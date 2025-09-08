Факел — Арсенал Тула. Ставка (к. 1.90) и прогноз на Первую лигу 8 сентября 2025 года

1-й таймГрузия — БолгарияОнлайн
    Прогнозы на футбол Прогнозы на Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Арсенал Тула Прогнозы на Факел Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Факел» — «Арсенал» Тула
    Амур Калмыков
    8 сентября в 9-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Арсенал» Тула. Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Арсенал» Тула, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Первая лига 08 Сентября 2025 года

    Факел

  • Воронеж
    •  Факел 19:30 Арсенал Тула

    Арсенал Тула

  • Тула
    •

    «Факел»

    Турнирное положение: после 8 туров «Факел» располагается на второй строчке в таблице Первой лиги с 19 очками.

    Последние матчи: в 8-м туре воронежцы на пару с «Челябинском» (1:1) выдали яркий матч, где основные события происходили уже в компенсированное время, а до этого на поле не происходило ничего особенного. Сначала на 90+5-й минуте Гиогобиани вывел «Факел» вперед со штрафного, а затем он сам же привез пенальти, который четко реализовал «Спартак».

    Факел — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров

    Ранее было гостевое поражение от «Урала» (0:2) и домашняя победа над «Нефтехимиком» (1:0).

    • Не сыграют: травмированы — Дзиов (з), Якимов (п).

    Состояние команды: при Игоре Шалимове в этом сезоне «Факел» играет очень прагматично, сейчас у команды разница мячей 8-4. Это не мешает команде стабильно набирать очки и идти в лидирующей группе Первой лиги. Состав довольно приличный, имеется большой выбор футболистов.

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: пока «Арсенал» Тула занимает 7-е место в таблице Первой лиги с 13 очками.

    Последние матчи: в прошлом туре канониры в ярком стиле на своем поле переиграли «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1. Пропустив в самом начале встречи, тульский «Арсенал» быстро отыгрался, а к перерыву уже вел в счете. Автором дубля стал нападающий Амур Калмыков. После перерыва точку в матче поставил Горбунов.

    До этого было поражение в гостях от «Волги» (1:2) и разгром «Чайки» (0:3).

    Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: в этом сезоне «Арсенал» Тула возглавляет экс-спартаковец Дмитрий Гунько, отлично поработавший тренером в Армении. При нем команда играет в интересный футбол, имеет в составе много именитых футболистов с опытом игры в РПЛ, а недавно в стан канониров вернулся еще и Резуан Мирзов.

    Статистика для ставок

    • В этом году в товарищеском матче команды сыграли вничью со счетом 1:1

    • В 2024 году «Факел» был сильнее (2:1) в товарищеской встрече

    • Последняя официальная игра между ними была в Кубке России в 2019-м, и тогда «Арсенал» в гостях выиграл со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Факела» дают 1,80, а на «Арсенал» Тулу — 4,50, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,50, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,40.

    Прогноз: у гостей очень приличная группа атаки, которая точно сильнее, что есть у «Факела». В отличной форме находится Калмыков, у которого 7 голов в 8 играх, есть техничный доминиканец Рейес и Раздорских, ведет игру Горбунов, а недавно к ним примкнул еще и Мирзов. Есть проблемы с обороной, но они поправимы. «Арсенал» должен устоять в Воронеже.

    Основная ставка: «Арсенал» не проиграет за 1,90.

    Прогноз: также можно заиграть очень рисковую ставку, что «Факел» не сможет забить. Все-таки у команды большие сложности с созданием моментов и многое завязано на Пуси.

    Дополнительная ставка: хозяева не забьют за 3.60.

    Факел — Арсенал Тула: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 08.09.202519:30. «Арсенал» даст бой «Факелу»
