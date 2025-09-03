ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан ЭриксенОт Эриксена до Пьянича: топ-10 свободных агентов этой осени Юго ЭкитикеЭкитике блистает, Шешко в тени: оценки старта новичков атаки АПЛ Александер ИсакРекорды «Ливерпуля», грамотный подход «Реала» и паника «Баварии». Победители и неудачники летнего трансферного окна
  • 12:13
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
  • 10:38
    • Эдерсон сменил «Манчестер Сити» на «Фенербахче»
  • 15:30
    • Источник: Нападающий Сори Каба не перейдет в «Сочи»
  • 13:45
    • «Ахмат» объявил о переходе нападающего сборной Морокко
  • 12:42
    • Николо Дзаньоло перешел в «Удинезе» на правах аренды
  • 09:36
    • Хусанов проведет в лазарете около двух недель из-за травмы
  • 07:03
    • Бублик проиграл Синнеру на US Open 2025
    Все новости спорта

    Ждем голы в этой встрече

    Сокол — КАМАЗ. Ставка (к. 2.20) и прогноз на Первую лигу 3 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Сокол Прогнозы на КамАЗ Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Сокол» — «КАМАЗ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ильдар Ахметзянов — тренер «КАМАЗа»
    3 сентября в 8-м туре Первой лиги по футболу сыграют «Сокол» и «КАМАЗ». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «КАМАЗ», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 03 Сентября 2025 года

    Сокол

  • Саратов
    •  Сокол 18:00 КамАЗ

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
    •

    «Сокол»

    Турнирное положение: после 7 туров «Сокол» с 4 очками идет в зоне вылета таблицы Первой лиги с 4 очками.

    Последние матчи: в 7-м туре «Сокол» уступил в гостях «Енисею» со счетом 0:1. Игра получилась не самой привлекательной, а все решил единственный гол на 38-й минуте. После пропущенного мяча «Сокол» мог отыграться, но не использовал отличный момент у ворот «Енисея».

    Сокол — КамАЗ: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.902.752.75Бонус€300
    •

    Ранее было гостевое поражение от «Челябинска» (1:3) и ничья дома с «Ротором» (1:1).

  • Под прицелом. Кто из тренеров РПЛ будет уволен следующим?
  • Основные претенденты — иностранцы
  • 22/08/2025

    • Не сыграют: все лидеры в строю.

    Состояние команды: с этого сезона «Сокол» возглавляет Младен Кашчелан. Черногорец давно ассимилировался в России и поиграл за многие российские клубы в Первой лиге. Пока старт для молодого специалиста (первый опыт работы главным тренером) получился не очень и все чаще раздаются слухи о его возможной отставке.

    «КАМАЗ»

    Турнирное положение: сейчас «КАМАЗ» с 14 очками располагается на четвертом месте в таблице Первой лиги.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Последние матчи: в предыдущей игре «КАМАЗ» в гостях сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» (1:1). Игра получилась довольно яркой с обилием голевых моментов. Уже на третьей минуте Апеков вывел челнинцев вперед, но соперник сравнял счет в первом тайме. После перерыва обе команды имели шансы на победу, но в итоге ничья, которая абсолютно по делу.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    До этого были победы дома над «Уфой» (3:1) и «Нефтехимиком» (3:1) в гостях.

    Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: в очередной раз Ильдар Ахметзянов творит с «КАМАЗом» чудеса. Обладая самым маленьким бюджетом в лиге и комплектуясь из того, что было и никому не особо нужно, он не только постоянно остается в Первой лиге, но из года в год растит футболистов, показывая яркий футбол. На него давно облизываются более именитые клубы, но пока он остается в Набережных Челнах.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «КАМАЗ» дома выиграл со счетом 3:1, но в гостях уступил (0:1)

    • В позапрошлом сезоне «Сокол» победил на выезде (2:1), а дома была ничья (1:1)

    • В 2015 году «КАМАЗ» победил на своем поле (3:0), а в гостях сыграл вничью (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Сокола» дают 2,90, а на «КАМАЗ» — 2,60, ничью букмекеры оценивают в 2,85.

    Тотал меньше 2 идет за 1,63, а тотал больше 2 можно взять за 2.20.

    Прогноз: в этом сезоне «КАМАЗ» играет в более открытый футбол и гораздо больше забивает, чем в былые годы. Появление опытных Султонова, Караева и Апекова в составе позволяет многочисленной молодежи действовать более уверенно на поле. «Шиннику» пора набирать очки, поэтому команда не будет постоянно сидеть в обороне.

    Основная ставка: тотал больше 2 за 2,20.

    Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант.

    Дополнительная ставка: обе забьют за 2,40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Оман — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Олейникова — Шериф
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кувейт — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Туркменистан — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Селехметьева — Вернер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Пегула — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тайхманн — Хвалинска
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Монтейро — Пассаро
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Легечка — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Рахимова — Хименес-Касинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дардери — Арнабольди
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  7.37
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хартоно — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Вондроушова
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сокол — КАМАЗ: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 03.09.202518:00. Ждем голы в этой встрече
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры