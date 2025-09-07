ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельЧетыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026 Конор Макгрегор против Хабиба НурмагомедоваПроигрыш Хабибу, декласс от Порье: как Макгрегор потерял величие за семь лет Дания — ШотландияШотландия сдержала Данию и увезла громкую ничью из Копенгагена
  • 13:16
    • Гаттузо высказался о разгромной победе Италии над Эстонией
  • 12:19
    • Захарян снова сменил игровой номер в «Реал Сосьедад»
  • 08:24
    • Кэри Прайс покидает «Монреаль»
  • 07:19
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
  • 00:51
    • Алькарас одолел Джоковича и пробился в финал US Open — 2025
  • 23:50
    • Франция обыграла Украину в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:46
    • Италия одержала победу над Эстонией в матче отбора на ЧМ-2026
    Все новости спорта

    «Торпедо» воспользуется потерями соперника

    КАМАЗ — Торпедо Москва. Ставка (к. 1.85) и прогноз на Первую лигу 7 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на КамАЗ Прогнозы на Торпедо Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на КАМАЗ — «Торпедо» Москва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артур Галоян («Торпедо»)
    7 сентября в 9-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют КАМАЗ и «Торпедо» Москва. Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч КАМАЗ — «Торпедо» Москва, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 07 Сентября 2025 года

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
    •  КамАЗ 17:00 Торпедо

    Торпедо

  • Москва
    •

    КАМАЗ

    Турнирное положение: сейчас «КАМАЗ» идет третьим в таблице Первой лиги с 17 очками.

    Последние матчи: в прошлом туре «КАМАЗ» уверенно разобрался в гостях с саратовским «Соколом» (2:0), забив по голу в каждом из таймов. На 36-й минуте с пенальти забил Апеков, а уже в компенсированное время с «точки» отличился опытный Хубаев.

    КамАЗ — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.803.102.55Бонус€300
    •

    Ранее была ничья в гостях со «СКА-Хабаровск» (1:1) и победа дома над «Уфой» (3:1).

  • Дорогу молодым. К чему приведет рокировка Зырянова и Медведева в «Зените»?
  • Правящая верхушка клуба с берегов Невы претерпела коррективы
  • 01/09/2025

    • Не сыграют: дисквалифицированы — Аюкин (з), Хубаев (п), в сборной — Бурко (п), Моторин (н).

    Состояние команды: пока команда Ильдара Ахметзянова выступает в чемпионате выше всяких похвал, располагаясь в зоне лидеров Первой лиге. Понятно, что «КАМАЗ» вряд ли закончит сезон так высоко, у команды нет ни состава, ни тем более финансов, по-прежнему она имеет самый низкий бюджет в Первой лиге.

    «Торпедо» Москва

    Турнирное положение: после 9 туров «Торпедо» Москва с 5 очками занимает пока 16-е место в таблице Первой лиги.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Последние матчи: в восьмом туре «Торпедо» Москва на своем поле сыграло вничью с «Уфой» со счетом (0:0). Игра получилась равной и не самой привлекательной, команды в первую очередь сосредоточились на обороне собственных ворот.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    До этого было гостевые поражения от «Родины» (0:3) и «Ротора» (0:3).

    Не сыграют: в сборной — Алыкулов (п).

    Состояние команды: в «Торпедо» снова сменился тренерский штаб. Теперь командой руководит легенда клуба Сергей Жуков, ставший у руля вместо Кирильчика, который «сгорел» дважды по 0:3. В первом матче под его руководством автозаводцы сыграли сзади очень строго и ничего не позволили сделать.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Торпедо» и КАМАЗ вничью сыграли обе встречи (1:1)

    • В 2024 году в Кубке России «Торпедо» выиграло в гостях со счетом (2:1)

    • В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними успехами со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу КАМАЗа дают 2,65, а на «Торпедо» Москва — 2,60, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,45, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,55.

    Прогноз: у хозяев очень серьезные потери в составе и отсутствует традиционно скамейка запасных, поэтому КАМАЗу будет очень сложно в этом матче. «Торпедо» же после прихода Жукова немного успокоилось и в прошлом туре действовало неплохо. Он долгое время находится внутри клуба и отлично понимает все течения в структуре автозаводцев.

    Основная ставка: победа «Торпедо» с форой 0 за 1,85.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: чистая победа гостей за 2,60.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.28
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Семенистая — Олейникова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Латвия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хвалинска — Лазаро Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Англия — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Зенит — Сьон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Краснодар — ФК 10
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нигерия — Руанда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Армения — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Травалья — Пеллегрино
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Удварди — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    КАМАЗ — Торпедо Москва: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 07.09.202517:00. «Торпедо» воспользуется потерями соперника
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры