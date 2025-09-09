1-й таймНорвегия — МолдоваОнлайн
    Кипр — Румыния. Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Кипра Сборная Румынии
    Мартин Эдегор и Эрлинг ХоландНорвегия — Молдова. Онлайн, прямая трансляция Килиан МбаппеФранция — Исландия. Онлайн, прямая трансляция Криштиану Роналду (Португалия)Венгрия — Португалия. Онлайн, прямая трансляция
  • 22:03
    • «Сочи» одержал волевую победу над «Динамо» М в матче КХЛ
  • 21:57
    • Голы Радулова и Сурина помогли «Локомотиву» обыграть «Северсталь»
  • 21:46
    • Египет с Салахом сыграл вничью с Буркина-Фасо в матче квалификации ЧМ-2026
  • 21:26
    • «Трактор» вырвал победу у «Нефтехимика» в матче КХЛ
  • 21:17
    • Азербайджан и Украина сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2026
  • 21:00
    • Гол Сперцяна помог Армении обыграть Ирландию в матче квалификации ЧМ-2026
  • 18:21
    • Тедеско назначен новым главным тренером «Фенербахче»
    Адриан Рус
    Адриан Рус
    Во вторник, 9 сентября, сборная Кипра примет Румынию в рамках квалификации Чемпионата мира по футболу 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H
    Кипр — Румыния 1:2
    Кипр: Фабиано, Константинос Лайфис, Костас Пилеас, Янис Кусулос, Григорис Кастанос, Маринос Ционис, Иоаннис Питтас, Лойзос Лойзу, Andreas Shikkis, Christos Sielis, Ioannis Costi Румыния: Хорациу Молдован, Никусор Банку, Андрей Буркэ, Андрей Рациу, Николае Станчу, Мариус Марин, Рэзван Марин, Деннис Ман, Alex Dobre, Denis Dragut, Virgil Ghita

    Ход игры

    29' Г-ОООООООО-Л!!! Кипр — 1:2!!! Лойзос Лойзу откликнулся на фланговый прострел Григориса Кастаноса и буквально внес мяч в ворота!

    27' Фол в атаке от Лойзоса Лойзу, он нарушил правила около правого углового флажка на Никусоре Банку.

    26' Денис Дрэгуш завозился с мячом справа в атаке и сделал потерю, Константинос Лайфис запускает партнеров вперед дальним забросом.

    24' Ционис подает корнер — удар Григориса Кастаноса прямо в руки вратарю Румынии.

    23' Христос Сьелис прерывает дальнюю передачу румынской сборной и через правый фланг запускает в атаку Маринос Циониса, тот бьет и Молдован переводит на угловой.

    22' Румыны переходят в позиционную атаку и никуда не спешат.

    21' Желтая карточка показана Никусору Банку. В центре поля он прервал перспективную атаку хозяев поля и заслуженно был наказан горчичником.

    20' Классная передача с центра поля на Янниса Питтас, тот из-за пределов штрафной мощно пробивает, но на месте Хорациу Молдован.

    18' Г-ОООООООО-Л! Румыния — 0:2! Денис Дрэгуш делает дубль!!! Классная дальняя передача от Рэзвана Марина, которую отлично принял Дрэгуш и изящно перебросил вышедшего вратаря Кипра!

    17' Алекс Добре подал с левого фланга, Деннис Ман попытался пробить головой, но мяч угодил ему в спину и улетел за лицевую линию.

    16' Андрей Буркэ перехватывает мяч у киприотов и неспеша двигает его вперед.

    15' Константинос Лайфис начинает атаку хозяев длинной диагональю, но Янис Кусулос теряет мяч.

    14' Румыния переходит в позиционную атаку. Янис Кусулос отлично сориентировался и выбил мяч.

    13' Опасный штрафной у ворот Румынии, пробивает Маринос Ционис — мяч летит мимо ворот.

    12' Мариус Марин попытался обострить прострелом, однако Фрейтас Фабиано забрал мяч в руки.

    10' Григорис Кастанос подключается к атаке Кипра, отдает передачу направо, Константинос Лайфис прерывает ее и выбивает вперед.

    9' Деннис Ман классно играет в подкате и выбивает мяч у набравшего скорость по левому флангу Янниса Питтаса.

    7' Николае Станчу быстро разгоняет атаку, передача на Дениса Дрэгуша, форвард пробивает, но удар сильным не получился — мяч в руках Фабиано.

    6' Кипр пытается найти себя в атаке — Маринос Ционис пробил, но мяч был заблокирован и улетел в аут.

    5' Игра возобновилась...

    4' Румынские болельщики зажгли файера. Судья останавливает мяч!

    2' Г-ООООООООО-Л! Румыния — 0:1!!!! Денис Дрэгуш ловит защитников Кипра на передаче, перехватывает мяч и мощно бьет с левой в угол!

    2' Банку Никусор вбрасывает мяч из аута в штрафную Кипра, но партнеры нарушают правила. Фрейтас Фабиано пробьет стандарт.

    1' Раздается свисток арбитра! Матч Кипр — Румыния начался! Счет 0:0! Поехали…

    До матча

    21:41 Команды появляются на поле. Звучат национальные гимны команд-участниц нашего матча. Игра вот-вот начнется!

    21:32 До стартового свистка остается 13 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

    21:30 Главным арбитром встречи назначен Матей Юг из Словении.

    21:26 Сегодняшний матч пройдет в Никосии на стадионе ГСП, который вмещает 22 859 зрителей.

    21:20 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча квалификации Чемпионата мира 2026 между сборными Кипра и Румынии. Комментировать для вас эту встречу сегодня буду я, Петровский Виктор.

    Стартовые составы команд

    Кипр: Фабиано Фрейтас, Сииккис Андреас, Сьелис Христос, Лайфис Константинос, Пилеас Костас, Кастанос Григорис, Кусулос Янис, Кости Иоаннис, Ционис Маринос, Питтас Яннис, Лойзу Лойзос.

    Румыния: Молдован Хорациу, Рациу Андрей, Гицэ Вирджил, Буркэ Андрей, Банку Никусор, Марин Рэзван, Марин Мариус, Станчу Николае, Ман Деннис, Дрэгуш Денис, Добре Алекс.

    Кипр

    Кипр — один из аутсайдеров квалификационной группы Н, который занимает предпоследнее место в таблице. Никакой другой вариант, кроме победы его не устроит. На счету киприотов всего три очка, набранных в первом туре против сборной Сан-Марино. Та встреча завершилась победой подопечных Апостолоса Манциоса со счетом 2:0.

    В трех последних турах сборная Кипра не набрала ни одного балла, уступив поочередно Боснии и Герцеговине (1:2), Румынии (0:2) и Австрии (0:1). Один забитый мяч в трех встречах с относительно равными по силе соперниками — это очень слабый результат, если парни Апостолоса Манциоса планируют бороться за путевку на ЧМ-2026.

    Румыния

    Румыния неудачно провела первый круг нынешнего отборочного цикла и проиграла двум прямым конкурентом за первое место. Во первом туре команда Мирча Луческу дома не справилась с боснийцами (0:1), а затем в третьем туре в гостях уступила сборной Австрии (1:2). Эти поражения отбросили румынов на третью строчку в турнирной таблице.

    В матче против Кипра, который прошел в рамках четвертого тура квалификации сборная Румынии одержала уверенную победу со счетом 2:0. Еще три очка были набраны во встрече с Сан-Марино (5:1). Всего сейчас на счету команды 6 турнирных баллов.

    Личные встречи

    Между собой соперники дважды играли в прошлом году в рамках Лиги наций УЕФА. В тех матчах победы добилась сборная Румынии: дома (4:1) и в гостях (3:0). Недавняя встреча в рамках квалификации ЧМ-2026 также подтвердила класс румын — уверенная виктория (2:0).

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.18.

