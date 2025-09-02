Сафонов, Головин и Миранчук покажут класс? Сборная России готовится к товарищеским матчам

Российская национальная команда начала планомерную подготовку к контрольным встречам. Валерий Карпин собрал вполне боевой состав, который может доставить проблемы Иордании 4-го сентября и Катару 7-го числа.

Все лидеры в сборе

Еще в пятницу, 29-го августа тренерский штаб сборной России объявил окончательный состав на товарищеские встречи против Иордании и Катара. Состав получился довольно неплохой, учитывая тот факт, что Матвей Сафонов, Алексей Миранчук и Александр Головин смогли прибыть в расположение национальной команды.

Посмотрим на вратарскую линию: Матвей Сафонов («ПСЖ», Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург).

Тут без вопросов, Сафонов — самый статусный российский игрок на своей позиции, а конкуренцию ему составит Максименко. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов уже заявил, что планируется выставить в основной состав на матч против Иордании Максименко, а Сафонов сыграет против Катара.

Состав сборной России Пресс-служба сборной России

Стоит отметить, что голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев не сможет принять участие в товарищеских матчах национальной команды. Вратарь получил микроповреждение, выступая за клуб.

Перейдем к защитной линии: Илья Вахания («Ростов», Ростов-на-Дону), Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА, Москва), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Руслан Литвинов, Илья Самошников (оба — «Спартак», Москва).

Андрей Мостовой Пресс-служба сборной России

Эти футболисты являются основными игроками в своих клубах. На место в стартовом составе наверняка будут претендовать защитники из ЦСКА, Максим Осипенко из «Динамо» М и Илья Самошников из «Спартака».

Рассмотрим полузащиту: Данил Глебов («Динамо», Москва), Александр Черников («Краснодар»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА, Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба — «Локомотив», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Александр Головин («Монако»).

Выбор среди полузащитников очень большой. Если брать атакующих игроков центра поля, то за место в старт будут бороться Головин, Мостовой, Алексей Миранчук, Батраков, Кисляк, Глушенков. Ближе к обороне могут сыграть Баринов и Глебов из московского «Динамо».

Собираться всегда приятно, тем более собралось 30 футболистов — основной костяк. Головин, Миранчуки и Мотя. У нас хорошие соперники и в следующие созывы тоже классные соперники. Интересно посмотреть на наш уровень. Без разницы, где играть — в России или в Катаре. Я уже там играл. Если позволит здоровье, я сыграл бы два матча. Дмитрий Баринов

Стоит отметить, что полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова также вызвали в сборную России, но футболист получил травму и не сможет помочь национальной команде.

Ну и нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Динамо», Москва).

Здесь нет больших сюрпризов, Воробьев стабилен в «Локомотиве», а способности Ивана Сергеева отлично знает Валерий Карпин, который, кстати, прокомментировал решение по составу на товарищеские матчи.

Ожидания как раз связаны с соперниками. Обе команды показывают хороший уровень игры, но при этом отличаются по стилю. Будет интересно посмотреть и оценить нашу сборную в этих матчах, и Иордания и Катар — все же сильнее, чем многие из сборных, с которыми мы играли ранее. Сафонов, Головин и Миранчук? Нам предстоят 2 матча, поэтому логистика и долгие перелеты не будут критичны. Тот же Алексей Миранчук, вероятно, прилетит позднее других игроков, и скорее сыграет с Катаром, а не с Иорданией. Но для нас важнее не время на дорогу, а желание самих игроков приехать и сыграть за сборную. У ребят оно есть, они с большим энтузиазмом откликнулись на вызов. Валерий Карпин

«Мягкий новогорский газон». Сборная России начала готовиться к матчам

В последний день лета, 31-го августа первые игроки национальной команды начали приезжать на сборы в Новогорск. Ощущалась отличная атмосфера уже в 1-й день. Тренер сборной России Николай Писарев веселился вместе с футболистами, но при этом тренировочный процесс шел полным ходом. По традиции, игроки первым делом начали крутить велосипед.

Затем игроки сборной России Андрей Мостовой, Игорь Дивеев и все голкиперы снялись в роликах для соцсетей, чтобы порадовать болельщиков.

