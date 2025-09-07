Локомотив — Торпедо-БелАЗ. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 сентября 2025 года

7 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Торпедо-БелАЗ». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Торпедо-БелАЗ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» намерены побороться за самые высокие места в РПЛ. На данный момент команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» лишь на один пункт отстает от лидера. А вот забивают подопечные Михаила Галактионова в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Железнодорожники» не смогли одолеть «Крылья Советов» (2:2).

До того команда нанесла поражение «Акрону» (2:0). А вот поединок с «Ростовом» завершился ярким паритетом (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Локомотив» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Железнодорожники» в последнее время несколько сбавили обороты. Команда слишком зависима от формы своих лидеров, которые, к слову, ныне пребывают в лагере сборной России.

Причем «Локомотив» не проигрывает уже 7 матчей кряду. Да и в контрольной встрече с белорусами свой шанс наверняка получат игроки, имеющие минимум игровой практики в чемпионате.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Железнодорожники» в любом сочетании обязаны обыгрывать жодинцев.

«Торпедо-БелАЗ»

Турнирное положение: Жодинцы в своем чемпионате бьются за самые высокие места. Команда нынче пребывает на 5 месте.

Причем «Торпедо-БелАЗ» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. А вот пропустила команда 19 мячей в 19 матчах чемпионата Белоруссии.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Со счетом 2:0 она переиграла брестское «Динамо».

До того команда не сумела одолеть дзержинский «Арсенал» (1:1). А вот чуть ранее она подписала мировую со «Слуцком» (2:2).

При этом «Торпедо-БелАЗ» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Жодинцы традиционно отличаются крепким характером. Команда способна отобрать очки у кого угодно.

При этом «Торпедо-БелАЗ» не проигрывает 3 матча кряду. Да и трепета перед московским оппонентом команда не испытывает.

Команда явно постарается дать бой гранду российского футбола. Торпедовцы имеют весьма надежные тылы, да и атака способна прибавить.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Локомотив» не проигрывал в 7 своих последних поединках

«Торпедо-БелАЗ» не проигрывает 3 матча кряду

«Локомотив» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Локомотив» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева весьма сильны в плане реализации, да и соперника уровня жодинцев должны обыгрывать в любом кадровом сочетании.

Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90