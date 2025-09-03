ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан ЭриксенОт Эриксена до Пьянича: топ-10 свободных агентов этой осени Юго ЭкитикеЭкитике блистает, Шешко в тени: оценки старта новичков атаки АПЛ Александер ИсакРекорды «Ливерпуля», грамотный подход «Реала» и паника «Баварии». Победители и неудачники летнего трансферного окна
  • 12:13
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
  • 10:38
    • Эдерсон сменил «Манчестер Сити» на «Фенербахче»
  • 13:45
    • «Ахмат» объявил о переходе нападающего сборной Морокко
  • 12:42
    • Николо Дзаньоло перешел в «Удинезе» на правах аренды
  • 09:36
    • Хусанов проведет в лазарете около двух недель из-за травмы
  • 07:03
    • Бублик проиграл Синнеру на US Open 2025
  • 23:25
    • Рублев всухую проиграл в 1/8 финала US Open
    Все новости спорта

    «Чайка» продолжит проигрывать?

    Чайка — Ротор: прогноз на Первую лигу и ставка на матч за 2.40

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Чайка Прогнозы на Ротор Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Чайка» — «Ротор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ротор»
    «Чайка» встретится с «Ротором» в матче 8-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 3 сентября и начнется в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Ротор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 03 Сентября 2025 года

    Чайка

  • Песчанокопское
    •  Чайка 18:30 Ротор

    Ротор

  • Волгоград
    •

    «Чайка»

    Турнирное положение: Команда не очень удачно стартовала в нынешнем сезоне, занимая лишь 15-е место в таблице Первой лиги после 7-и туров. За этот период «Чайка» набрала 6 баллов.

    На своем поле команда выступает и совсем плохо, занимая по этому показателю предпоследнее 17-е место в лиге. «Чайка» набрала всего 1 балл из 12-и возможных дома.

    Чайка — Ротор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги команда крупно уступила «Уфе» со счетом 0:4, пропустив 3 гола уже во втором тайме. До этого «Чайка» проиграла тульскому «Арсеналу» (0:3).

    Команда не может победить на протяжении 6-и последних матчей в Первой лиге. За этот отрезок «Чайка» по 3 раза сыграла вничью и проиграла, пропустив 11 голов при 3-х забитых.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: На старте сезона команде удавалось стабильно набирать очки, но затем всё сломалось. «Чайка» стала проигрывать матч за матчем с крупными счетами.

    Стоит отметить, что нижегородцы в последних 5-и очных встречах ни разу не проиграли «Ротору». За этот отрезок команды трижды сыграли вничью и «Чайка» дважды одержала победу.

    «Ротор»

    Турнирное положение: Волгоградская команда располагается на 6-й позиции в таблице Первой лиги с 11-ю очками в активе после 7-и туров. «Ротор» отстает от топ-4 в лиге на 3 пункта.

    Основную часть очков команда сумела набрать на своем поле, а в гостях «Ротор» выступает не так удачно. За 3 встречи на чужом поле команда набрала 4 очка, занимая по этому показателю 11-е место в лиге.

  • Алексей Смертин: Я неистово любил футбол и он меня отблагодарил
  • Легенда российского футбола в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — об адаптивном спорте, марафонском беге и опыте игры в Англии
  • 29/08/2025

    • Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги «Ротор» уступил «Спартаку» из Костромы со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 89-й минуте. До этого команда уверенно обыграла «Торпедо» (3:0).

    В последних 5-и встречах «Ротор» по 2 раза выиграл и сыграл вничью и однажды проиграл. За этот отрезок команда сумела забить 6 голов при 3-х пропущенных.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: Несмотря на поражение в последнем туре, «Ротор» находится в отличной форме, претендуя на высокие места. Команде остается только стабильно набирать очки.

    К тому же, у «Ротора» есть нападающий Илья Сафронов, который отличается результативностью в последних матчах. За 4 встречи форвард отметился 2 голами.

    Статистика для ставок

    • «Чайка» проиграла 3 последних матча

    • В последних 5-и встречах «Ротор» проиграл только однажды

    • В последних 5-и очных матчах команды трижды сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ротора» — 1.65, победа «Чайки» — 5.70, ничья — за 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.40 соответственно.

    Прогноз: «Чайка» проваливается в последних матчах. «Ротор» попытается воспользоваться этим.

    Ставка: Победа «Ротора» с форой (-1) за 2.40.

    Прогноз: Для победы «Ротору» необходимо забивать больше 1-го гола в предстоящем матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ротора» 1.5 больше за 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Оман — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Олейникова — Шериф
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кувейт — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Туркменистан — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Селехметьева — Вернер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Пегула — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тайхманн — Хвалинска
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Монтейро — Пассаро
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Легечка — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Рахимова — Хименес-Касинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дардери — Арнабольди
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  7.37
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хартоно — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Вондроушова
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чайка — Ротор: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 03.09.202518:30. «Чайка» продолжит проигрывать?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры