1-й тайм Англия — АндорраОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельАнглия — Андорра. Онлайн, прямая трансляция Диого Жота и Криштиану РоналдуАрмения — Португалия. Онлайн, прямая трансляция Иван ИгнатьевИгнатьев возвращается в РПЛ. Перезапустит ли воспитанник «Краснодара» карьеру в «Оренбурге»?
  • 15:15
    • Кирилл Глебов проведет в лазарете около трех-четырех недель
  • 19:22
    • «Торпедо» обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ
  • 18:48
    • ЦСКА крупно обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
  • 18:35
    • Сербия минимально обыграла сборную Латвии
  • 17:58
    • «Трабзонспор» договорился с «Манчестер Юнайтед» об аренде Андре Онана
  • 17:19
    • «Металлург» смог обыграть «Ак Барс» в серии буллитов
  • 17:08
    • Маркус Рашфорд может досрочно покинуть «Барселону»
    Все новости спорта

    Обыграет ли Польша Финляндию?

    Польша — Финляндия: прогноз (к. 2.08) и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 7 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Польши Прогнозы на Сборная Финляндии
    Прогноз и ставки на Польша — Финляндия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кароль Свидерский
    7 сентября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Польша и Финляндия. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Польша — Финляндия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа G 07 Сентября 2025 года

    Польша

  • Варшава
    •  Польша 21:45 Финляндия

    Финляндия

  • Хельсинки
    •

    Польша

    Турнирное положение: По итогам четырех стартовых туров отборочного цикла на ЧМ-2026 Польша набрала семь очков и вторую позицию в группе.

    Команда находится в зоне плей-офф за выход на мундиаль и как по дополнительным показателям уступает лидеру квинтета Нидерландам, так и по ним же опережает ближайшего преследователя — Финляндию.

    Польша — Финляндия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках предыдущего тура отбора на североамериканский мундиаль сборная на чужом поле сыграла вничью с Нидерландами (1:1).

    Перед этим еще в поединке отборочного цикла на чемпионат мира сборная выступила хуже, когда в чужих стенах потерпела неожиданное поражение от Финляндии с результатом 1:2.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на квалификацию на ЧМ-2026, Польша не выиграла при одной ничьей и одном поражении.

    Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Кароль Свидерский — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Финляндия

    Турнирное положение: Финляндия по итогам четырех туров квалификации на чемпионат мира 2026 года набрала семь очков и занимает третью позицию в группе.

    Команда лишь по дополнительным показателям отстает от лидера квинтета Нидерландов и второй в таблице Польши, а также на четыре очка опережает четвертую Литву.

  • Ключевая позиция эпохи: почему левоногие вингеры стали самыми ценными в футболе
  • Именно эта позиция диктует тренды в мировом футболе
  • 04/09/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущем игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах потерпела поражение от Норвегии с результатом 0:1.

    Перед этим в поединке предыдущего тура квалификации на североамериканский мундиаль коллектив уже набрал три очка, обыграв на своем поле как раз Польшу (2:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, а один — товарищеским, Финляндия выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей даже на ничью, особенно на выезде и против соперника, который превосходит их в классе, и все же, они немалы, если учесть победу в первом матче сборных.

    Йоэль Похьянпало — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из девяти последних матчей Польши забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей Финляндия не проиграла

    • в пяти из семи последних матчей Финляндии забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Польша — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья — в 3.90, выигрыш Финляндии — в 6.40.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их восьми из 11-ти последних домашних поединков.

    Между тем, данный сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из девяти последних матчей Польши.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.65

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Англия — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Армения — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нигерия — Руанда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Краснодар — ФК 10
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Зенит — Сьон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Травалья — Пеллегрино
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Удварди — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тыбура — Делия
  • Бои
  • Сегодня в 21:10
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дердери — Генцш
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Австрия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.30
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ирландия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фахретдинов — Густафссон
  • Бои
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Польша — Финляндия: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 07.09.202521:45. Обыграет ли Польша Финляндию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры