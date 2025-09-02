Сафонов, Головин и Миранчук покажут класс? Сборная России готовится к товарищеским матчам

Все лидеры в сборе
Еще в пятницу, 29-го августа тренерский штаб сборной России объявил окончательный состав на товарищеские встречи против Иордании и Катара. Состав получился довольно неплохой, учитывая тот факт, что Матвей Сафонов, Алексей Миранчук и Александр Головин смогли прибыть в расположение национальной команды.
Посмотрим на вратарскую линию: Матвей Сафонов («ПСЖ», Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург).
Тут без вопросов, Сафонов — самый статусный российский игрок на своей позиции, а конкуренцию ему составит Максименко. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов уже заявил, что планируется выставить в основной состав на матч против Иордании Максименко, а Сафонов сыграет против Катара.
Стоит отметить, что голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев не сможет принять участие в товарищеских матчах национальной команды. Вратарь получил микроповреждение, выступая за клуб.
Перейдем к защитной линии: Илья Вахания («Ростов», Ростов-на-Дону), Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА, Москва), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Руслан Литвинов, Илья Самошников (оба — «Спартак», Москва).
Эти футболисты являются основными игроками в своих клубах. На место в стартовом составе наверняка будут претендовать защитники из ЦСКА, Максим Осипенко из «Динамо» М и Илья Самошников из «Спартака».
Рассмотрим полузащиту: Данил Глебов («Динамо», Москва), Александр Черников («Краснодар»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА, Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба — «Локомотив», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Александр Головин («Монако»).
Выбор среди полузащитников очень большой. Если брать атакующих игроков центра поля, то за место в старт будут бороться Головин, Мостовой, Алексей Миранчук, Батраков, Кисляк, Глушенков. Ближе к обороне могут сыграть Баринов и Глебов из московского «Динамо».
Стоит отметить, что полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова также вызвали в сборную России, но футболист получил травму и не сможет помочь национальной команде.
Ну и нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Динамо», Москва).
Здесь нет больших сюрпризов, Воробьев стабилен в «Локомотиве», а способности Ивана Сергеева отлично знает Валерий Карпин, который, кстати, прокомментировал решение по составу на товарищеские матчи.
В последний день лета, 31-го августа первые игроки национальной команды начали приезжать на сборы в Новогорск. Ощущалась отличная атмосфера уже в 1-й день. Тренер сборной России Николай Писарев веселился вместе с футболистами, но при этом тренировочный процесс шел полным ходом. По традиции, игроки первым делом начали крутить велосипед.
Затем игроки сборной России Андрей Мостовой, Игорь Дивеев и все голкиперы снялись в роликах для соцсетей, чтобы порадовать болельщиков.
Уже в 17:00 по мск футболисты национальной команды вышли на поле, где их ждал главный тренер Валерий Карпин. Сначала игроки отрабатывали технические элементы небольшими группами, а затем сыграли двусторонку, где тренеры попытались создать высокий темп игры.
К тому же, Сафонов рассказал интересную историю. Оказалось, что у голкипера появились сложности во время поездки из Парижа в Москву.
В СМИ раздувалась тема невызова полузащитника «Спартака» Наиля Умярова. Многие рассчитывали на то, что этот игрок получит шанс в национальной команде, но Карпин решил обойтись без него. Наставник объяснил, почему решил не вызывать Умярова.
Сам Умяров ответил на невызов в сборную России довольно спокойно и, кажется, что правильно. Есть ощущение, что полузащитник все-таки рано или поздно добьется вызова в национальную команду.
Уже в конце 1-го тренировочного дня голкиперы занимались дополнительно. Максименко отрабатывал свою реакцию в разных ситуациях, а помогал ему в этом Матвей Сафонов.
Иордания и Катар создадут проблемы для сборной России?
В соперниках у российской сборной в сентябре Иордания 4-го сентября и Катар 7-го числа. Обе сборные способны показать интересный футбол и оказать сопротивление команде Валерия Карпина.
Иордания впервые в своей истории пробилась в основной этап чемпионата мира 2026-го года. Сейчас эта сборная будет плодотворно готовиться к мундиалю, а Россия — отличный раздражитель, ведь команда Валерия Карпина будет упираться.
В своей группе квалификации ЧМ-2026 Иордания заняла 2-е место, набрав 16 очков за 10 туров. Сборная опередила Ирак, Оман, Палестину и Кувейт. В одном из последних матчей Иордания разгромила Оман со счетом 3:0, хет-трик оформил Али Ольван. Этот форвард вполне способен создать проблемы для сборной России.
Сборная Катара, в свою очередь, продолжает борьбу за выход на чемпионат мира 2026-го года. Эта национальная команда готовиться к важным матчам квалификации, а в сентябре сыграет против сборной России в рамках контрольной встречи.
У Катара нет ярких звезд в составе, но эта сборная является крепкой, которая дает бой практически любому сопернику. Самым дорогостоящим футболистом национальной команды является Акрам Афиф, стоимость которого оценивается в 4 млн евро. За 83 матчах за сборную Катара игрок забил 24 мяча.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин коротко и ясно определил уровень предстоящих соперников, сравнив их с Нигерией и Камеруном.
