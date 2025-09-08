Беларусь — Шотландия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 и ставка за 2.19

Беларусь
Шотландия
Беларусь
Турнирное положение: сборная Беларуси проваливает отборочный цикл чемпионата мира 2026 года.
Белорусы проиграли первый матч в отборе, пропустив пять мячей при одном забитом.
Беларусь — Шотландия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: последний матч сборная Беларуси проиграла Греции со счетом 1:5.
Ранее команда в товарищеских матчах проиграла сборной России со счетом 1:4 и обыграла сборную Казахстана со счетом 5:1.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: Сборная Беларуси пока провела всего одну игру на турнире и в ней выглядела очень слабо. Получится ли исправиться в матче против Шотландии?
Шотландия
Турнирное положение: сборная Шотландии начала свой путь в квалификации чемпионата мира с ничейного матча.
Последние матчи: последний матч сборная Шотландии сыграла вничью против Дании со счетом 0:0.
Ранее команда в товарищеских матчах обыграла сборную Лихтенштейна со счетом 4:0 и проиграла Исландии (1:3).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: Шотландия готова одержать первую победу в квалификации против не самого сильного соперника.
Помимо сильной линии полузащиты, выделим скоростные фланги в обороне, которые будут в этом матче создавать проблемы хозяевам.
Статистика для ставок
- В последних 5 играх Беларусь пропускает в среднем 2 гола за игру
- В последних 5 играх Беларусь забивает в среднем 2.60 гола
- Беларусь пропускает в 3 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Шотландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.00, а победа Беларуси — в 6.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.19 и 1.66.
Прогноз: Ожидаем победу Шотландии в матче. Гости выглядят солиднее соперника.
Ставка: ТБ 2.5 в матче за 2.19.
Прогноз: Можно сыграть на забитых мячах от каждой из команд.
Ставка: Обе команды забьют за 2.30