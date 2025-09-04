Казахстан — Уэльс. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 4 сентября 2025 года

Казахстан
Турнирное положение: Казахстан не блистает в отборочном цикле. По итогам четырех туров команда пребывает на четвертом месте из пяти в квартете J.
При этом Казахстан смог набрать всего три балла в трех матчах. Причем команда пропустила четыре мяча в собственные ворота и забила три в чужие.
Казахстан — Уэльс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Казахи были биты командой Северной Македонии (0:1).
Ранее Казахстан смог обыграть Лихтенштейн со счетом 2:0 и проиграл первый матч в группе сборной Уэльса (1:3).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Казахстан имеет еще одну игру в запасе и сохраняет шансы побороться за основной этап чемпионата мира.
Однако команде нужно цепляться за очки в предстоящей игре. В этом может помочь домашнее поле. Сборная Уэльса не привыкла играть в местном климате.
Уэльс
Турнирное положение: Уэльс показал средний футбол на старте квалификации. По итогам четырех туров команда пребывает на второй строчке в квартете J.
При этом Уэльс смог набрать семь очков. В активе команды две победы, одна ничья и одно поражение.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Уэльс уступил сборной Бельгии в ярком матче со счетом 3:4.
Ранее Уэльс смог разгромить Лихтенштейн со счетом 3:0 и поделил очки в игре против Северной Македонии (1:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Уэльс пока радует своей игрой болельщиков. Однако команда лишь вторая и идет после не самой сильной Северной Македонии.
Команде с Британских островов будет непросто в матче против Казахстана. Однако на соотношение сил в игре это не сильно влияет.
Статистика для ставок
- Уэльс не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
- В последних 5 играх Казахстан пропускает в среднем 1.60 гола
- В последних 5 играх Казахстан забивает в среднем 1.20 гола
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уэльс — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 6.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.08 и 1.73.
Прогноз: Казахи способны дать бой гостям. Нам не кажется, что матч будет односторонним.
Ставка: Обе команды забьют за 2.13.
Прогноз: Можно сыграть на ничье в матче.
Ставка: Ничья в матче за 3.95.