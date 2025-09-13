Арсенал Тула — Спартак Кострома: прогноз на матч Первой лиги и ставка за 2.29

13 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют тульский «Арсенал» и костромской «Спартак». Начало встречи — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Спартак» Кострома, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Арсенал» после девяти туров занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги.

В активе клуба 13 очков при трех победах, четырех матчах вничью и двух поражениях. «Арсенал» смог забить 14 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: туляки в последнем матче проиграли воронежскому «Факелу» со счетом 0:1.

Ранее команда обыграла «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1 и проиграла «Волге» из Ульяновска со счетом 1:2.

Как итог, в последних пяти матчах «Арсенал» одержал две победы, проиграл два поединка и один свел вничью.