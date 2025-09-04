Казахстан — Уэльс. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 4 сентября 2025 года

4 сентября в 5-м туре квалификации чемпионата мира по футболу в группе J сыграют Казахстан и Уэльс. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Казахстан — Уэльс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Казахстан

Турнирное положение: Казахстан не блистает в отборочном цикле. По итогам четырех туров команда пребывает на четвертом месте из пяти в квартете J.

При этом Казахстан смог набрать всего три балла в трех матчах. Причем команда пропустила четыре мяча в собственные ворота и забила три в чужие.

Казахстан — Уэльс: коэффициенты букмекеров 1X2 6.203.901.59

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Казахи были биты командой Северной Македонии (0:1).

Ранее Казахстан смог обыграть Лихтенштейн со счетом 2:0 и проиграл первый матч в группе сборной Уэльса (1:3).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Казахстан имеет еще одну игру в запасе и сохраняет шансы побороться за основной этап чемпионата мира.

Однако команде нужно цепляться за очки в предстоящей игре. В этом может помочь домашнее поле. Сборная Уэльса не привыкла играть в местном климате.

Уэльс

Турнирное положение: Уэльс показал средний футбол на старте квалификации. По итогам четырех туров команда пребывает на второй строчке в квартете J.

При этом Уэльс смог набрать семь очков. В активе команды две победы, одна ничья и одно поражение.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Уэльс уступил сборной Бельгии в ярком матче со счетом 3:4.

Ранее Уэльс смог разгромить Лихтенштейн со счетом 3:0 и поделил очки в игре против Северной Македонии (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Уэльс пока радует своей игрой болельщиков. Однако команда лишь вторая и идет после не самой сильной Северной Македонии.

Команде с Британских островов будет непросто в матче против Казахстана. Однако на соотношение сил в игре это не сильно влияет.

Статистика для ставок

Уэльс не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

В последних 5 играх Казахстан пропускает в среднем 1.60 гола

В последних 5 играх Казахстан забивает в среднем 1.20 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уэльс — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.08 и 1.73.

Прогноз: Казахи способны дать бой гостям. Нам не кажется, что матч будет односторонним.

Ставка: Обе команды забьют за 2.13.

Прогноз: Можно сыграть на ничье в матче.

Ставка: Ничья в матче за 3.95.