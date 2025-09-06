ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Португальцы разгромят армян?

    Армения — Португалия. Ставка (к. 2.17) и прогноз на отборочный матч ЧМ-2026 6 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на УЕФА Прогнозы на Сборная Армении Прогнозы на сборную Португалии Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на Армения — Португалия
    Криштиану Роналду
    6 сентября в отборе на ЧМ-2026 по футболу сыграют Армения и Португалия. Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Армения — Португалия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа F 06 Сентября 2025 года

    Армения

  • Ереван
    •  Армения 19:00 Португалия

    Португалия

  • Лиссабон
    Армения

    Турнирное положение: пока сборная Армении не сыграла ни одного матча в отборе на ЧМ-2026.

    Последние матчи: армяне в последних двух товарищеских встречах проиграли Косово (2:5) и сыграли вничью против Черногории (2:2)

    Армения — Португалия: коэффициенты букмекеров

    В марте Армения не смогла выйти в Лигу наций B, проиграв в стыковых матчах соседям из Грузии (0:3, 1:6).

    • Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: армянская сборная с почти нестареющим Генрихом Мхитаряном не выглядит на данный момент командой, способной на большие подвиги и, с большей долей вероятности, замкнет свой квартет с Португалией, Ирландией и Данией.

    Португалия

    Турнирное положение: это будет первый тур отбора на ЧМ-2026.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в июне Португалия участвовала в «Финале четырех» Лиги наций, где одержала победу сначала над немцами (2:1) в полуфинале, а в решающей встрече одолела испанцев (2:2, 5:3 по пенальти).

    Ранее португальцы в четвертьфинале Лиги наций сломили сопротивление датчан (0:1, 5:2).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: португальская команда практически безболезненно провела смену поколений и теперь вполне способна бороться за самые высокие места на международных турнирах. Подопечные Роберто Мартинеса безусловно являются фаворитами своего квартета и без особых проблем выйдут на ЧМ-2026.

    Статистика для ставок

    • Армения ни разу не побеждала португальцев в очных встречах — 4 поражения и две ничьи

    • В последнем матче армяне проиграли Португалии на своем поле со счетом 2:3

    • В последних трех матчах Португалия неизменно побеждала

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Португалия является безоговорочным фаворитом встречи с коэффициентом 1,15, победу Армении оценивают в 21,00, ничейный результат букмекерами котируется в 8,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,50, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,51.

    Прогноз: Португалия выглядит безоговорочным фаворитом и вряд ли испытает трудности с командой, которая в последних своих матчах пропускала не менее двух раз за матч от более слабых оппонентов

    Основная ставка: Фора Португалии -2,5 за 2,17.

    Прогноз: в качестве более рискованного прогноза можно поставить на то, что не только гости, но и хозяева отличатся забитым мячом

    Дополнительная ставка: Обе забьют — Да за 2,60.

    Армения — Португалия: прогноз и ставка за 2.17, статистика, коэффициенты матча 06.09.202519:00. Португальцы разгромят армян?
