1-й таймКатар — РоссияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    сборная РоссииКатар — Россия. Онлайн, прямая трансляция Родриго и Карло АнчелоттиЛишний в атаке: почему Родриго теряет позиции в «Реале» и сборной Бразилии Кристофер Ву«Спартак» обновляет защиту: Кристофер Ву стал бесплатной заменой Дуарте
  • 18:00
    • Грузия разгромила Болгарию в отборе на ЧМ-2026
  • 17:45
    • Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии на трассе в Монце
  • 13:55
    • ЦСКА интересен полузащитник «Бока Хуниорс»
  • 12:58
    • «ПСЖ» направил завявление сборной Франции на фоне травм Дембеле и Дуэ
  • 07:54
    • Анисимова прокомментировала поражение в финале US Open 2025
  • 11:05
    • Беллингем на следующей неделе может начать тренировки с мячом
  • 08:25
    • Месси: Завершение карьеры? Я живу сегодняшним днем
    Все новости спорта

    Одержат ли Фареры вторую победу в отборе на ЧМ-2026?

    Гибралтар — Фарерские острова: прогноз (к. 1.83) и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 8 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Гиблартара Прогнозы на Сборная Фарер
    Прогноз и ставки на Гибралтар — Фарерские острова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фарерские острова
    8 сентября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Гибралтар и Фарерские острова. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Гибралтар — Фарерские острова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L 08 Сентября 2025 года

    Гибралтар

  • ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L
    •  Гибралтар 21:45 Фарерские острова

    Фарерские острова

  • ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L
    •

    Гибралтар

    Турнирное положение: Гибралтар после четырех поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает пятую позицию в группе и не имеет очков в активе.

    Команда на девять баллов отстает от второй строчки, которая выводит в плей-офф за право сыграть на мундиале, а также на три пункта от нынешнего соперника, занимающего четвертое место.

    Гибралтар — Фарерские острова: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в домашних стенах потерпела поражение от Албании с результатом 0:1.

    Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже на чужой арене оказался слабее Фарерских островов (1:2).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, а один — товарищеским, Гибралтар проиграл, а в восьми последних поединках ни разу не выиграл.

    Такая форма явно говорит о плохих шансах хозяев даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес их соперника в классе.

    Дэн Бент и Джеймс Скэнлон — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.

    Фарерские острова

    Турнирное положение: Фарерские острова после четырех поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает четвертую позицию, набрав три очка.

    Команда на шесть баллов отстает от зоны плей-офф за право сыграть на мундиале (вторая строчка), а также на три пункта опережает своего нынешнего соперника.

  • Четыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026
  • Пока совсем нет ощущения, что сборная Англии будет готова бороться за победу на ЧМ-2026
  • Вчера

    • Последние матчи: в своей предыдущем поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах потерпела поражение от Хорватии результатом 0:1.

    Перед этим в рамках квалификации на мировой форум коллектив уже сумел набрать три балла, когда снова-таки на своей арене одержал победу над Гибралтаром (2:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, пять из которых были официальными, а один — контрольным, Фарерские острова проиграла пять раз при одной победе.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такая форма вроде бы говорит о низких шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.

    Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей Гибралтара забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из семи последних матчей Гибралтара забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей Фарерских островов забивали меньше 1,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Фареры — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.52. Ничья — в 3.90, успех Гибралтара — в 8.50.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.40 и 1.60.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли и не забили. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в трех из четырех последних матчей гости также проиграли и не забили.

    Ставка: только одна команда забьет за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Фарерских островов.

    Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.85

    Ещё прогнозы на спорт
    3.15
  • Прогноз на матч Ротор — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Черноморец — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Катар — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Литва — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Северная Македония — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бельгия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Турция — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Германия — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.69
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Польша — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Люксембург — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Спортинг Канзас-Сити — Остин
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Гибралтар — Фарерские острова: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 08.09.202521:45. Одержат ли Фареры вторую победу в отборе на ЧМ-2026?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры