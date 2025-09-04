15:00 Енисей — ШинникОнлайн
    Команды настроены побеждать

    Челябинск — Факел. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Чемпионат России, 4 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на «Челябинск» — «Факел»
    Футбольный клуб «Факел»
    4 сентября в 8-м туре Первой лиги сыграют «Челябинск» и «Факел». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челябинск» — «Факел», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Первая лига 04 Сентября 2025 года

    Челябинск

  • Россия. Первая лига
    •  Челябинск 17:00 Факел

    Факел

  • Воронеж
    •

    «Челябинск»

    Турнирное положение: «Челябинск» после семи туров занимает пятую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 13 очков.

    Клуб из столицы Южного Урала имеет в активе четыре победы, одну ничью и два поражения. При этом «Челябинск» забил 11 голов, пропустив восемь мячей в свои ворота.

    Челябинск — Факел: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда свела вничью. «Челябинск» поделила очки с «Нефтехимиком», завершив игру со счетом 1:1.

    Ранее клуб выиграл «Сокол» со счетом 3:1 и проиграл в гостевой игре «Спартаку» из Костромы со счетом 1:2.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Челябинск» добыл две победы, один раз сыграл вничью и дважды проиграл.

    Не сыграют: все в строю.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: После повышения в Первую лигу «Челябинск» показывает крепкий футбол и претендует на топ-3 команд чемпионата.

    Сильной стороной команды является игра на контратаках. В составе клуба скоростные вингеры, способные давать необходимый объем работы на флангах как в атаке, так и в обороне.

    «Факел»

    Турнирное положение: «Факел» после семи туров занимает вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков.

    Клуб из столицы Воронежа имеет в активе шесть побед и одно поражение. При этом «Факел» забил семь голов, пропустив три мяча в свои ворота.

    • Последние матчи: свой последний поединок команда проиграла. «Факел» уступил в очной встрече «Уралу» со счетом 0:2.

    Ранее клуб выиграл «Нефтехимик» со счетом 1:0 и был сильнее «Черноморца» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Факел» добыл четыре победы и один раз проиграл. Разница мячей на этом отрезке — 5:3.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «Факел» выдал мощный старт, показав всю спортивную злость за провальный прошлый сезон в РПЛ, который привел к понижению в классе.

    Хоть команда и проиграла последний матч, но она уступила одной из сильнейших команд турнира. К предстоящей игре воронежский коллектив подходит в статусе фаворита.

    Статистика для ставок

    • «Факел» не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

    • «Челябинск» побеждает в 6 последних матчах дома

    • В последних 5 играх «Факел» пропускает в среднем 0.60 гола за игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Факел» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.49.

    Прогноз: «Факел» пропустил меньше всех в чемпионате в стартовых семи турах. Не думаем, что в этом матче гости испытают проблемы с обороной.

    Ставка: Обе команды забьют за 2.13.

    Прогноз: «Челябинск» хорошо играет на домашнем стадионе. Так что хозяева вполне могут свести матч вничью.

    Ставка: Ничья в матче за 3.05.

    Челябинск — Факел: прогноз и ставка за 2.13, статистика, коэффициенты матча 04.09.202517:00. Команды настроены побеждать
