Беларусь — Шотландия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 и ставка за 2.19

8 сентября в 6-м туре квалификации чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют сборные Беларуси и Шотландии. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Беларусь — Шотландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Беларусь

Турнирное положение: сборная Беларуси проваливает отборочный цикл чемпионата мира 2026 года.

Белорусы проиграли первый матч в отборе, пропустив пять мячей при одном забитом.

Последние матчи: последний матч сборная Беларуси проиграла Греции со счетом 1:5.

Ранее команда в товарищеских матчах проиграла сборной России со счетом 1:4 и обыграла сборную Казахстана со счетом 5:1.

Не сыграют: все в строю.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Сборная Беларуси пока провела всего одну игру на турнире и в ней выглядела очень слабо. Получится ли исправиться в матче против Шотландии?

Шотландия

Турнирное положение: сборная Шотландии начала свой путь в квалификации чемпионата мира с ничейного матча.

Последние матчи: последний матч сборная Шотландии сыграла вничью против Дании со счетом 0:0.

Ранее команда в товарищеских матчах обыграла сборную Лихтенштейна со счетом 4:0 и проиграла Исландии (1:3).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: Шотландия готова одержать первую победу в квалификации против не самого сильного соперника.

Помимо сильной линии полузащиты, выделим скоростные фланги в обороне, которые будут в этом матче создавать проблемы хозяевам.

Статистика для ставок

В последних 5 играх Беларусь пропускает в среднем 2 гола за игру

В последних 5 играх Беларусь забивает в среднем 2.60 гола

Беларусь пропускает в 3 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Шотландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.00, а победа Беларуси — в 6.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.19 и 1.66.

Прогноз: Ожидаем победу Шотландии в матче. Гости выглядят солиднее соперника.

Ставка: ТБ 2.5 в матче за 2.19.

Прогноз: Можно сыграть на забитых мячах от каждой из команд.

Ставка: Обе команды забьют за 2.30