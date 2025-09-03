Чайка — Ротор: прогноз на Первую лигу и ставка на матч за 2.40

«Чайка» встретится с «Ротором» в матче 8-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 3 сентября и начнется в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Ротор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Чайка»

Турнирное положение: Команда не очень удачно стартовала в нынешнем сезоне, занимая лишь 15-е место в таблице Первой лиги после 7-и туров. За этот период «Чайка» набрала 6 баллов.

На своем поле команда выступает и совсем плохо, занимая по этому показателю предпоследнее 17-е место в лиге. «Чайка» набрала всего 1 балл из 12-и возможных дома.

Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги команда крупно уступила «Уфе» со счетом 0:4, пропустив 3 гола уже во втором тайме. До этого «Чайка» проиграла тульскому «Арсеналу» (0:3).

Команда не может победить на протяжении 6-и последних матчей в Первой лиге. За этот отрезок «Чайка» по 3 раза сыграла вничью и проиграла, пропустив 11 голов при 3-х забитых.

Состояние команды: На старте сезона команде удавалось стабильно набирать очки, но затем всё сломалось. «Чайка» стала проигрывать матч за матчем с крупными счетами.

Стоит отметить, что нижегородцы в последних 5-и очных встречах ни разу не проиграли «Ротору». За этот отрезок команды трижды сыграли вничью и «Чайка» дважды одержала победу.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградская команда располагается на 6-й позиции в таблице Первой лиги с 11-ю очками в активе после 7-и туров. «Ротор» отстает от топ-4 в лиге на 3 пункта.

Основную часть очков команда сумела набрать на своем поле, а в гостях «Ротор» выступает не так удачно. За 3 встречи на чужом поле команда набрала 4 очка, занимая по этому показателю 11-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги «Ротор» уступил «Спартаку» из Костромы со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 89-й минуте. До этого команда уверенно обыграла «Торпедо» (3:0).

В последних 5-и встречах «Ротор» по 2 раза выиграл и сыграл вничью и однажды проиграл. За этот отрезок команда сумела забить 6 голов при 3-х пропущенных.

Состояние команды: Несмотря на поражение в последнем туре, «Ротор» находится в отличной форме, претендуя на высокие места. Команде остается только стабильно набирать очки.

К тому же, у «Ротора» есть нападающий Илья Сафронов, который отличается результативностью в последних матчах. За 4 встречи форвард отметился 2 голами.

Статистика для ставок

«Чайка» проиграла 3 последних матча

В последних 5-и встречах «Ротор» проиграл только однажды

В последних 5-и очных матчах команды трижды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ротора» — 1.65, победа «Чайки» — 5.70, ничья — за 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.40 соответственно.

Прогноз: «Чайка» проваливается в последних матчах. «Ротор» попытается воспользоваться этим.

Ставка: Победа «Ротора» с форой (-1) за 2.40.

Прогноз: Для победы «Ротору» необходимо забивать больше 1-го гола в предстоящем матче.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ротора» 1.5 больше за 2.08.