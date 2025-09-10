Коста-Рика — Гаити. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 сентября 2025 года

Коста-Рика
Турнирное положение: Костариканцы бьются за прямой выход на чемпионат мира. На текущий момент команда в своей отборочной группе пребывает на 1 позиции.
При этом Коста-Рика имеет довольно качественный подбор игроков. Вот только не побеждает команда уже 3 матча кряду.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Костариканцы расписали мировую с Никарагуа (1:1).
При этом чуть ранее Коста-Рика в серии пенальти уступила США. А вот поединок с Мексикой принес сухой паритет.
Вообще, в 5 своих последних матчах Коста-Рика добыла 2 виктории. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Костариканцы на данном этапе выглядят не столь монолитно. Команда чередует яркие поединки с блеклыми.
При всем при этом Коста-Рика традиционно успешно противостоит гаитянам. В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при одной коллизии.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Костариканцы намерены закрепиться на вершине таблицы.
Гаити
Турнирное положение: Гаитяне сражаются за второе место в группе. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Гаити не может победить уже 5 матчей кряду. Да и в четырех своих последних поединках команда отличилась всего 2 забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Гаитяне не смогли одолеть Гондурас (0:0).
До того команда потерпела поражение от США (1:2). А еще чуть ранее она не дала себя обыграть Тринидаду и Тобаго (1:1).
Вообще же, Гаити в 5 своих последних матчах добыл всего 2 паритета. Забила в них команда 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Гаитяне имеют скромный подбор игроков. Да и вообще, стабильностью результатов команда не отличается.
При этом Гаити крайне натужно противостоит более статусным соперникам. А вот костариканцам команда не проигрывает уже 9 лет.
Команда способна поднатореть во всех игровых компонентах. Гаитяне намерены дать бой фавориту квартета.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда явно постарается максимально преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Гаити не побеждает 5 матчей кряду
- Коста-Рика не может победить 4 матча подряд
- Костариканцы уже 9 лет не могут одолеть Гаити
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Коста-Рика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.71.
Прогноз: Костариканцы явно сильнее соперника, и уж точно начнут поединок с агрессивных атак.
Номинальные хозяева способны еще поднатореть в плане реализации, да и гаитянам не хватает пресловутой стабильности.
Ставка: Победа Коста-Рики в 1 тайме за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05