    Бельгия — Казахстан: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 и ставка за 2.13

    Прогноз и ставки на Бельгия — Казахстан
    Кевин Де Брейне (сборная Бельгии)
    7 сентября в 4-м туре квалификации чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют сборные Бельгии и Казахстана. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Бельгия — Казахстан, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J 07 Сентября 2025 года

    Бельгия

  • Брюссель
    •  Бельгия 21:45 Казахстан

    Казахстан

  • Астана
    Бельгия

    Турнирное положение: бельгийская национальная команда по потерянным очкам пока что является главным претендентом на выход из группы.

    Бельгийцы набрали семь очков в трех матчах и идут третьими в турнирной таблице, но имеют игру в запасе.

    Бельгия — Казахстан: коэффициенты букмекеров

    В трех матчах главная команда Бельгии забила 11 мячей, а пропустила всего четыре.

    Последние матчи: в сентябре Бельгия уже успела разгромить Лихтенштейн со счетом 6:0.

    В июне же «красные дьяволы» смогли переиграть Уэльс (4:3), но сыграли вничью с Северной Македонией (1:1).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    До этого в рамках Лиги В Лиги наций сборная Бельгии смогла пройти Украину (1:3, 3:0).

    Не сыграют: все вызванные футболисты в строю.

    Состояние команды: подопечные Руди Гарсии являются главными претендентами на выход в Мундиаль из своей группы. По идее, у бельгийцев не должно быть проблем с выходом на чемпионат мира. Они сильнее всех своих соперников.

    Если сборная Бельгии не попадет на чемпионат мира, то это будет настоящим провалом.

    Казахстан

    Турнирное положение: у казахстанцев крайне мало шансов на то, чтобы попасть на чемпионат мира.

    Главная команда Казахстана за четыре матча смогла набрать только три очка и дет на четвертом месте в своей группе.

  • Билет на мундиаль. Кто из южноамериканцев сменил клуб ради ЧМ‑2026?
  • Все больше футболистов выбирают новые команды в погоне за местом в сборной
  • 04/09/2025

    • «Ястребы» смогли забить всего три мяча, но и пропустили лишь пять.

    Последние матчи: в этой международной паузе казахстанская сборная уже проиграла Уэльсу (0:1).

    До этого в июне Казахстан уступил Северной Македонии (0:1) в квалификации ЧМ и Беларуси (1:4) в спарринге.

    Лишь до этого сборная Казахстана смогла выиграть у Лихтенштейна со счетом 2:0.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: подопечные Али Алиева не сказать, что выступают удачно. Они уже практически лишились шансов на выход на Мундиаль. Безусловно, казахстанцы уступаю своим соперникам по группе и только чудо могло им помочь выйти на ЧМ.

    К слову, сборная Казахстана пока что не выступала ни на каких значимых международных турнирах. Пока что это является только целью команды.

    Статистика для ставок

    • Казахстан проиграл 4 из последних 5 матчей

    • Бельгия выиграла 3 из последних 4 официальных матчей

    • В последней очной игре Бельгия победила Казахстан со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Бельгия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 11.50, а победа Казахстана — в 37.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.37 и 3.10.

    Прогноз: Бельгия хоть и сильнее Казахстана, но далеко не факт, что сможет выиграть крупно.

    Ставка: победа Казахстана с форой+2,5 за 2.13.

    Прогноз: нельзя сказать, что Бельгия в последнее время четко играет в обороне, поэтому обе команды вполне могут забить.

    Ставка: обе забьют за 2.95.

    Бельгия — Казахстан: прогноз и ставка за 2.13, статистика, коэффициенты матча 07.09.202521:45. Сможет ли Бельгия разгромить Казахстан?
