ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось Андре ОнанаМежду гением и хаосом: почему у Онана не получилось в «Манчестер Юнайтед»? Джанлуиджи ДоннаруммаГвардиола и Доннарумма разрушают мифы: вратарь — это не плеймейкер в перчатках
  • 20:19
    • Источник: Защитник «Фенербахче» Джику подписал контракт со «Спартаком»
  • 19:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»
  • 19:04
    • «Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»
  • 18:57
    • «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ
  • 17:35
    • Хаби Алонсо — лучший тренер августа в Ла Лиге
  • 16:35
    • Экс-наставник сборной Дании Каспер Юльманн возглавил «Байер»
  • 19:58
    • Гол Беллингема помог Англии U21 обыграть молодежку Казахстан
    Все новости спорта

    Румыния оперативно расправится с киприотами

    Кипр — Румыния. Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 9 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Кипра Прогнозы на сборную Румынии
    Прогноз и ставки на Кипр — Румыния
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валентин Михэйлэ
    9 сентября в 5-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Кипр и Румыния. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Кипр — Румыния, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H 09 Сентября 2025 года

    Кипр

  • Никосия
    •  Кипр 21:45 Румыния

    Румыния

  • Бухарест
    •

    Кипр

    Турнирное положение: Киприоты неудачно проводит текущую квалификацию. На текущий момент команда в своей отборочной группе пребывает на 4 позиции.

    При этом Кипр имеет довольно скромный подбор игроков. Да и уступила команда в двух своих последних поединках.

    Кипр — Румыния: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Киприоты уступили Австрии (0:1).

    При этом чуть ранее Кипр был бит Румынией (0:2). А вот поединок с Болгарией завершился боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Кипр добыла одну победу. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Киприоты на данном этапе выглядят не лучшим образом. Да и в плане реализации команда не преуспевает, отличившись всего 3 раза в 4 матчах.

    При всем при этом Кипр исторически неудачно противостоит Румынии. В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 паритетах.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Киприоты явно постараются отобрать очки у более сильного соперника.

    Румыния

    Турнирное положение: Румыны сражаются за второе место. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

    Причем Румыния на три очка отстает от заветной 2 позиции. Да и забивает команда в среднем 2 мяча за матч.

  • Три отставки за неделю: что осталось от наследия Моуринью, Сульшера и тен Хага в «МЮ»
  • Бывшие тренеры «Манчестер Юнайтед» почти одновременно лишились работы
  • 06/09/2025

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Румыны были биты Канадой (0:3).

    До того команда нанесла поражение Кипру (2:0). А еще чуть ранее она досадным образом уступила Австрии (1:2).

    Вообще же, Румыния в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Румыны имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей. Вот только стабильности результатов нет даже в первом приближении.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом Румыния вполне способна прибавить во всех компонентах. Плюс румыны уже 15 лет не проигрывают киприотам.

    Команда традиционно не боится никого, и в матчах со скромными соперниками, как правило, преуспевает. Румыны постараются не отставать от дуэта лидеров.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Подопечные Мирчи Луческу наверняка будут максимально агрессивными.

    Статистика для ставок

    • Румыния уже 15 лет не проигрывает киприотам

    • Кипр уступил в 2 своих последних поединках

    • Румыны в среднем забивают 2 мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Румыния — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.86.

    Прогноз: Румыны выглядят сильнее соперника, и уж точно сразу активно понесутся к его владениям.

    Номинальные гости способны еще поднатореть в плане реализации, да и киприоты крайне нестабильны.

    Ставка: Победа Румынии в 1 тайме за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.27
  • Прогноз на матч ОАЭ — Бахрейн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — МЛ Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Факел — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Чехия — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Беларусь — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гибралтар — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Косово — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Греция — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Швейцария — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кипр — Румыния: прогноз и ставка за 2.18, статистика, коэффициенты матча 09.09.202521:45. Румыния оперативно расправится с киприотами
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры