Беларусь — Шотландия. Онлайн, прямая трансляция

В понедельник, 8 сентября, сборная Беларусии примет сборную Шотландии в рамках 2-го тура квалификации Чемпионата Мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа C Беларусь — Шотландия 0:0 Беларусь: Фёдор Лапоухов, Егор Пархоменко, Захар Волков, Сергей Карпович, Владислав Калинин, Макс Эбон, Кирилл Печенин, Pavel Zabelin, Maksim Myakish, Yevgeniy Malashevich, German Barkovsky Шотландия: Ангус Ганн, Эндрю Робертсон, Скотт Маккена, Джон Сауттар, Макс Джонстон, Скотт МакТоминай, Льюис Фергюсон, Билли Гилмор, Джон МакГинн, Че Адамс, Ben Gannon Doak

Ход игры

45' Добавленное время 1 минута.

43' Гооол! 0:1. Макгинн совершил подачу в штрафную площадь беларусов, Мактоминей первым на мяче оказался и скинул мяч воль ворот, Че Адамс замкнул блестящую комбинацию.

42' Гилмор плотно пробил из-за пределов штрафной Беларуси, Лапоухов в прыжке мяч в штангу переправил, но спас хозяев.

42' Все возвращается на круги своя, Шотландия в позиционной атаке.

40' Эбонг под углом к воротам выбегал на рандеву с вратарем Шотландии, пробил из пределов штрафной, но попал во вратаря гостей.

39' Редкая позиционная атака Беларуси, получается у них игру от своих ворот таким образом отодвинуть.

37' Вратарь Шотландии Ганн на выходе уверенно сыграл ногами, не уснул он до сих пор, хотя игры около его ворот почти нет.

36' Доук пробил из-за пределов штрафной Беларуси, но заблокировали удар защитники, сразу несколько игроков бросились под удар шотландца.

34' Пробовал Мактоминей обострить ситуацию разрезающим пасом, но сорвался у него мяч с ноги и улетел за пределы поля.

32' Обыграл Мактоминей Пархоменко прямо на линии штрафной площади Беларуси, подозрение на пенальти, но главный судья продолжил встречу.

31' И вновь в позиционную атаку устремились гости.

29' Мактоминей дотянулся до мяча после подачи Джонстона, пробил из пределов штрафной площади Беларуси, мяч в считанных сантиметрах от штанги пролетел.

27' Головой пробил после подачи со штрафного Суттар, но мяч выше ворот полетел.

26' Мактоминей заработал штрафной неподалеку от ворот Беларуси, готовится подача к воротам хозяев.

24' Эбонг нарушил правила в центре поля. И, шотландцы предпочитают розыгрыш мяча подаче в штрафную площадь.

22' По левому флангу атаки Робертсон подключился к атаке, но внимательны в защите белорусы, не дают они пространства для каких либо маневров шотландцам.

19' И вновь белорусы всем составом за линию мяча опускаются, сконцентрированы они на оборонительных действиях.

17' Удар Гилмора с линии штрафной площади Беларуси, не без труда справился с ударом вратарь хозяев Лапоухов.

17' Печенин головой пробил из пределов штрафной площади Шотландии, в прыжке Ганн мяч поймал.

15' Быстрая контр-атака шотландцев, падение Гилмора в штрафной Беларуси, но арбитр не приклонен, только угловой будет у гостей.

14' Подача Печенина со штрафного, но никто из партнеров до мяча не дотянулся.

12' Темп игры пока размеренный. Владеют мячом шотландцы, но пока это больше стерильное владение, тем не менее 88 процентов времени мяч у них находится.

10' Затяжная позиционная атака Шотландии, побольше они владеют мячом на первых минутах.

9' Доук прорывался по левому флангу атаки сборной Шотландии, но упустил мяч за лицевую линию.

7' Печенин подал с углового, головой пробил Барковский, но сильно промахнулся мимо ворот Шотландии.

6' Калинин прорывался по левому флангу атаки Беларуси, заработал угловой в итоге.

5' Повреждение у Барковского, Суттар заехал ему по голове в одном из единоборств.

3' Сборная Шотландии в позиционной атаке, претендуют они на захват инициативы.

2' Совершили обе команды вылазки вперед, благодаря длинным передачам. Пока обороняющиеся победили в обеих случаях.

1' Матч начался! Шотландия начала с центра поля.

До матча

21:39 Команды появляются на поле, скоро матч начнется!

21:35 Матч пройдёт на стадионе «Зи-Ти-И Арена» в венгерском Залаэгерсеге, вмещающем 11 200 зрителей.

21:25 Главным арбитром матча будет Никола Дабанович из Черногории.

Стартовые составы команд

Беларусь: Лапоухов, Пархоменко, Волков, Забелин, Карпович, Печенин, Мякиш, Калинин, Малашевич, Эбон, Барковский.

Шотландия: Ганн, Джонстон, Суттар, Маккенна, Робертсон, Макгинн, Гилмор, Фергюсон, Мактоминей, Доук, Адамс.

Беларусь

Сборная Беларуси проваливает отборочный цикл чемпионата мира 2026 года. Белорусы проиграли первый матч в отборе, пропустив пять мячей при одном забитом. последний матч сборная Беларуси проиграла Греции со счетом 1:5. Ранее команда в товарищеских матчах проиграла сборной России со счетом 1:4 и обыграла сборную Казахстана со счетом 5:1.

Сборная Беларуси пока провела всего одну игру на турнире и в ней выглядела очень слабо. Получится ли исправиться в матче против Шотландии? Все вызванные в сборную игроки в строю.

Шотландия

Сборная Шотландии начала свой путь в квалификации чемпионата мира с ничейного матча. последний матч сборная Шотландии сыграла вничью против Дании со счетом 0:0. Ранее команда в товарищеских матчах обыграла сборную Лихтенштейна со счетом 4:0 и проиграла Исландии (1:3).

Шотландия готова одержать первую победу в квалификации против не самого сильного соперника. Помимо сильной линии полузащиты, выделим скоростные фланги в обороне, которые будут в этом матче создавать проблемы хозяевам. Все вызванные в сборную игроки в строю.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 4 матча. В 2 победила сборная Шотландии, в 1 Беларусь, оставшаяся игра закончилась вничью.

