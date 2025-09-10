Коста-Рика — Гаити. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 сентября 2025 года

10 сентября во 2-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Коста-Рика и Гаити. Начало игры — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коста-Рика — Гаити, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Коста-Рика

Турнирное положение: Костариканцы бьются за прямой выход на чемпионат мира. На текущий момент команда в своей отборочной группе пребывает на 1 позиции.

При этом Коста-Рика имеет довольно качественный подбор игроков. Вот только не побеждает команда уже 3 матча кряду.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Костариканцы расписали мировую с Никарагуа (1:1).

При этом чуть ранее Коста-Рика в серии пенальти уступила США. А вот поединок с Мексикой принес сухой паритет.

Вообще, в 5 своих последних матчах Коста-Рика добыла 2 виктории. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Костариканцы на данном этапе выглядят не столь монолитно. Команда чередует яркие поединки с блеклыми.

При всем при этом Коста-Рика традиционно успешно противостоит гаитянам. В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Костариканцы намерены закрепиться на вершине таблицы.

Гаити

Турнирное положение: Гаитяне сражаются за второе место в группе. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Гаити не может победить уже 5 матчей кряду. Да и в четырех своих последних поединках команда отличилась всего 2 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Гаитяне не смогли одолеть Гондурас (0:0).

До того команда потерпела поражение от США (1:2). А еще чуть ранее она не дала себя обыграть Тринидаду и Тобаго (1:1).

Вообще же, Гаити в 5 своих последних матчах добыл всего 2 паритета. Забила в них команда 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Гаитяне имеют скромный подбор игроков. Да и вообще, стабильностью результатов команда не отличается.

При этом Гаити крайне натужно противостоит более статусным соперникам. А вот костариканцам команда не проигрывает уже 9 лет.

Команда способна поднатореть во всех игровых компонентах. Гаитяне намерены дать бой фавориту квартета.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда явно постарается максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Гаити не побеждает 5 матчей кряду

Коста-Рика не может победить 4 матча подряд

Костариканцы уже 9 лет не могут одолеть Гаити

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Коста-Рика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.71.

Прогноз: Костариканцы явно сильнее соперника, и уж точно начнут поединок с агрессивных атак.

Номинальные хозяева способны еще поднатореть в плане реализации, да и гаитянам не хватает пресловутой стабильности.

Ставка: Победа Коста-Рики в 1 тайме за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05