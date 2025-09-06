Нигерия — Руанда. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 6 сентября 2025 года

6 сентября в 7-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Нигерия и Руанда. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нигерия — Руанда, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Нигерия

Турнирное положение: Нигерийцы бледновато проводят текущий отборочный цикл. По итогам 6 туров команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом Нигерия на один балл отстает от второй позиции. Причем команда пропустила в собственные ворота 6 мячей.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Нигерийцы переиграли Конго (2:0).

При этом чуть ранее Нигерия разгромно уступила Судану (0:4). Да и поединок с Сенегалом завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Нигерия добыла одну победу. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Нигерийцы на данном этапе выглядят не столь стабильно. Да и забивает команда в среднем гол за матч.

При всем при этом Нигерия традиционно удачно противостоит Руанде. В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Нигерийцы твердо намерены запрыгнуть на второе место.

Руанда

Турнирное положение: Руандийцы бьются за выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 2 месте в своем секстете.

Причем Руанда в среднем забивает реже гола за матч. А вот отставание от лидера измеряется 5 зачетными пунктами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Руандийцы уступили Алжиру (0:2).

До того команда проиграла тому же сопернику (0:2). А еще чуть раньше она не сумела переиграть Лесото (1:1).

Вообще же, Руанда в 5 своих последних матчах добыла одну победу. В них команда забила 3 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Руандийцы имеют скромный подбор игроков. А вот мотивация остаться на второй строчке таблицы огромная.

При этом Руанда не может победить уже 4 матча кряду. А вот пропустила команда 4 мяча в 6 поединках отборочного турнира.

Команда имеет довольно надежные тылы. Вот только руандийцы не забивали в двух своих последних поединках.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Руандийцы постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Руанда не забивает уже 2 матча кряду

Нигерийцы в среднем забивают гол за матч

Руанда пропускает в среднем реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 9.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.33 и 1.54.

Прогноз: Нигерийцы наверняка поднатореют в плане реализации, и явно сразу будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, которому к тому же традиционно успешно противостоят.

Ставка: Победа Нигерии в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.33