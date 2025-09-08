1-й таймКатар — РоссияОнлайн
    Шотландия будет мчаться к победе

    Беларусь — Шотландия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 и ставка за 2.19

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Шотландии Прогнозы на сборную Белоруссии Прогнозы на Футбол Белоруссии
    Прогноз и ставки на Беларусь — Шотландия
    Сборная Шотландии по футболу
    8 сентября в 6-м туре квалификации чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют сборные Беларуси и Шотландии. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Беларусь — Шотландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа C 08 Сентября 2025 года

    Беларусь

  • Минск
    •  Беларусь 21:45 Шотландия

    Шотландия

  • Эдинбург
    Беларусь

    Турнирное положение: сборная Беларуси проваливает отборочный цикл чемпионата мира 2026 года.

    Белорусы проиграли первый матч в отборе, пропустив пять мячей при одном забитом.

    Беларусь — Шотландия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: последний матч сборная Беларуси проиграла Греции со счетом 1:5.

    Ранее команда в товарищеских матчах проиграла сборной России со счетом 1:4 и обыграла сборную Казахстана со счетом 5:1.

    Не сыграют: все в строю.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Сборная Беларуси пока провела всего одну игру на турнире и в ней выглядела очень слабо. Получится ли исправиться в матче против Шотландии?

    Шотландия

    Турнирное положение: сборная Шотландии начала свой путь в квалификации чемпионата мира с ничейного матча.

  • Накаленная обстановка. Станут ли слова Кордобы про уход из «Краснодара» реальностью?
  • Потенциальная потеря Джона больно ударит по амбициям «быков»
  • Вчера

    • Последние матчи: последний матч сборная Шотландии сыграла вничью против Дании со счетом 0:0.

    Ранее команда в товарищеских матчах обыграла сборную Лихтенштейна со счетом 4:0 и проиграла Исландии (1:3).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: Шотландия готова одержать первую победу в квалификации против не самого сильного соперника.

    Помимо сильной линии полузащиты, выделим скоростные фланги в обороне, которые будут в этом матче создавать проблемы хозяевам.

    Статистика для ставок

    • В последних 5 играх Беларусь пропускает в среднем 2 гола за игру

    • В последних 5 играх Беларусь забивает в среднем 2.60 гола

    • Беларусь пропускает в 3 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Шотландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.00, а победа Беларуси — в 6.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.19 и 1.66.

    Прогноз: Ожидаем победу Шотландии в матче. Гости выглядят солиднее соперника.

    Ставка: ТБ 2.5 в матче за 2.19.

    Прогноз: Можно сыграть на забитых мячах от каждой из команд.

    Ставка: Обе команды забьют за 2.30

    Беларусь — Шотландия: прогноз и ставка за 2.19, статистика, коэффициенты матча 08.09.202521:45. Шотландия будет мчаться к победе
