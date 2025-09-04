15:00 Енисей — ШинникОнлайн
    Уэльс готов к холоду?

    Казахстан — Уэльс. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 4 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026
    Прогноз и ставки на Казахстан — Уэльс
    Сборная Уэльса по футболу
    4 сентября в 5-м туре квалификации чемпионата мира по футболу в группе J сыграют Казахстан и Уэльс. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Казахстан — Уэльс, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J 04 Сентября 2025 года

    Казахстан

  • Астана
    •  Казахстан 17:00 Уэльс

    Уэльс

  • Кардифф
    •

    Казахстан

    Турнирное положение: Казахстан не блистает в отборочном цикле. По итогам четырех туров команда пребывает на четвертом месте из пяти в квартете J.

    При этом Казахстан смог набрать всего три балла в трех матчах. Причем команда пропустила четыре мяча в собственные ворота и забила три в чужие.

    Казахстан — Уэльс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Казахи были биты командой Северной Македонии (0:1).

    Ранее Казахстан смог обыграть Лихтенштейн со счетом 2:0 и проиграл первый матч в группе сборной Уэльса (1:3).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Казахстан имеет еще одну игру в запасе и сохраняет шансы побороться за основной этап чемпионата мира.

    Однако команде нужно цепляться за очки в предстоящей игре. В этом может помочь домашнее поле. Сборная Уэльса не привыкла играть в местном климате.

    Уэльс

    Турнирное положение: Уэльс показал средний футбол на старте квалификации. По итогам четырех туров команда пребывает на второй строчке в квартете J.

    При этом Уэльс смог набрать семь очков. В активе команды две победы, одна ничья и одно поражение.

    • Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Уэльс уступил сборной Бельгии в ярком матче со счетом 3:4.

    Ранее Уэльс смог разгромить Лихтенштейн со счетом 3:0 и поделил очки в игре против Северной Македонии (1:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Уэльс пока радует своей игрой болельщиков. Однако команда лишь вторая и идет после не самой сильной Северной Македонии.

    Команде с Британских островов будет непросто в матче против Казахстана. Однако на соотношение сил в игре это не сильно влияет.

    Статистика для ставок

    • Уэльс не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

    • В последних 5 играх Казахстан пропускает в среднем 1.60 гола

    • В последних 5 играх Казахстан забивает в среднем 1.20 гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уэльс — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 6.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.08 и 1.73.

    Прогноз: Казахи способны дать бой гостям. Нам не кажется, что матч будет односторонним.

    Ставка: Обе команды забьют за 2.13.

    Прогноз: Можно сыграть на ничье в матче.

    Ставка: Ничья в матче за 3.95.

    Казахстан — Уэльс: прогноз и ставка за 2.13, статистика, коэффициенты матча 04.09.202517:00. Уэльс готов к холоду?