Андрей Мостовой и Антон Миранчук Пресс-служба сборной России

Уже в 17:00 по мск футболисты национальной команды вышли на поле, где их ждал главный тренер Валерий Карпин. Сначала игроки отрабатывали технические элементы небольшими группами, а затем сыграли двусторонку, где тренеры попытались создать высокий темп игры.

К тому же, Сафонов рассказал интересную историю. Оказалось, что у голкипера появились сложности во время поездки из Парижа в Москву.

В понедельник ночью, ровно к часу, я прилетел из Парижа в Москву. Но перед этим нас ждал волнительный транзит через Стамбул: наш первый рейс задержали на полтора часа, и на пересадку оставалось всего 30 минут. Представьте наше облегчение и радость, когда мы всё же успели на второй рейс! Но счастье длилось недолго. Уже в Москве пришло SMS: наш багаж не успели перегрузить, он прилетит только утром. В итоге мы оказались в аэропорту в час ночи, а чемоданы получили ближе к семи утра. И только к девяти я наконец‑то добрался до тренировочной базы сборной в Новогорске. Так началась моя дорога. Непростое начало, но теперь есть что рассказать вам Матвей Сафонов

В СМИ раздувалась тема невызова полузащитника «Спартака» Наиля Умярова. Многие рассчитывали на то, что этот игрок получит шанс в национальной команде, но Карпин решил обойтись без него. Наставник объяснил, почему решил не вызывать Умярова.

Что значит, в чем лучше Умяров должен стать? На все технические и тактические действия я могу вам привести свои действия. Лучший по возвратам мяча где? У своих ворот или у других? У нас есть другие игроки. Глебов, Черников. Мы просматриваем новичков в лице Кирилла Глебова и Лукина Валерий Карпин

Сам Умяров ответил на невызов в сборную России довольно спокойно и, кажется, что правильно. Есть ощущение, что полузащитник все-таки рано или поздно добьется вызова в национальную команду.

Что касается невызова в сборную России, ничего не могу сказать. Я продолжаю работать. Думаю, что только работа может изменить ситуацию. Это меня не задевает. С чего это должно задевать? Видимо, моей работы недостаточно для вызова в сборную. Будем работать ещё больше Наиль Умяров

Уже в конце 1-го тренировочного дня голкиперы занимались дополнительно. Максименко отрабатывал свою реакцию в разных ситуациях, а помогал ему в этом Матвей Сафонов.

Иордания и Катар создадут проблемы для сборной России?

В соперниках у российской сборной в сентябре Иордания 4-го сентября и Катар 7-го числа. Обе сборные способны показать интересный футбол и оказать сопротивление команде Валерия Карпина.

Иордания впервые в своей истории пробилась в основной этап чемпионата мира 2026-го года. Сейчас эта сборная будет плодотворно готовиться к мундиалю, а Россия — отличный раздражитель, ведь команда Валерия Карпина будет упираться.

В своей группе квалификации ЧМ-2026 Иордания заняла 2-е место, набрав 16 очков за 10 туров. Сборная опередила Ирак, Оман, Палестину и Кувейт. В одном из последних матчей Иордания разгромила Оман со счетом 3:0, хет-трик оформил Али Ольван. Этот форвард вполне способен создать проблемы для сборной России.

Сборная Катара, в свою очередь, продолжает борьбу за выход на чемпионат мира 2026-го года. Эта национальная команда готовиться к важным матчам квалификации, а в сентябре сыграет против сборной России в рамках контрольной встречи.

У Катара нет ярких звезд в составе, но эта сборная является крепкой, которая дает бой практически любому сопернику. Самым дорогостоящим футболистом национальной команды является Акрам Афиф, стоимость которого оценивается в 4 млн евро. За 83 матчах за сборную Катара игрок забил 24 мяча.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин коротко и ясно определил уровень предстоящих соперников, сравнив их с Нигерией и Камеруном.

Наверное, Нигерия и Камерун посильнее, чем Иордания и Катар. Если ранжировать, они будут в первой пятёрке. Валерий Карпин

На LiveSport.Ru также есть подробный материал о предстоящих соперниках национальной команды, который можно прочитать по этой ссылке.

Напомним, что сборная России в 1-м товарищеском матче сыграет против Иордании 4-го сентября, а против сборной Катара — 7 сентября. За прогнозами на матчи национальной команды можно следить по этой ссылке. За ходом встреч — тут.