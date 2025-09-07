КАМАЗ — Торпедо Москва. Ставка (к. 1.85) и прогноз на Первую лигу 7 сентября 2025 года

7 сентября в 9-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют КАМАЗ и «Торпедо» Москва. Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч КАМАЗ — «Торпедо» Москва, коэффициенты, форма соперников и статистика.

КАМАЗ

Турнирное положение: сейчас «КАМАЗ» идет третьим в таблице Первой лиги с 17 очками.

Последние матчи: в прошлом туре «КАМАЗ» уверенно разобрался в гостях с саратовским «Соколом» (2:0), забив по голу в каждом из таймов. На 36-й минуте с пенальти забил Апеков, а уже в компенсированное время с «точки» отличился опытный Хубаев.

КамАЗ — Торпедо: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.803.102.55Бонус€300

Ранее была ничья в гостях со «СКА-Хабаровск» (1:1) и победа дома над «Уфой» (3:1).

Не сыграют: дисквалифицированы — Аюкин (з), Хубаев (п), в сборной — Бурко (п), Моторин (н).

Состояние команды: пока команда Ильдара Ахметзянова выступает в чемпионате выше всяких похвал, располагаясь в зоне лидеров Первой лиге. Понятно, что «КАМАЗ» вряд ли закончит сезон так высоко, у команды нет ни состава, ни тем более финансов, по-прежнему она имеет самый низкий бюджет в Первой лиге.

«Торпедо» Москва

Турнирное положение: после 9 туров «Торпедо» Москва с 5 очками занимает пока 16-е место в таблице Первой лиги.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Последние матчи: в восьмом туре «Торпедо» Москва на своем поле сыграло вничью с «Уфой» со счетом (0:0). Игра получилась равной и не самой привлекательной, команды в первую очередь сосредоточились на обороне собственных ворот.

До этого было гостевые поражения от «Родины» (0:3) и «Ротора» (0:3).

Не сыграют: в сборной — Алыкулов (п).

Состояние команды: в «Торпедо» снова сменился тренерский штаб. Теперь командой руководит легенда клуба Сергей Жуков, ставший у руля вместо Кирильчика, который «сгорел» дважды по 0:3. В первом матче под его руководством автозаводцы сыграли сзади очень строго и ничего не позволили сделать.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Торпедо» и КАМАЗ вничью сыграли обе встречи (1:1)

В 2024 году в Кубке России «Торпедо» выиграло в гостях со счетом (2:1)

В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними успехами со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу КАМАЗа дают 2,65, а на «Торпедо» Москва — 2,60, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,45, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,55.

Прогноз: у хозяев очень серьезные потери в составе и отсутствует традиционно скамейка запасных, поэтому КАМАЗу будет очень сложно в этом матче. «Торпедо» же после прихода Жукова немного успокоилось и в прошлом туре действовало неплохо. Он долгое время находится внутри клуба и отлично понимает все течения в структуре автозаводцев.

Основная ставка: победа «Торпедо» с форой 0 за 1,85.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: чистая победа гостей за 2,60.