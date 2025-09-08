Гибралтар — Фарерские острова: прогноз (к. 1.83) и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 8 сентября 2025 года

8 сентября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Гибралтар и Фарерские острова. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Гибралтар — Фарерские острова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гибралтар

Турнирное положение: Гибралтар после четырех поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает пятую позицию в группе и не имеет очков в активе.

Команда на девять баллов отстает от второй строчки, которая выводит в плей-офф за право сыграть на мундиале, а также на три пункта от нынешнего соперника, занимающего четвертое место.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в домашних стенах потерпела поражение от Албании с результатом 0:1.

Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже на чужой арене оказался слабее Фарерских островов (1:2).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, а один — товарищеским, Гибралтар проиграл, а в восьми последних поединках ни разу не выиграл.

Такая форма явно говорит о плохих шансах хозяев даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес их соперника в классе.

Дэн Бент и Джеймс Скэнлон — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.

Фарерские острова

Турнирное положение: Фарерские острова после четырех поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает четвертую позицию, набрав три очка.

Команда на шесть баллов отстает от зоны плей-офф за право сыграть на мундиале (вторая строчка), а также на три пункта опережает своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущем поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах потерпела поражение от Хорватии результатом 0:1.

Перед этим в рамках квалификации на мировой форум коллектив уже сумел набрать три балла, когда снова-таки на своей арене одержал победу над Гибралтаром (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, пять из которых были официальными, а один — контрольным, Фарерские острова проиграла пять раз при одной победе.

Такая форма вроде бы говорит о низких шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.

Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Гибралтара забивали больше 2,5 голов

в четырех из семи последних матчей Гибралтара забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей Фарерских островов забивали меньше 1,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Фареры — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.52. Ничья — в 3.90, успех Гибралтара — в 8.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.40 и 1.60.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли и не забили. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей гости также проиграли и не забили.

Ставка: только одна команда забьет за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Фарерских островов.

Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.85