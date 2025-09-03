Сокол — КАМАЗ. Ставка (к. 2.20) и прогноз на Первую лигу 3 сентября 2025 года

3 сентября в 8-м туре Первой лиги по футболу сыграют «Сокол» и «КАМАЗ». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «КАМАЗ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сокол»

Турнирное положение: после 7 туров «Сокол» с 4 очками идет в зоне вылета таблицы Первой лиги с 4 очками.

Последние матчи: в 7-м туре «Сокол» уступил в гостях «Енисею» со счетом 0:1. Игра получилась не самой привлекательной, а все решил единственный гол на 38-й минуте. После пропущенного мяча «Сокол» мог отыграться, но не использовал отличный момент у ворот «Енисея».

Сокол — КамАЗ: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.902.752.75Бонус€300

Ранее было гостевое поражение от «Челябинска» (1:3) и ничья дома с «Ротором» (1:1).

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: с этого сезона «Сокол» возглавляет Младен Кашчелан. Черногорец давно ассимилировался в России и поиграл за многие российские клубы в Первой лиге. Пока старт для молодого специалиста (первый опыт работы главным тренером) получился не очень и все чаще раздаются слухи о его возможной отставке.

«КАМАЗ»

Турнирное положение: сейчас «КАМАЗ» с 14 очками располагается на четвертом месте в таблице Первой лиги.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Последние матчи: в предыдущей игре «КАМАЗ» в гостях сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» (1:1). Игра получилась довольно яркой с обилием голевых моментов. Уже на третьей минуте Апеков вывел челнинцев вперед, но соперник сравнял счет в первом тайме. После перерыва обе команды имели шансы на победу, но в итоге ничья, которая абсолютно по делу.

До этого были победы дома над «Уфой» (3:1) и «Нефтехимиком» (3:1) в гостях.

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: в очередной раз Ильдар Ахметзянов творит с «КАМАЗом» чудеса. Обладая самым маленьким бюджетом в лиге и комплектуясь из того, что было и никому не особо нужно, он не только постоянно остается в Первой лиге, но из года в год растит футболистов, показывая яркий футбол. На него давно облизываются более именитые клубы, но пока он остается в Набережных Челнах.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «КАМАЗ» дома выиграл со счетом 3:1, но в гостях уступил (0:1)

В позапрошлом сезоне «Сокол» победил на выезде (2:1), а дома была ничья (1:1)

В 2015 году «КАМАЗ» победил на своем поле (3:0), а в гостях сыграл вничью (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сокола» дают 2,90, а на «КАМАЗ» — 2,60, ничью букмекеры оценивают в 2,85.

Тотал меньше 2 идет за 1,63, а тотал больше 2 можно взять за 2.20.

Прогноз: в этом сезоне «КАМАЗ» играет в более открытый футбол и гораздо больше забивает, чем в былые годы. Появление опытных Султонова, Караева и Апекова в составе позволяет многочисленной молодежи действовать более уверенно на поле. «Шиннику» пора набирать очки, поэтому команда не будет постоянно сидеть в обороне.

Основная ставка: тотал больше 2 за 2,20.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант.

Дополнительная ставка: обе забьют за 2,40.