Локомотив — Торпедо-БелАЗ. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 сентября 2025 года

«Локомотив»
Турнирное положение: «Железнодорожники» намерены побороться за самые высокие места в РПЛ. На данный момент команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Локомотив» лишь на один пункт отстает от лидера. А вот забивают подопечные Михаила Галактионова в среднем чаще 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Железнодорожники» не смогли одолеть «Крылья Советов» (2:2).
До того команда нанесла поражение «Акрону» (2:0). А вот поединок с «Ростовом» завершился ярким паритетом (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Локомотив» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Железнодорожники» в последнее время несколько сбавили обороты. Команда слишком зависима от формы своих лидеров, которые, к слову, ныне пребывают в лагере сборной России.
Причем «Локомотив» не проигрывает уже 7 матчей кряду. Да и в контрольной встрече с белорусами свой шанс наверняка получат игроки, имеющие минимум игровой практики в чемпионате.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Железнодорожники» в любом сочетании обязаны обыгрывать жодинцев.
«Торпедо-БелАЗ»
Турнирное положение: Жодинцы в своем чемпионате бьются за самые высокие места. Команда нынче пребывает на 5 месте.
Причем «Торпедо-БелАЗ» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. А вот пропустила команда 19 мячей в 19 матчах чемпионата Белоруссии.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Со счетом 2:0 она переиграла брестское «Динамо».
До того команда не сумела одолеть дзержинский «Арсенал» (1:1). А вот чуть ранее она подписала мировую со «Слуцком» (2:2).
При этом «Торпедо-БелАЗ» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Жодинцы традиционно отличаются крепким характером. Команда способна отобрать очки у кого угодно.
При этом «Торпедо-БелАЗ» не проигрывает 3 матча кряду. Да и трепета перед московским оппонентом команда не испытывает.
Команда явно постарается дать бой гранду российского футбола. Торпедовцы имеют весьма надежные тылы, да и атака способна прибавить.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Локомотив» не проигрывал в 7 своих последних поединках
- «Торпедо-БелАЗ» не проигрывает 3 матча кряду
- «Локомотив» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
- 3.50Катар — Россия: прогноз и ставкаЗавтра в 18:15
- 3.15Ротор — СКА-Хабаровск: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 3.05Черноморец — Уфа: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Локомотив» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева весьма сильны в плане реализации, да и соперника уровня жодинцев должны обыгрывать в любом кадровом сочетании.
Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.90