44.
Прогноз: Ожидаем не самый результативный матч, однако обе команды должны забивать в этой игре. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют за 2.29.
Прогноз: Считаем, что гости способны победить. Можно сыграть на этом.
Ставка: Победа гостей в матче за 4.40.
«Спартак» Кострома
