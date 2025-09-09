Кипр — Румыния. Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 9 сентября 2025 года

9 сентября в 5-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Кипр и Румыния. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Кипр — Румыния, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кипр

Турнирное положение: Киприоты неудачно проводит текущую квалификацию. На текущий момент команда в своей отборочной группе пребывает на 4 позиции.

При этом Кипр имеет довольно скромный подбор игроков. Да и уступила команда в двух своих последних поединках.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Киприоты уступили Австрии (0:1).

При этом чуть ранее Кипр был бит Румынией (0:2). А вот поединок с Болгарией завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Кипр добыла одну победу. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Киприоты на данном этапе выглядят не лучшим образом. Да и в плане реализации команда не преуспевает, отличившись всего 3 раза в 4 матчах.

При всем при этом Кипр исторически неудачно противостоит Румынии. В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 паритетах.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Киприоты явно постараются отобрать очки у более сильного соперника.

Румыния

Турнирное положение: Румыны сражаются за второе место. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Румыния на три очка отстает от заветной 2 позиции. Да и забивает команда в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Румыны были биты Канадой (0:3).

До того команда нанесла поражение Кипру (2:0). А еще чуть ранее она досадным образом уступила Австрии (1:2).

Вообще же, Румыния в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Румыны имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей. Вот только стабильности результатов нет даже в первом приближении.

При этом Румыния вполне способна прибавить во всех компонентах. Плюс румыны уже 15 лет не проигрывают киприотам.

Команда традиционно не боится никого, и в матчах со скромными соперниками, как правило, преуспевает. Румыны постараются не отставать от дуэта лидеров.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Подопечные Мирчи Луческу наверняка будут максимально агрессивными.

Статистика для ставок

Румыния уже 15 лет не проигрывает киприотам

Кипр уступил в 2 своих последних поединках

Румыны в среднем забивают 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Румыния — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.86.

Прогноз: Румыны выглядят сильнее соперника, и уж точно сразу активно понесутся к его владениям.

Номинальные гости способны еще поднатореть в плане реализации, да и киприоты крайне нестабильны.

Ставка: Победа Румынии в 1 тайме за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00