Польша — Финляндия: прогноз (к. 2.08) и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 7 сентября 2025 года

7 сентября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Польша и Финляндия. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Польша — Финляндия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Польша

Турнирное положение: По итогам четырех стартовых туров отборочного цикла на ЧМ-2026 Польша набрала семь очков и вторую позицию в группе.

Команда находится в зоне плей-офф за выход на мундиаль и как по дополнительным показателям уступает лидеру квинтета Нидерландам, так и по ним же опережает ближайшего преследователя — Финляндию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках предыдущего тура отбора на североамериканский мундиаль сборная на чужом поле сыграла вничью с Нидерландами (1:1).

Перед этим еще в поединке отборочного цикла на чемпионат мира сборная выступила хуже, когда в чужих стенах потерпела неожиданное поражение от Финляндии с результатом 1:2.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на квалификацию на ЧМ-2026, Польша не выиграла при одной ничьей и одном поражении.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Кароль Свидерский — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Финляндия

Турнирное положение: Финляндия по итогам четырех туров квалификации на чемпионат мира 2026 года набрала семь очков и занимает третью позицию в группе.

Команда лишь по дополнительным показателям отстает от лидера квинтета Нидерландов и второй в таблице Польши, а также на четыре очка опережает четвертую Литву.

Последние матчи: в своей предыдущем игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах потерпела поражение от Норвегии с результатом 0:1.

Перед этим в поединке предыдущего тура квалификации на североамериканский мундиаль коллектив уже набрал три очка, обыграв на своем поле как раз Польшу (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, а один — товарищеским, Финляндия выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей даже на ничью, особенно на выезде и против соперника, который превосходит их в классе, и все же, они немалы, если учесть победу в первом матче сборных.

Йоэль Похьянпало — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в шести из девяти последних матчей Польши забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей Финляндия не проиграла

в пяти из семи последних матчей Финляндии забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Польша — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья — в 3.90, выигрыш Финляндии — в 6.40.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их восьми из 11-ти последних домашних поединков.

Между тем, данный сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из девяти последних матчей Польши.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.65